MTV ဂီတဗီဒီယိုဆုေပးပြဲ၌ Vanguard ဆု ရရွိမည့္ အဆိုေတာ္ Pink

အေမရိကန္ရုပ္သံလုိင္း MTV က ေပါ့ပ္ၾကယ္ပြင့္ Pink အား လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ ၂၀၁၇ MTV ဂီတဆုေပးပြဲ၌ သီခ်င္းဗီဒီယိုမ်ားအတြက္ တစ္သက္တာေအာင္ျမင္မႈ မွတ္တမ္း ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Vanguard Award ဆုကို ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ရန္ ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

အသက္ ၃၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ Pink သည္ သူမ၏အားေကာင္းလွေသာ အသံႏွင့္ တိုက္ရိုက္တင္ဆက္မႈမ်ား၌ အံ့ၾသ ေလာက္ေအာင္ သီဆိုႏုိင္မႈေၾကာင့္ ပရိသတ္မ်ား၏ အားေပးမႈကိုရရွိထားျပီး သူမ၏ ဂီတသက္တမ္း ၁၇ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း၌ သူမ၏ ဂီတ၊ ဖက္ရွင္တို႔ျဖင့္ ထင္ရွားသူတစ္ဦးျဖစ္သည္။

ဖီလာဒယ္လ္ဖီးယားျမိဳ႕၌ ေမြးဖြားခဲ့ေသာ Pink သည္ ဂီတေလာကသို႔ စတင္ေျခခ်ခဲ့သည့္ ၂၀၀၀ခုႏွစ္ကတည္း က ယခုအခ်ိန္ထိ စတူဒီယိုအယ္လ္ဘမ္ ၆ ခ်ပ္ခန္႔ထြက္ရွိထားခဲ့ျပီး ဂရမ္မီဆု ၃ဆုႏွင့္ MTV Music Awards ၆ ဆုတို႔ကို ဆြတ္ခူးထားႏုိင္ခဲ့သည္။

သူမသည္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ကေလးငယ္မ်ား အာဟာရျပည့္စံုစြာ ရရွိေရးအတြက္ UNICEF မွ ခန္႔အပ္ထားေသာ သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ယံုသာမက လူ႔အခြင့္အေရးအတြက္ တက္ၾကြစြာ လႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

Pink ကို လာမည့္ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ ေလာ့စ္အိန္ဂ်ယ္လိစ္ျမိဳ႕၌ က်င္းပသြားမည့္ MTV Video Music Awards ၌ Vanguard ဆုကုိ ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး သူမသည္ ထိုပြဲ၌ သူမ၏သီခ်င္းအသစ္ျဖစ္ေသာ What About Us ကို ေဖ်ာ္ေျဖရန္ စီစဥ္ထားသည္။

Vanguard ဆုကုိ ရရွိထားေသာ အျခားနာမည္ၾကီး အဆိုေတာ္မ်ားမွာ ရီဟားနား၊ ကန္ေယး၀တ္စ္၊ ဘီယြန္းေစး ႏွင့္ မုိက္ကယ္ဂ်က္ဆန္တို႔ျဖစ္ၾကသည္။