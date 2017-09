မလြတ္တမ္းၾကည့္ရမည့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေကာင္းမ်ား ပါ၀င္သည့္ ဥေရာပရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္

ရန္​ကုန္​၊စက္​တင္​ဘာ၁၄ ။ ။ ရုပ္ရွင္ခ်စ္ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ မလြတ္တမ္းၾကည့္ရမည့္ အႏုပညာႏွင္​့ စိတ္​ပိုင္​းဆိုင္​ရာ အသား​ေပးရိုက္​ကူးထားသည္​့ ဘဝ​ေနထိုင္​မႈ၊ စီးပြား​ေရးအ​ေျခ အ​ေန၊ သမိုင္​းျဖစ္​ရပ္​မ်ားကို ယခုႏွစ္​ ဥ​ေရာပရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​၌ ျပသရန္​ စီစဥ္​ထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္တြင္ ခ်က္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္၊ျပင္သစ္၊ ယူေက၊ ပိုလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ ဖင္လန္၊ စပိန္တို႔မွ ရုပ္​ရွင္​​ကား​ေပါင္​း ၁၄ကား အခမဲ့ျပသသြားမည္ျဖစ္ျပီး အဂၤလိပ္စာတန္းထိုး ျပသမည္ျဖစ္ကာ လူႀကီးမ်ားအတြက္ ရုပ္ရွင္ကား ၁၁ ကားႏွင္​့ က​ေလးမ်ားအတြက္​ ရုပ္​ရွင္​ဇာတ္​ကား ၃ ကား ပါဝင္​ျပသမည္​ျဖစ္​သည္​။

လမ္းေပၚက ေၾကာင္ကေလးေဘာ့ဘ္ ဆိုေသာ ယူေကရုပ္ရွင္တြင္ အိမ္ေျခယာမဲ့ေကာင္ေလးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းႏွင့္ လမ္းေပၚကေၾကာင္ေလးကိုေမြးျမဴခဲ့ျပီး မူးယစ္ေဆးျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ပံုကို ေဖာ္က်ဴးထားေသာ ရုပ္ရွင္၊ စတာလင္ေခတ္ ပိုလန္မွာ ဇာတ္အိမ္တည္ထားေသာ အႏုပညာသည္ ကြန္ျမဴနစ္၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး၏ အသံုးခ်ပစၥည္းျဖစ္သြားေသာ ပံုရိပ္အၾကြင္း( Afterimage) ၊ ပုရဟန္းမင္းၾကီးအေပၚ လူေတြထားရိွေသာ ၾကည္ညိႈမႈအေပၚ သေရာ္ေသာ အျမင္ႏွင့္ ဟာသအျမင္တို႔ျဖင့္ သရုပ္ေဖာ္ထားေသာ Café Derby၊ လူအရင္းအႏွီး (Human Capital) ၊ ၁၈၈၈ခုႏွစ္အေျခအေနကို အက္စတာဒမ္မွာရိုက္ကူးထားတဲ့ Public Work ၊ ၂၀၁၅မွာ ဖင္လန္ႏိုင္ငံကိုေရာက္ရိွလာေသာ ဆီးရီးယန္းဒုကၡသည္မ်ားအေၾကာင္း ရိုက္ကူးထားေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ရဲ႕ အျခားတစ္ဖက္မွာ ( The Other Side of Hope) ၊ Truman ၊ Tschick ၊ ဆြီဒင္ႏိုင္ငံမွ ေနာ္ေ၀သို႔ ေျပာင္းေရႊဲလာေသာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားေသာ အႏွိမ္ခံ(Underdog) ၊ ျပင္သစ္ရုပ္ရွင္ ျဖစ္ေသာ အေမရိကန္တြင္ရိုက္ကူးထားသည့္ Valley of Love ဇာတ္ကားမ်ား ပါ၀င္သည္။

လာမည့္ စက္​တင္​ဘာလ၂၂ ရက္​မွစတင္ျပီး ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ေနျပည္​​ေတာ္​ ရုပ္​ရွင္​ရံုတြင္​ ညေန ၃ နာရီ ခြဲ ႏွင့္ ညေန ၆ နာရီခြဲတို႔တြင္ ျပသသြားမည္ျဖစ္ျပီး က​ေလးမ်ားအတြက္​ဇာတ္​လမ္​း မ်ားကိုမူ ​ေအာက္​တိုဘာလ ၁ ရက္​​ေန႔တြင္​ အထက(၁)ဒဂံု၌ မနက္​ ၁၀ ခြဲ၊ ၂ နာရီ၊ ၃ နာရီမ်ားတြင္​ ျပသ​သြားမည္​ ျဖစ္သည္။ လက္​မွတ္​မ်ားကို ပြဲမစမွီ မိနစ္​၃၀အတြင္​း​ အခမဲ့​ေဝ​ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ကေလးမ်ားအတြက္ ဇူခီးနီးမိသားစု၀င္တစ္ေယာက္၏ ဘ၀၊ ေအမီလ္ႏွင့္ စံုေထာက္ၾကီးမ်ား၊ ေဟာဒီၿမိဳ႕က ေပြးေကာင္ ဇာတ္ကားမ်ား ျပသရန္ရိွသည္။

ဥ​ေရာပရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​က်င္​းပ​ေရးႏွင္​့ပတ္​သတ္​၍ ယ​ေန႔ စက္​တင္​ဘာ ၁၄ ရက္​ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕ ဆာကူရာတာဝါ၌ သတင္​းစာရွင္​းလင္​းပြဲ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ဥ​ေရာပရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​ကို တာ၀န္ယူက်င္​းပမည္​့ Goethe Institute မွ ၫႊန္​ၾကား​ေရးမွဴး Franz Xaver Augustin က ျမန္​မာႏိုင္​ငံတြင္​ ရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​မ်ား မၾကာခဏ ျပဳလုပ္​​ေနမႈ​ေၾကာင္​့ ပို​မို​ေကာင္​းမြန္​သည္​့ရုပ္​ရွင္​မ်ားထြက္​​ေပၚလာနိုင္​သည္​ဟု ​ဆိုသည္​။

"ဒီမွာနိုင္​ငံတကာရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​ အနည္​းငယ္​ရွိပါတယ္​ ရန္​ကုန္ရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​ ဝႆန္​ရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​ နဲ႔ နိုဝင္​ဘာမွာလုပ္​မယ္​့ Memory ရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​ ဒါ​ေပမယ္​့ ဒီရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​​ေတြထဲမွာ ဥ​ေရာပရုပ္​ရွင္​က အႀကီးဆံုးျဖစ္​မယ္​ထင္​တယ္​ လူတစ္​​ေသာင္​း​ေလာက္​ မနွစ္​ကလာၾကည္​့ၾကတယ္​ ဒီရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​​ေတြ က်င္​းပတဲ့အခါမွာ အခ်င္​းခ်င္​းၿပိဳင္​ဆိုင္ၿပီး​ေတာ့ ပိုၿပီး​ေကာင္​းမြန္​လာမယ္ ရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​​ေတြလည္​း ပိုမ်ားလာနိုင္​တယ္​"ဟု Mr. Franz Xaver Augustinက ​မဇၥ်ိမကို ​ေျပာသည္​။

​ဥ​ေရာပရုပ္​ရွင္​ပြဲ​ေတာ္​ကို ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွစတင္ျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့ျပီး ယခု ၂၇ ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။