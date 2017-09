ဥေရာပ၌ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု The Chainsmokers ေၾကညာ

နာမည္ေက်ာ္ဒီေဂ်အဖြဲ႔ The Chainsmokers က ၄င္းတို႔၏ Memories: Do Not Open အယ္လ္ဘမ္အတြက္ ဥေရာပတြင္က်င္းပမည့္ နယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ စတင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။

ထိုဥေရာပနယ္လွည့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို ေဖေဖၚ၀ါရီ ၁၀ရက္ေန႔တြင္ ၾသစၾတီးယားႏုိင္ငံမွ စတင္ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ ျဖစ္ျပီး မတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၌ ေနာက္ဆံုးပိတ္ ေဖ်ာ္ေျဖသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒါ့အျပင္ ေဟာ္လန္ႏုိင္ငံရွိ Ziggo Dome အားကစားကြင္းႏွင့္ ဆြီဒင္ႏုိင္ငံရွိ ပရိသတ္ေပါင္း ၄၅၀၀၀ ခန္႔ ၀င္ဆံ့ ေသာ Tele2 အားကစားကြင္းတို႔၌လည္း ေဖ်ာ္ေျဖသြားရန္ စီစဥ္ထားၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္တြင္ Chainsmokers အဖြဲ႔သည္ လာ့စ္ဗီးဂတ္စ္ျမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာကာ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ၾကသည္။