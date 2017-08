ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားသစ္ တစ္ခု၌ ဆိုဂ်ီဆပ္ႏွင့္ ဆြန္ရီဂ်င္တုိ႔ အတူတြဲသရုပ္ေဆာင္မည္ဟု အတည္ျပဳ

မင္းသားဆိုဂ်ီဆပ္ႏွင့္ မင္းသမီးဆြန္ရီဂ်င္တို႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျပီးေနာက္တြင္ ရုပ္ရွင္ပိတ္ကားထက္၌ အတူတကြ ထပ္မံျမင္ေတြ႔ရဦးမည္ျဖစ္သည္။

သူတို႔ႏွစ္ဦး ဦးေဆာင္သရုပ္ေဆာင္မည့္ ထိုရုပ္ရွင္၏အမည္ကို I’m on My Way to Meet You ဟု ေပးထားျပီး အျခားသရုပ္ေဆာင္ ၾကယ္ပြင့္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကင္မ္ဂ်ီဟြမ္း၊ ဂိုခ်န္ဆုခ္၊ လီဂၽြန္ဟြတ္ခ္၊ ဆြန္ယိုအန္း၊ လီယိုဂ်င္ ႏွင့္ ကင္မ္ဟြမ္ဆူးတို႔ ပါ၀င္ထားၾကကာ ရိုက္ကူးေရးမ်ားကို ျပီးခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၁၂ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ ထားခဲ့ျပီးျပီျဖစ္သည္။

I’m on My Way to Meet You ရုပ္ရွင္သည္ ဂ်ပန္၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကို ဇာတ္အိမ္တည္ထားျပီး အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး (ဆြန္ရီဂ်င္) သည္ သူမ မကြယ္လြန္မီတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ (ဆိုဂ်ီဆပ္) အား ယံုၾကည္ရန္ခက္ခဲေသာ ကတိတစ္ခု ကို ေပးခဲ့သည္။

ထိုကတိမွာ သူမသည္ ကြယ္လြန္ျပီး တစ္ႏွစ္ၾကာသည့္အခါတြင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေန ေသာ ေန႔တစ္ရက္၌ မိသားစုထံသို႔ ျပန္လာမည္ဆိုေသာ ကတိျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ သူမသည္ကတိအတိုင္း သူမ၏ခင္ပြန္းျဖစ္သူႏွင့္ သားျဖစ္သူထံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း သူမ၏ မွတ္ဥာဏ္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည္ကို ၾကည့္ရႈရမည္ျဖစ္သည္။

ဆိုဂ်ီဆပ္ႏွင့္ ဆြန္ရီဂ်င္တို႔သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Delicious Proposal ဟု အမည္ ရသည့္ ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲ၌ အတူတြဲ၍ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးသည္။

I’m on My Way to Meet You ရုပ္ရွင္ကို လာမည့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ထဲတြင္ ရံုတင္ျပသသြားႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။