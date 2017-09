မိုးသီးဇြန္ရဲ႕ Solo ပန္းခ်ီျပပြဲ

ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ မိုးသီးဇြန္ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ပန္းခ်ီျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္းမွာရွိတဲ႔ ပန္းဆိုးတန္းဂယ္လာရီမွာ စက္တင္ဘာလ ၂၃ ရက္မွ ၂၅ ရက္အထိ ၃ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ေနပါတယ္။

မိုးသီးဇြန္ကို သူ႔ပန္းခ်ီေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ သူ႔အေတြးအျမင္ကို မဇၩိမက ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး -ပန္းခ်ီကားေတြကို ၾကည့္တဲ့အခ်ိန္မွာ အေရာင္တြဲစပ္မႈကို ခံစားရလဲ။ ပန္းခ်ီဆြဲတဲ့ေနရာမွာ အေရာင္က ဘယ္ေလာက္အေရးပါလဲ။ အေၾကာင္းအရာေတြကို ဦးစားေပးသလား၊ အေရာင္ေတြကို ဦးစားေပးသလား။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္ ပန္းခ်ီကားေတြမွာ အေရာင္တြဲဖက္မႈကို အထူးဂရုစိုက္ပါတယ္။ အေရာင္စံုေတြကို ဆဲြရတာ သေဘာက်တယ္။ အေရာင္ေတြ တြဲဖက္ေပးႏိုင္မွသာ ပန္းခ်ီကားဟာ လွပလာတယ္။ အသက္၀င္လာတယ္လုိ ့ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ပန္းခ်ီဆြဲဖုိ ့ စိတ္ေဇာသန္မိတာက ျမန္မာျပည္ကို ျပန္လာမွ ျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ဒီလိုဖီလင္မ်ိဳးလည္း မရိွခဲ့ဘူး။ ျမန္မာျပည္ေရေျမသဘာ၀နဲ႔ လူေတြရဲ႕ဘ၀ေတြက ကၽြန္ေတာ္ကို ေတာ္ေတာ္ေသြးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ အညာဖက္ကို ေရာက္တယ္။ ထေနာင္းပင္ေတြ။ လက္ပံပင္၊ ထန္းပင္ေတြကိုေတြ ့တယ္။ ဆြဲခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာတယ္။ စကူေပၚမွာ ပံုၾကမ္းျခစ္ၾကည့္ေတာ့ ျဖစ္မလာဘူး။ ဒီအပင္ေတြဆီကို ေနာက္တစ္ေခါက္ထပ္သြားရတယ္။ ထန္းရြက္ေတြ။ လက္ပံပြင့္၊ လက္ပံပင္၊ ထေနာင္းပင္ေတြရဲ ႔ အနာတမီကို ေသခ်ာျပန္ၾကည့္ရတဲ့အထိျဖစ္ခဲ့တယ္။

အေရာင္ေတြ ထည့္လုိက္ေတာ့ ပိုေတာင္ဆိုးသြားေတာ့တယ္။ ပန္းခ်ီဆြဲဖုိ႔ေတာင္ ေၾကာက္သြားပါတယ္။ အေမအိမ္မွာကလည္း ဘာပန္းခ်ီကားမွ မရိွဘူး။ အိမ္က တစ္ခုခုလိုေနသလုိ ခံစားေနရတယ္။ ကိုယ္ကလည္း မဆြဲတတ္ဘူး။ ဒီေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစ်းသြားျပီး ပန္းခ်ီကား တခ်ဳိ႕ကို ၀ယ္ျပီး အေမ့အိမ္မွာ ခ်ိတ္ေပးရင္း ပန္းခ်ီဆြဲတာကို ရပ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမယ့္ မရဘူး။

ညသန္းေခါင္မွာ ျပန္ျပီး ဆြဲခ်င္လာျပန္တယ္။ လက္ပံပင္ အနီနဲ ့အစိမ္းေရာင္။ ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲၾကည့္တယ္။ ရိုက္ထားတဲ့ဓာတ္ပံုေတြကို ျပန္ၾကည့္။ မေကာင္းဘူး။ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္သိတယ္။ ဒါနဲ႔ျပန္ဆြဲတယ္။

ေနာက္ေတာ့ သဘာ၀က ျမင္ေနတဲ့အတိုင္း လွေနသေလာက္ ပန္းခ်ီကားမွာျမင္ေနတဲ့အတိုင္း ဆြဲရင္ ျပသနာေတာ္ေတာ္ရိွေနတယ္။ ဒါဟာအေရာင္တြဲဖက္မႈ မွားေနလို႔ပဲလုိ ့သိလာတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေရာင္တြဲဖက္မႈဟာ အေရး ၾကီးတယ္ဆိုတာ သိလာတယ္။

Primary colors ေတြအတိုင္း လႊတ္ထားလို ့မရဘူး။ Secondary color ေတြကို ဖန္တီးယူရမယ္။ One tone တည္း ဆြဲေနရတာ တစ္မ်ဳိးအရသာရိွသလို အေရာင္ေပါင္းစံုကို ကားထဲမွာ ထည့္ႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားရတာဟာ စိတ္ၾကည္ႏူးမႈ ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ခရီးထြက္တဲ့အခါ မွာ လက္ဆြဲ ေသတၱာထဲကို လိုခ်င္တဲ့ပစၥည္းေတြ အကုန္ထည့္ႏိုင္ေအာင္ စနစ္တက် လုပ္ရသလိုေပါ့။

ေမး-ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္မွာ ပန္းခ်ီဆြဲတာကို ျပတ္ေတာင္းျပတ္ေတာင္း လုပ္ခဲ့ရတယ္လို႔ ဆိုထားတာရိွတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီကိစၥကို တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ဖို႔ ရိွလား။ ဆြဲခဲ့ဖူးတဲ့အထဲ မွတ္မွတ္ရရ ရိွေစတဲ့ ပန္းခ်ီကား ရိွခဲ့ဖူးလား။ အေသးစိတ္ေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ- ေနာက္တစ္ခုက အေၾကာင္းအရာ။ ႏိုင္ငံတကာ ပန္းခ်ီကားေတြကို ေလ့လာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ အေၾကာင္းအရာကို သိပ္ဦးစားေပးတယ္။ ကားတိုင္းမွာ အေၾကာင္းအရာေတြ ရိွေနၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အမိႈက္ေကာက္သူမ်ားဆိုတဲ့ ပန္းခ်ီကား တစ္ခုကို ဆြဲျဖစ္တယ္။ မဲေဆာက္အမိႈက္ပံုမွာ ျမန္မာေတြလာျပီး အမိႈက္ေကာက္စားေနရတဲ့ ဘ၀ကိုေပါ့။ ဗန္ဂိုးရဲ႕ အာလူးစားသူမ်ား၊ ပီကာဆို စစ္နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရ၊ ရုရွား ပန္းခ်ီဆရာၾကီး Ilya Repin တို ့ကားတိုင္းဟာ အမႈမဲ ့အမွတ္မဲ ့ဆြဲၾကတာမဟုတ္ဘဲ အေၾကာင္းအအရာတစ္ခုကို ေသခ်ာ ေရြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ျပီး ဆြဲၾကတယ္။ စာတန္းၾကီးတစ္ေစာင္ကို ေရးျပသလုိေပါ့ ။ ကၽြန္ေတာ္ ဆြဲခဲ့တဲ့ကားေတြမွာ နာဂကား၊ ေအာက္ခ်င္းငွက္နဲ ့၀က္ကေလးပံုကို ၾကိဳက္တယ္။ ငွက္ေတြထဲမွာ ဇီးကြက္ပံုကို ကၽြန္ေတာ္ မၾကာခဏ ဆြဲျဖစ္တယ္။ တေလာက မိသားစုလုိ ့နာမည္ေပးထားတဲ့ ဇီးကြက္ မိသားစုသစ္ေခါင္းထဲက ပံုကို ဆြဲမိတယ္။ ဦးပိန္ကားမွာ တိမ္ေတြကို အ၀ါေတြထည့္ျပီး သံုးၾကည့္တယ္။

ေမး-မုိးသီးဇြန္ဆိုတာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးသမားဆိုတာကို တြဲျမင္တတ္တယ္။ အခု ပန္းခ်ီဆြဲတဲ့ မိုးသီးဇြန္အေနနဲ႔ ပရိသတ္ကို ဘာေျပာစရာရိွလဲ။

ေျဖ - ဒီေခတ္ျမန္မာျပည္ေလာက္ ေရးစရာေကာင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြေပါလွတာ ဆြဲသူနည္းပါးေသးတာကို ေတြ ့ရတယ္။ ေရွးေခတ္က ျမန္မာပန္းခ်ီဆရာၾကီးေတြက ဘုရားတန္ေဆာင္းေက်ာင္းျပသာဒ္ေတြမွာ နိဗန္နဲ ့ငရဲၾကားက လူ႔ဘ၀ ျဖစ္စဥ္ကို ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဖံုးလြမ္းမႈေတြကို ပန္းခ်ီနဲ ့လူအဖြဲ ့စည္းကို သတိေပးခဲ့ၾကတယ္။ ခုေခတ္က ပန္းခ်ီဆရာေတြ ဘာေၾကာင့္မ်ား ေမ့ေနၾကပါသလဲ။

အခုေခတ္မွာ လူငယ္ပန္းခ်ီဆရာေတြဟာ ေတာ္ေတာ္ေလးကို ေကာင္းလွတာကို အားရစရာေတြ႕ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ဟာ အျပင္ကမ႓ာနဲ႔ အဆက္ျပတ္ေနသလို ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ေရွးရိုးအယူဆေတြထဲ ပိတ္မိေနၾကတယ္။ သူတို ့ ပါရမီနဲ႔လက္ရိွဘ၀ ေတြကို ေပါင္းစပ္ေပးနိင္ရင္ သိပ္ေကာင္းမယ္။

ဒုကၡသည္ျပသနာ၊ ဆင္းရဲမႈ၊ အစြန္းေရာက္အမ်ဳိးသားေရး အႏၲရာယ္၊ လြဲမွားတဲ့ ကိုယ္က်င့္တရားအျမင္၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ ခ်စားမႈ၊ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့မႈ၊ ပညာေရးနိမ့္က်သြားမႈ စတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြက ကိုယ့္အိမ္ေဘးမွာေတြ ျဖစ္ကုန္ၾကျပီ။ ပန္းခ်ီဆရာေတြ ႏိုးထၾကပါေစလို ့ဆုေတာင္းတယ္။

ေမး- ႏုိင္ငံေရးသမား မိုးသီးဇြန္နဲ႔ ပန္းခ်ီဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာ မိုးသီးဇြန္ ဘာကြာျခားမလဲ။

ေျဖ- ကဗ်ာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာၾကာ ေရးခဲ့တယ္။ ပန္းခ်ီကေတာ့ ခုမွလုပ္တာ။ ကဗ်ာေတြ ေရးစဥ္ကလည္း အေၾကာင္းအရာနဲ႔ နည္းစနစ္ကို တြဲဖက္သံုးခဲ့တာပဲ။ ပန္းခ်ီေရးေတာ့လည္း ဒီလိုပဲ လုပ္ၾကည့္ရမယ္ထင္တယ္။

ပန္းခ်ီဆြဲတံုးက ကၽြန္ေတာ္က Glazing ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ သံုးခဲ့ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ Layers after layers ေဆးေတြကို တစ္ထပ္ျပီး တစ္ထပ္ဆြဲ ၾကည့္တာပါတယ္။ ဒါမွာ ပန္းခ်ီကားဟာ ထုတည္ရိွလာတယ္လုိ ့ထင္လာေစတယ္။ ဆြဲျပီးသားပံုေပၚမွာ တစ္ထပ္ျပီး တစ္ထပ္၊ ထပ္ခါထပ္ခါ ဆြဲတဲ့နည္းစနစ္ေပါ့။ ဥပမာ ေအာက္ခ်င္းငွက္ဆိုပါစို႔။ ၾကည့္ေတာ့အျပာနဲ႔ အ၀ါေတြလုိ ့ေနာက္ဆံုးမွာ ျမင္ေစတာ။ ပထမ စဆြဲေတာ့ ေအာက္မွာ အေရာင္ေပါင္းစံုရိွေနၾကတယ္။ ဒီအေရာင္ေတြက ေနာက္ဆံုးျမင္ရမဲ့ အေရာင္နဲ ့မိတ္ဖက္ျဖစ္ေနၾကတယ္။ ဒီေတာ့ ပန္းခ်ီကားဟာ Depth ရိွလာတယ္။ ေဆးေတြ၊ အခ်ိန္ေတြ အမ်ားၾကီးသံုးထားရတာေပါ့ဗ်ာ ။ ေဆးဖိုးနဲ႔တင္ ေတာ္ေတာ္တန္ေနပါၿပီ။ ဟား။ ဆီေဆးကေတာ့ ဆြဲရတာ အရသာရိွတယ္။ အခ႐ိုင္းလစ္က အေျခာက္ျမန္တယ္။ စုတ္တံကို ေဆးရတာ သက္သာတယ္။ ဆီေဆးက ဆြဲရတာ အခ်ိန္အေတာ္ကုန္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္နဲ ့မကိုက္ဘူး။

ေမး-တျခားဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာလိုပါေသးလဲ။

ေျဖ- ကၽြန္ေတာ္က ပန္းခ်ီဆရာ မဟုတ္ဘူး။ ပေရာဖက္ရွင္နယ္လည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒီျပသနာေတြ ေန႔စဥ္ ျမင္ေန၊ ၾကားေနရလုိ ့၊ မေနနိင္လုိ႔၊ ဝင္လုပ္ခဲ့ရတဲ့သူ တစ္ဦးပါ။ ဒါေတြဟာ ကၽြန္ေတာ့အလုပ္မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ေခါင္းထဲမွာ ႏိုင္ငံေရးက ငယ္ထိပ္မွာ အျမဲလုိရိွေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ အႏုပညာသမားလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္တစ္ခုလုပ္ရင္ေတာ့ အဲဒီ့အလုပ္မွာ အလံုးစံု သိျမင္ခ်င္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ ပန္းခ်ီဆြဲဖို႔ ပထမဆံုး စတင္တိုက္တြန္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ့မိန္းမ လင္းလင္းကို ေက်းဇူးတင္တယ္။ ပန္းခ်ီျပပြဲျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးတဲ့ ကိုတင္မင္းထြန္း၊ ကိုေအာင္သူၿငိမ္း၊ ကိုမင္းလြင္၊ ကိုေအာင္ၿဖိဳး၊ မေအးေအးခိုင္၊ မမိုးမိုးသီနဲ႔ ကူညီၾကသူ အားလံုးကို အထူး ေက်းဇူး တင္ပါတယ္။

************

မိုးသီးဇြန္ရဲ႕ ပန္းခ်ီျပပြဲမွာ စိတ္၀င္စားစရာ ပန္းခ်ီကားေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု အေ၀းတစ္ေနရာကေန သူ ခံစားေရးဆြဲေပးပို႔လိုက္တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြထဲမွာ The Death of two Flowers ဆိုတဲ့ ကခ်င္ဆရာမေလး ၂ ေယာက္ အဓမၼျပဳက်င့္ အသတ္ခံရတာ၊ The Burmese are Coming ဆိုတဲ့ ဗမာလာျပီပန္းခ်ီကားက တိုင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ စိုးရိမ္ပူပန္မႈအေငြ႔အသက္ေတြ၊ လက္ပန္းေတာင္းအေရးမွာ ေသဆံုးသြားတဲ့ ေဒၚခင္ခင္၀င္း၊ ၈၈ ျဖတ္သန္းမႈ အရိပ္ေငြ႔ကို နာဂပံုနဲ႔ ပံုေဖာ္တာ၊ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးေတြပါ ပံုေဖာ္ေရးဆြဲထားပါတယ္။