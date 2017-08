ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး သံတမန္အျဖစ္ အႏုပညာရွင္မ်ား အား သံတမန္ခန္႔အပ္

ရန္ကုန္ ၾသဂုတ္ ၁၉ ။ ။ ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရးအဖြဲ႔(MORS) Myanmar Organization Road Safety " ယာဥ္ လမ္းအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး အခ်ိန္အခါ မေရြး ေဆာင္႐ြက္ေပး" Time to save Lives on the Roads" သံတမန္ခန္႔အပ္ ျခင္း အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ လိႈင္တကၠသိုလ္ ဝန္းအတြင္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာ အသင္း MES ခန္းမတြင္ ယေန႔ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔၊ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ႔သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ယာဥ္လမ္းအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေရး သံတမန္အျဖစ္ အႏုပညာ ရွင္မ်ားျဖစ္ေသာ အကယ္ဒမီ ခန္႔စည္သူ၊ ေအးျမတ္သူ၊ လူမင္း၊ ေမာင္ေမာင္ေအး ႏွင့္အတူ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦး(အရည္ႀကိဳ) တို႔အား ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ခဲ႔သည္။

"အရင္ဦးဆုံးက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ျပန္ၿပီး ထိမ္းသိမ္းရမယ္။ ေအးျမတ္သူဆိုလည္း ကိုယ္တိုင္ေမာင္း ေနရတဲ႔ ယာဥ္ေမာင္း တစ္ေယာက္ပဲေလ၊ ႐ိုက္ကြင္းကို ကိုယ္ တိုင္ ေမာင္းသြားတယ္၊ တခါတရံ စိတ္တိုတတ္တယ္၊ ေဒသႀကီးတယ္၊ ေလာတယ္ေပါ့ေနာ္၊ အဲဒါေတြကို ထိန္း ရမယ္။ ေနာက္ၿပီး ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္က လူေတြကိုလည္း ယာဥ္စည္းကမ္းေတြ လိုက္နာဖို႔ စည္း႐ုံးသြားမယ္။ အခုလို သံတမန္ခန္႔တာ ဝမ္းသာဂုဏ္ယူတယ္။ ကိုယ္ခ်စ္တဲ႔ပရိသတ္ႀကီးကို ဒီလို ပညာ ေပးခြင့္ရတာ ကုသိုလ္လည္းရတယ္" ဟု သံတမန္အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရသူ ေအးျမတ္သူက ေျပာသည္။

ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးသည္ လမ္း ေပၚတြင္ ေန႔စဥ္လႈပ္ရွားသြားလာေနေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္ လြန္စြာအေရး ႀကီးၿပီး လူထုပညာေပးမႈမ်ားတြင္ အႏု ပညာရွင္မ်ားကို ယင္းသို႔ သံတမန္ခန္႔ အပ္လႈပ္ရွားျခင္းသည္ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္သည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံယာဥ္လမ္း အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးအဖြဲ႔(MORS) ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ျမင့္က မဇၩိမသို႔ေျပာ သည္။

"ယာဥ္အႏၲရယ္ကင္းရွင္းေရး ကိစၥရပ္ေတြ မွာ ဘာပဲေျပာေျပာ လူေတြကို ပညာေပးဖို႔ လိုအပ္ တယ္။ လူထုပညာေပးမႈေတြမွာ သာမန္ပုဂၢိဳလ္ေတြထက္ နာမည္ႀကီးတဲ႔ အႏုပညာ႐ွင္ေတြက ပိုၿပီးထိေရာက္ တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႏုပညာရွင္ေတြကို သံတမန္ခန္႔အပ္တာျဖစ္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္း ေရး ပညာေပးမႈေတြ ေဆာင္ရြက္တဲ႔အခါ သူတို႔ အကူအညီေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ အႏုပညာရွင္ေတြပါဝင္လာေတာ့ ပညာေပးမႈေတြမွာ လူထုက စိတ္ဝင္စား ၿပီး ပညာေပးတာေတြ မွတ္မိလြယ္မယ္" ဟု ဦးေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

ထို႔ျပင္ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ပညာေပးမႈေတြအျဖစ္ ရုပ္႐ွင္ဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ားတြင္ ပညာေပး Message ပါသည့္ ဇာတ္ဝင္ခန္းမ်ားပါဝင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု အကယ္ဒမီ ခန္႔စည္သူက ေျပာသည္။

" ပရိသတ္ေတြဆိုတာ ဗဟုသုတ ေတြ အတုံးလိုက္အတစ္လိုက္ေပးဖို႔ မလြယ္ ဘူး။ အႏုပညာနဲ႔ ပရိသတ္လက္ခံ ႏိုင္မယ့္ ဟာသေလးေတြ၊ ဝမ္းနည္း ေၾကကြဲဖြယ္ ဇာတ္ကြက္ကေလးေတြ တစ္ခုခုျဖစ္ျဖစ္ေပါ့၊ အဲဒီလို Message ေလးေတြေပးႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသြားမယ္" ဟု ခန္႔စည္သူက ေျပာသည္။