ရီဟားနားအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခ့ဲမႈအား ဖြင့္ဟေျပာဆိုခ့ဲသည့္ ခရစၥဘေရာင္း

အဆိုေတာ္ခရစၥဘေရာင္းသည္ သူ၏ခ်စ္သူေဟာင္း ရီဟားနားအေပၚ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့မႈႏွင့္ သူမကို ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းျပဳမူကာ ထိုးၾကိတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူတို႔၏အခ်စ္ေရး အဆံုးသတ္ခဲ့ရပံုအား ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က ခရစၥဘေရာင္းသည္ သူ၏ကားထဲ၌ ရီဟားနားကို ထိုးၾကိတ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူမ၏ႏႈတ္ခမ္းကြဲခဲ့ျပီး ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ပံုကို ထုိကာလက ဓာတ္ပံုမ်ား၌ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

ဘေရာင္းက သူႏွင့္ရီဟားနားတို႔သည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္ပက္သက္၍ ျငင္းခုန္ရန္ျဖစ္ေနစဥ္တြင္ သူမကသူ႔ကို ကန္ေက်ာက္ရိုက္ႏွက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူကလည္း သူမကိုျပန္၍ရိုက္ခဲ့ျပီး လက္ေမာင္းကို ကိုက္ခဲ့ေၾကာင္း မွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အသစ္ထဲတြင္ သူက ဖြင့္ဟေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ ဘေရာင္းက သူ႔ကိုယ္သူ မိစၧာတစ္ေကာင္လို ခံစားရေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါအရိပ္ဆိုးၾကီးသည္ သူ႔ကို တစ္သက္လံုး ေျခာက္လွန္႔ေနေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈအတြက္ ဘေရာင္းသည္ ငါးႏွစ္ခန္႔ ခံ၀န္ခ်ဳပ္ျဖင့္ ေနထုိင္ခဲ့ရျပီး ပတ္၀န္း က်င္၌လည္း ေစတနာ့၀န္ထမ္းအလုပ္မ်ား လုပ္ေပးခဲ့ရသည္။

Chris Brown: Welcome to my Life ဟု အမည္ရေသာ အဆုိပါမွတ္တမ္းရုပ္ရွင္အသစ္ထဲတြင္ ဘေရာင္းက ရီဟားနားသည္ သူ႔ကိုမုန္းတီးသြားေၾကာင္းႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦး၏ဆက္ဆံေရးသည္ တည္ျငိမ္မႈမရွိခဲ့ေၾကာင္း ဖြင့္ဟ ေျပာၾကားခဲ့သည္။