ရန္​ကုန္​၊ ၾသဂုတ္​လ၂၁ ။ ။ အင္​ဒိုနီးရွားအလံအား ​ဆီးဂိမ္​းလက္​ကမ္​းစာ႐ြက္​တြင္​ ေျပာင္​းျပန္​​ေဖာ္​ျပခဲ့သည္​့အတြက္​ အင္​ဒိုနီးရွား ဟက္​ကာမ်ားက မေလးရွားအစိုးရဝက္​ဘ္​ဆိုက္​မ်ားႏွင္​့ တျခား​ေသာဝက္​ဘ္​ဆိုက္မ်ားကို ယ​ေန႔ၾသဂုတ္​လ၂၁ ရက္​တြင္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္​။

မေလးရွား အစိုးရဝက္​ဘ္​ဆိုက္အခ်ဳိ႕တြင္​ "Don't touch my country, Don't wake m from my sleep" ဟု​​ ေဖာ္​ျပထားၿပီး မ​ေလးရွားအလံအား​​ ေျပာင္​းျပန္​ကိုင္​​ေဆာင္​ထားသည္​့ပံုအား တင္​ထားခဲ့သည္​။

"အလံဆိုတာ ကစားစရာမဟုတ္​ဘူး"ဟု အင္​ဒိုနီးရွားဘာသာစကားျဖင္​့ "BENDERA NEGARAKU BUKANLAH MAINAN" ဟု အဆိုပါဝက္​ဘ္​ဆိုက္အခ်ိဳ႕တြင္​ ​ေရးသားခဲ့ၿပီး မွား​ယြင္​း​ေဖာ္​ျပခဲ့သည္​့ အလံပါ လက္​ကမ္​းစာ႐ြက္ပံုကိုပါ ​ေဖာ္​ျပထားခဲ့သည္​။

(၂၉)ႀကိမ္​​ေျမာက္​ဆီးဂိမ္​းလက္​ကမ္​းစာ​႐ြက္​တြင္​ အိမ္​ရွင္​အျဖစ္​လက္​ခံက်င္​းပ​ေပး​ေန​ေသာ မ​ေလးရွားႏိုင္​ငံမွ အင္​ဒိုနီရွားႏိုင္​ငံ၏ အလံကို ​ေျပာင္​းျပန္​ထည့္​သြင္​းမိခဲ့ၿပီး ထိုကိစၥအတြက္​ ျပန္​လည္​​ေတာင္​းပန္​ခဲ့ရသည္​။

မ​ေလးရွားအစိုးရဝက္​ဘ္​ဆိုက္ ၂၂ ခု တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျပီး ၀က္ဘ္ဆိုက္ ၇၀ ေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရ သည္။