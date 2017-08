၀ူ႐ူးခ်န္ပီယံေဟာင္း ရီနီကက္တလန္ရဲ႕ ကြာလာလမ္ပူေအာင္ပြဲ

ဆီးဂိမ္းအားကစားၿပိဳင္ပြဲႀကီးနဲ႔အၿပိဳင္ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ One Championship ရဲ႕ ONE: QUEST FOR GREATNESS ၿပိဳင္ပြဲႀကီးက ခမ္းခမ္းနားနားနဲ႔ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါတယ္။

၀ူ႐ူးခ်န္ပီယံေဟာင္း ရီနီကက္တလန္နဲ႔ နပန္းခ်န္ပီယံ ဘူဟူယူဂါတို႔ရဲ႕ ပြဲစဥ္နဲ႔ ၿပိဳင္ပြဲကို စတင္ခဲ့ၿပီး ပထမဆုံးပြဲမွာတင္ ပရိသတ္ကို စိတ္ႀကိဳက္ေတြ႕ေစခဲ့ပါတယ္။

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသား ရီနီကက္တလန္က ကမၻာ့၀ူ႐ႈးခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ၂ ႀကိမ္တိုင္ ရရွိဖူးသူျဖစ္ၿပီး ဘူဟူယူဂါကလည္း တရုတ္နပန္း ခ်န္ပီယံျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးစလုံးက ထိုးသတ္တာထက္ ခ်ဳပ္ၿပီး လုံးသတ္တာကို ပိုအားသန္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ပထမအခ်ီစလိုက္ကတည္းက ႏွစ္ဦးသားၾကမ္းျပင္မွာ ေထြးလုံးသတ္ပုတ္ၾကပါတယ္။ ဘူဟူယူဂါက စတင္ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ကက္တလန္က ႐ုန္းထြက္ကာ ျပန္ခ်ဳပ္ႏိုင္ပါတယ္။ သူတစ္ျပန္၊ ကိုယ္တစ္လွည့္ အေပၚေအာက္ ေရာက္ေနခဲ့ၾကၿပီး အသာရခ်ိန္မွာ လက္သီးနဲ႔ထိုး တံေတာင္ေတြနဲ႔တိုက္ခိုက္ၾကပါတယ္။ ဒုတိယအခ်ီၿပီးဆုံးခ်ိန္ အထိ အဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ႔သာ သတ္ပုတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီ ၂ ခ်ီစလုံးမွာေတာ့ ကက္တလန္က ပိုမိုအသာရခဲ့ၿပီး သတ္ကြင္းကုိ စိုးမိုးထားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တတိယအခ်ီမွာေတာ့ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးရင္ဆိုင္ထိုးဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ေျခကန္ခ်က္ေတြ ထိုးခ်က္ေတြ လုပ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒါေတြက ထင္သေလာက္ ထိေရာက္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အရင္လိုပဲ ျပန္လည္လုံးေထြးသတ္ပုတ္ၾကျပန္ပါတယ္။ တတိယအခ်ီၿပီးတဲ့အထိ အေျဖမေပၚခဲ့လို႔ ဒိုင္အဆုံးအျဖတ္ကို ခံယူခဲ့ရပါတယ္။

လက္သီးထိုးခ်က္ေတြ တိုက္စစ္ဆင္မႈေတြပိုလုပ္ႏိုင္ၿပီး သတ္ကြင္းကို စိုးမိုးႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဖိလစ္ပိုင္ဖိုက္တာ ရီနီကက္တလန္ကို ဒိုင္ေတြက အႏိုင္ေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီႏိုင္ပြဲက ရီနီကက္တလန္အတြက္ သုံးပြဲဆက္ MMA ႏိုင္ပြဲ ျဖစ္ပါတယ္။