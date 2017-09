သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္အသစ္ျဖင့္ ဂီတေလာကထဲသို႔ တေက်ာ့ျပန္၀င္ေရာက္ရန္ ရိန္းစီစဥ္

အဆိုေတာ္ႏွင့္သရုပ္ေဆာင္ျဖစ္သူ ရိန္းက ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ေဆာင္သြားမည့္ သူ၏အနာဂတ္အစီအစဥ္မ်ား ကို အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

ရိန္း၏ေအဂ်င္စီျဖစ္ေသာ Rain Company က “ ရိန္းဟာ လာမယ့္ဒီဇင္ဘာလ အေစာပိုင္းေလာက္မွာ သီခ်င္း အယ္လ္ဘမ္အသစ္ႏွင့္အတူ ပရိသတ္ေရွ႕ေမွာက္ကို အေရာက္ျပန္လာႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ျပီး ျပင္ဆင္စရာရွိတာေတြကို ျပင္ဆင္ေနပါတယ္” ဟု စက္တင္ဘာလ ၁၅ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳေျပာဆိုခဲ့သည္။

အယ္လ္ဘမ္အသစ္ထဲတြင္ သူ၏ မူပိုင္အသံ၊ မူပိုင္ကကြက္မ်ားကို ထည့္သြင္းထားျပီး အရင္ကထြက္ရွိခဲ့ေသာ How To Avoid The Sun ၊ I’m Coming ႏွင့္ It’s Raining တို႔ကဲ့သုိ႔ေသာ သီခ်င္းမ်ားထက္ ပိုမိုအားေကာင္း သည့္ ေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားပါ၀င္ေသာ ဟစ္ေဟာ့သီခ်င္းမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရိန္းက ေျပာခဲ့သည္။

ဒီဇင္ဘာလတြင္ ထြက္ရွိမည့္ ရိန္း၏ အယ္လ္ဘမ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Rain Effect အယ္လ္ဘမ္ျပီးေနာက္ သံုးႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ ျပန္လည္ထြက္ရွိမည့္ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခ်ပ္ ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ကမွ မင္းသမီးကင္မ္ေတးဟီးႏွင့္အတူ လက္ထပ္ခဲ့ေသာ ရိန္းသည္ မၾကာခင္တြင္ ရင္ေသြးေလး တစ္ဦး ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

Ref: Soompi