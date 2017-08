ဂႏၲဝင္သရုပ္ေဆာင္မင္းသားႏွင့္ လူရႊင္ေတာ္ ဂ်ယ္ရီလူးဝစ္ အသက္ (၉၁)ႏွစ္မွာ ကြယ္လြန္

"The Bellboy" (၁၉၆၀) ႏွင့္ "The Nutty Professor" (၁၉၆၃) ရုပ္ရွင္ေတြမွာ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဂႏၲဝင္သရုပ္ေဆာင္မင္းသားႏွင့္ လူရႊင္ေတာ္ ဂ်ယ္ရီလူးဝစ္ဟာ လတ္စ္ေဗးဂစ္မွာ တနဂၤေႏြေန႔က ကြယ္လြန္သြားခဲ့ေၾကာင္း ၎ရဲ႕ ေအးဂ်င့္ ကန္ဒီကာဇူက ေျပာပါတယ္။ ကြယ္လြန္ခ်ိန္မွာ သူဟာ ၉၁ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ယ္ရီလူးဝစ္ရဲ႕ ေသဆုံးရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကုိမူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေပမယ့္ သူဟာ ဇြန္လမွာ လတ္စ္ေဗးဂစ္မွာ ေဆးရုံတက္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ ႏွလုံးေရာဂါ heart attack ျဖစ္ခဲ့တာအပါအဝင္ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီတဲ့ က်န္းမာေရးျပႆနာ ရွိတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဂ်ယ္ရီလူးဝစ္ဟာ "My Friend Irma" (1949), "The Stooge" (1952), "The Caddy" (1953), "Artists and Models" (1955) and "Pardners" (1956) စတဲ့ ဟာသရုပ္ရွင္ကားအမ်ားအျပားမွာ Dean Martin ႏွင့္ ပူးတြဲံ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေနာက္ဆုံးရုိက္ကူးတဲ့ ရုပ္ရွင္ "Hollywood or Bust" (၁၉၅၆) ျဖစ္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း သရုပ္ေဆာင္ႏွင့္ ဒါရုိက္တာျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူးဝစ္ဟာ ကမၻာ့ရုပ္ရွင္ေလာကမွာ ၾသဇာႀကိးသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဂ်ယ္ရီလူးဝစ္ဟာ ၁၉၂၆ ခုႏွစ္ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွာ နယူးဂ်ာစီျပည္နယ္ Newark မွာ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၁၉၈၂ ခုႏွစ္မွာ ကုိယ္ေရးအတၳုပၸတၱိ "Jerry Lewis: In Person" စာအုပ္ကုိ ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။

