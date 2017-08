နန္းဆုဦး၏တမူထုူးျခားေသာ ဖက္ရွင္ႏွင့္ Huawei P10 Plus ၏ အံ့မခန္းကင္မရာအစြမ္းေပါင္းစပ္မွဳ

- MODA ဖက္ရွင္မဂၢဇင္း၏စမတ္ဖုန္းျဖင့္ ပထမဆံုးရိုက္ကူးသည့္ မ်က္ႏွာဖံုးရိုက္ကူးမႈကိုHUAWEI P10 Plus ျဖင့္ဖန္တီး

[ၾသဂုတ္ ၂၄]၊ ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။ ။ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပဖက္ရွင္မဂၢဇင္းျဖစ္ေသာ MODA မဂၢဇင္းမွHUAWEI P Series ၏ေနာက္ဆုံးေပၚ HUAWEI P10 Plus ကုိအသုံးျပဳၿပီး ၾသဂုတ္လစာစဥ္အတြက္ တစ္မူထူးျခားေသာရုိက္ကူးမႈကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ MODA က လုပ္ရုိးလုပ္စဥ္အတုိင္းအသုံးျပဳေနသည့္ DSLR ကင္မရာအစားHUAWEI P10 Plus ကုိကင္မရာအျဖစ္ အသုံးျပဳၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ မ်က္ႏွာဖံုးကာဗာရိုက္ကူးမႈကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးေရးအတြက္ တာဝန္ယူထားသည့္ ဓာတ္ပုံပညာရွင္ ကိုသီဟက “MODA မဂၢဇင္းကေန DSLR အစား စမတ္ဖုန္းကုိအသုံးျပဳၿပီး ရုိက္ကူးမယ့္အစီအစဥ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္ကုိ ဆက္သြယ္လာေတာ့ ဒီရုိက္ကူးမႈကုိ ေတာ္ေတာ့္ကုိ စိတ္ဝင္စားသြားတယ္။ ဒါကဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ပုံစံသစ္တခုျဖစ္ေနတာကုိး။ ကၽြန္ေတာ္က အျပင္မွာလည္းHUAWEIသုံးေနက်ဆုိေတာ့ သူ႔မွာပါတဲ့ အလင္းအေမွာင္ visual setting ေတြကုိလြယ္လြယ္ကူကူသုံးတတ္တဲ့အတြက္ MODA ကခ်ေပးတဲ့ Mysterious Night၊ Extraordinary နဲ႔ Tech-Higher ဆုိတဲ့ Theme ေတြကုိ ဓာတ္ပုံတစ္ပုံခ်င္းစီမွာ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ သုံးႏုိင္ခဲ့တယ္။ DSLR ကင္မရာမွာက function ေတြ အမ်ားႀကီးပါေပမယ့္ HUAWEI P10 Plus ကလည္း Cover Shot ေတြကုိ ပရုိဖက္ရွင္နယ္က်က် ရုိက္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီဖုန္းရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈေတြက အကန္႔အသတ္ရွိရင္ေတာင္ လူတေယာက္ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈက အကန္႔အသတ္ မရွိဘူးလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ယံုၾကည္တယ္။ ၾသဂုတ္လထုတ္ မဂၢဇင္းထဲက ကၽြန္ေတာ္ရုိက္ထားတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကုိ အားေပးၾကပါဦး။” ဟုေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

HUAWEI P10 Plus ၏ ကင္မရာသည္ ကၽြမ္းက်င္ဓာတ္ပုံဆရာမ်ား အသုံးျပဳႏုိင္သလုိ အေပ်ာ္တမ္းအသုံးျပဳမ်ားအတြက္လည္း လြယ္လြယ္ကူကူ အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဓာတ္ပုံရုိက္ကူးေရး ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္တည္းျဖတ္မႈျပဳရာတြင္ နဂုိမူလပုံ၏အရည္အေသြးကုိမက်ဆင္းေစဘဲတည္းျဖတ္ႏုိင္သည့္ DNG Raw Format ကုိအသုံးျပဳႏုိင္ေအာင္လည္းစီစဥ္ထားပါသည္။

HUAWEI P10 Plus တြင္အသုံးျပဳထားသည့္ Leica Summilux F/1.8 lens အသစ္အားအလင္းေရာင္နည္းပါးသည့္ အခ်ိန္္တြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ ဤဖုန္းတြင္ ၁၂ Megapixel ႏွင့္ ၂၀ Megapixel ရွိသည့္ ကင္မရာႏွစ္လုံးပါဝင္ၿပီး Optically Stabilized Color Sensor ႏွင့္ Monochrome Sensor တုိ႔ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ Leica ကင္မရာနည္းပညာအသုံးျပဳထားေသာHUAWEI Smartphone Camera မ်ား၏ ႐ုပ္ထြက္အရည္အေသြးအားပုိမုိေကာင္းမြန္ေစပါသည္။

Huawei Technologies (Yangon) Co., Ltd ၏ Marketing Director ျဖစ္သူမခင္ရတနာဝင္းကလည္း “ဒီဖုန္းေတြကိုေမလမွာ စတင္ေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီးေတာ့ စမတ္ဖုန္းေတြက ကင္မရာေတြေနရာမွာ ဘယ္လုိအစားထုိးဝင္ေရာက္ေနတယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ MODA မဂၢဇင္းတည္ေထာင္သူ မထင္ထင္နဲ႔ ေျပာျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲလုိေျပာေနတုန္းHUAWEI P10 Plus ကုိ MODA မဂၢဇင္း Cover Shoot မွာသုံးဖုိ႔ အၾကံရလုိ႔ မထင္ထင္ကုိေျပာၾကည့္ေတာ့ သူကလည္းဒီစိတ္ကူးကုိသေဘာက်တယ္။ အဲဒါနဲ႔ ဒီအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဘယ္သူေတြနဲ႔ ဘယ္လုိပုံစံရုိက္ၾကမလဲဆုိတာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြနဲ႔အတူတူ ဆက္ေဆြးေႏြးျဖစ္ၾကတာပါ။ ဒါမ်ိဳးက အရင္ကမလုပ္ဖူးဘူးဆုိေတာ့ လုပ္ရတာ ေပ်ာ္ဖုိ႔လည္းေကာင္းတယ္။ ရလာတဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကုိၾကည့္လုိက္ရင္HUAWEI P10 နဲ႔ P10 Plus ေတြဟာအရည္အေသြးျမင့္တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကုိ ရုိက္ႏုိင္တယ္ဆိုတာသိႏိုင္ပါတယ္။”ဟု ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

“ဒီစမတ္ဖုန္းနဲ႔ရုိက္တဲ့ ဓာတ္ပုံေတြကပုံထြက္ေကာင္းတဲ့အတြက္ သုံးတဲ့လူေတြအားလုံး ႀကိဳက္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ MODA မဂၢဇင္းနဲ႔ ပူးတြဲလုပ္ခဲ့တာကဒီဖုန္းဟာဓာတ္ပုံဆရာေတြ Cover Shotေတြဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာသုံးလုိ႔ရတယ္ဆုိတာကုိ ျပခ်င္လုိ႔ပါ။ မဂၢဇင္းထဲမွာပါတဲ့ ကာဗာနဲ႔ ဖက္ရွင္ဓာတ္ပုံေတြကုိပရိသတ္ေတြ ႀကိဳက္ၾကမယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။”ဟုမခင္ရတနာဝင္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါသည္။

မွန္ဘီလူးႏွစ္ခုပါဝင္သည့္ ၂၀ Megapixel ကင္မရာမွာ အသုံးျပဳပံုအမ်ိဳးမ်ိဳး ပါရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ Subject အေပၚတြင္ Focus ယူၿပီး ေနာက္ခံကုိဝါးေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သည့္ Bokeh Effect ကုိအသုံးျပဳႏုိင္သလုိ ဓာတ္ပုံထဲတြင္ပါသည့္ အရာဝတၳဳအားလုံးကုိ ၾကည္လင္ျပတ္သားစြာေပၚလြင္ေစသည့္ Auto Mode ကုိလည္း အသုံးျပဳႏုိင္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ၏ မ်က္ႏွာဖုံးရွင္ျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္နန္းဆုဦးကလည္း “ဒီရုိက္ကူးမႈကနန္းဆုအတြက္ ပထမဆုံးေတြ အမ်ားႀကီးပဲ။ မိတ္ကပ္ဆရာ၊ Stylist၊ ဓာတ္ပုံဆရာ၊ ဒီဇုိင္နာ၊ Videographer ေတြအားလုံးနဲ႔ ပထမဆုံး ေတြ႔ဖူးတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါေတြအားလုံးထဲကမွထူးထူးျခားျခားအျဖစ္ဆုံးကေတာ့ နန္းဆုႀကိဳက္တဲ့ Phone နဲ႔ ဓာတ္ပုံရုိက္ရတာပါပဲ။ နန္းဆုအတြက္စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးနဲ႔ Cover Photo ရုိက္တာဒါကပထမဆုံးပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ နန္းဆုကဒီဖုန္းပဲသံုးေနတာဆုိေတာ့ဒီဖုန္းနဲ႔ပဲေန႔တုိင္းဓာတ္ပုံေတြရုိက္ျဖစ္တဲ့အတြက္ HUAWEI P10 Plus ရဲ႕ အရည္အေသြးကုိယုံၾကည္ၿပီးသားပါ။ ဒီဖုန္းနဲ႔ ဓာတ္ပုံရုိက္တုိင္းပံုေတြက နန္းဆုလုိခ်င္သလုိ အၿမဲတမ္းရတဲ့အတြက္ စိတ္တုိင္းက်ပါတယ္”ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။

ရုိက္ကြင္းမွ ဓာတ္ပုံမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ေသာ အႏုပညာရွင္မ်ား၏ အင္တာဗ်ဴးတုိ႔ကုိ ၾကည့္ရႈရန္ ဤ Facebook စာမ်က္ႏွာ https://www.facebook.com/artskyshow/posts/724208604455046သုိ႔မဟုတ္ Pyone Play စာမ်က္ႏွာ http://www.pyoneplay.com/show/Art-Sky/1fbdb6562e904ce9a3e73effcadeb47e/video/loajYxYzE6ioZuRa6Aoa4k9kYE65XRe4/21/7/2017-Art-Sky-(Seg-1)တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။