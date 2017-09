ရန္​ကုန္​၊ စက္​တင္​ဘာ ၅ ။ ။ ရက္​ကန္​းထည္​မ်ား၏ တန္​ဖိုးႀကီးမားမႈအား လူငယ္​မ​်ားသိရွိနားလည္​​ေစခ်င္​​​ေၾကာင္​း လက္​ခတ္​သံရိုးရာရက္​ကန္​းထည္​ျပပြဲတြင္​​ ပါဝင္​​ေဆြ​း​ေႏြးသြားမည္​့ ေရွး​ေဟာင္​းသု​ေတသနႏွင္​့အမ်ိဳးသားျပတိုက္​ဦးစီးဌာန၏ ဒုတိယၫႊန္​ၾကား​ေရးမွဴးအၿငိမ္​းစားျဖစ္​သူ၊ ျပတိုက္​အႀကံ​ေပးပညာရွင္​ ​ေဒါက္​တာ​ေဒၚႏုျမဇံက ဆိုသည္​။

လက္​ခတ္​သံျပပြဲကို သာသနာ​ေရးႏွင္​့ယာဥ္​​ေက်းမႈဝန္​ႀကီးဌာနမွ ကူညီပံ႔ပိုးၿပီး ႏိုင္​ငံျခားသံရံုးႏွင္​့ အဖြဲ႕အစည္​း (၃)ခုတို႔မွ ပူး​ေပါင္​းၿပီ ယ​ေန႔ စက္​တင္​ဘာလ(၅)ရက္​​ေန႔၌ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕အမ်ိဳးသားျပတိုက္​တြင္​ က်င္​းပျခင္​းျဖစ္​သည္​။

"အက်ိဳးဆက္​က​ေတာ့ လူငယ္​​ေတြကလည္​း ငါတို႔ရဲ႕ရိုးရာအဆင္​​ေတြဟာ ဒီလိုခက္​ခက္​ခဲခဲကို ​ေဆာင္​႐ြက္​ထားရတာပါလား တန္​ဖိုးျမင့္မားမႈကိုသ​ေဘာ​ေပါက္​ဖို႔​ေပါ့ လူတိုင္​းလူတိုင္​းက ကိုယ္​့မွာအနည္​းဆံုးရိုးရာဝတ္​စံု​ေလး​ေတာ့ရွိသင္​့တယ္​ဆိုတဲ့အသိ​ေပါ့​ေလ ။ တိုက္​ပံု​ေလးနဲ႔ ​ေယာက်ာၤး​ေလးဆိုလည္​းကိုယ္​့ရဲ႕လံုခ်ည္​ကုိ ကိုယ္​့ ႏိုင္​ငံက ရက္​လုပ္​တဲ့လံုးခ်ည္​​ေလးနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး​ေတြဆိုလည္​းအဲဒီလို​ေပါ့"ဟု ျ​ပတိုက္​အႀကံ​ေပးပညာရွင္​ ​ေဒါက္​တာ​ေဒၚႏုျမဇံက ​ေျပာသည္​။

ျမန္​မာ့ရိုးရာရက္​ကန္​းထည္​မ်ား၏အခန္​းကဣကိုထင္​ရွား​ေစရန္​၊ အမ်ိဳးသမီးရက္​ကန္​းပညာရွင္​မ်ားအတြက္​စီးပြား​ေရးပံုစံသစ္​မ်ား​ေဆြး​ ေနြးရွာ​ေဖြၾကရန္​၊ ျမန္​မာ့ရိုးရာရက္​ကန္​း​ေရရွည္​တည္​တံ႔​​ေရး အ​ေျဖရွာၾကရန္​ ရည္​႐ြယ္​ခ်က္​ျဖင္​့ ယခုကဲ့သို႔ ျပသရျခင္​းျဖစ္​သည္​။

အဆိုပါျပပြဲကာလအတြင္​း ျမန္မာ့အထည္အလိပ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈရိုးရာဝိေသသမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္ စြန္႔ဦးတီထြင္ျခင္း၊ရိုးရာအထည္အလိပ္မ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အသစ္မ်ားကိုလည္​း ပညာရွင္​မ်ား၊ လုပ္​ငန္​းရွင္​မ်ားႏွင္​့ ​ေဆြး​ေနြးသြားမည္​ျဖစ္​သည္​။

"ဒီရက္​ကန္​း ျမန္​မာ့ရိုးရာလို႔​ေျပာလိုက္​လို႔ရွိရင္​ ခ်ိတ္​ကို​ေတာ့လူသိမ်ားၾကတယ္​ ။ ဒါ​ေပမယ္​့ အျခား​ေသာရက္​ကန္​းထည္​​ေတြလည္​း ရွိ​ေန​ေသးတယ္​ ။ ဒါ​ေတြကိုလည္​းသူတို႔​ေတြသိသြားရမယ္​​ေပါ့​ေနာ္​။ ၿပီးလို႔ရွိရင္ သဘာဝဆိုးေဆးနဲ႔ပတ္​သတ္​ၿပီး အစ္​မတို႔ ရွင္​းျပထားတယ္​ ။ သဘာဝဆိုး​ေဆးက ရတဲ့အက်ိဳး​ေက်းဇူးနဲ႔ ၾကာရဲ႕အက်ိဳး​ေက်း​ဇူးကဘာ​ေတြရွိမလဲ ဒါမ်ိဳးကို ကိုယ္​ကသူမ်ားႏိုင္​ငံသြားခဲ့​ရင္​​ေတာင္​မွ ကိုယ္​့ႏိုင္​ငံမွာဒါမ်ိဳး​ေတြရွိတယ္​ ။ ဒါ​ေတြကဘာ​ေၾကာင္​့တန္​ဖိုးႀကီးရတာလဲ ၊ ဒါ​ေတြကဘာ​ေၾကာင္​့အ​ေရးႀကီးတာလဲ ဘယ္​လိုအ​ရည္​အ​ေသြး​ေကာင္​းတယ္​ဆိုတာမ်ိဳး ကိုယ္​ကျပန္​ရွင္​းျပႏိုင္​မယ္​​ေပါ့"ဟု British Councilမွ ပရိုဂရမ္​တြဲဘက္​​ေဆာင္​႐ြက္​သူ မ​ေနျခည္​လြင္​က ​ေျပာသည္​။

လက္ခတ္သံ ျပပြဲသည္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ေမလ၌ လန္ဒန္တြင္က်င္းပခဲ့ေသာ “အ​ေရွ႕​ေတာင္​အာရွလက္​မႈပစၥည္​းမ်ားအ​ေပၚ အ​ေတြးအျမင္​သစ္​ျပပြဲ (On the Line: New perspectives on craft in Southeast Asia exhibition in London)” ျပပြဲျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔တြင္ Royal College of Art (UK) မွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသခံသုေတသီတို႔ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမွ စုေဆာင္းခဲ့ေသာ ေဒသဆိုင္ရာရက္ကန္းထည္မ်ား ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ လက္မႈပညာရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တင္ျပျခင္းတို႔ ပါဝင္ခဲ့ေသာ လန္ဒန္ျပပြဲ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပပြဲတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ဤျပပြဲသည္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီႏွင့္ Swiss Agency for Development and Cooperation, the Embassy of Switzerland တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တစ္ခုျဖစ္ေသာ “လက္ခတ္သံ” ဟု အမည္ေပးထားသည့္ သံုးႏွစ္တာ ျမန္မာ့ရိုးရာရက္ကန္းထည္ဆိုင္ရာစီမံခ်က္ကို စတင္မိတ္ဆက္သည့္ အခမ္းအနားတစ္ခုလည္း ျဖစ္​သည္။

လက္ခတ္သံ ျပပြဲကို စက္တင္ဘာလ (၅)ရက္​မွ (၁၀)ရက္​ေန႔အထိ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉း ၃၀ မွ ညေန ၄း ၃၀ အထိ ဖြင့္လွစ္ျပသသြားမည္ျဖစ္သည္။