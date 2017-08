ၿပိဳင္ပြဲကို လႊမ္းမိုးမႈနဲ႔ One Championship ကို ျပန္လာတဲ့ လီယန္ဒ႐ိုအစ္ဆာ

ဘရာဇီးဖိုက္တာ လီယန္ဒ႐ိုအစ္ဆာက UFC ပြဲေတြမွာသာ ထိုးသတ္ေနၿပီး One Championship ပြဲေတြနဲ႔ ေ၀းကြာေနတာ ေလးႏွစ္ေလာက္ရွိပါၿပီ။ ONE: KINGS AND CONQUERORS ရဲ႕ စတုတၳေျမာက္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ အစ္ဆာက ပရိသတ္ေတြကို သူ႕အစြမ္းျပသြားခဲ့ပါတယ္။

အစ္ဆာက ဂ်ဴဂ်စ္ဆု ခါးပတ္အနက္အဆင့္ရွိသူျဖစ္ၿပီး ခ်န္ပီယံတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ၿပိဳင္ဘက္ တိုနီတာ႐ူကလည္း ေခသူေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ Cage Warriors World Championship ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဘင္တန္၀ိတ္တန္းမွာ ခ်န္ပီယံတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ပထမအခ်ီစလႊတ္လိုက္ကတည္းက အစ္ဆာဟာ တိုနီတာ႐ူကို လွဲသိပ္ခ်ဳပ္ကိုင္ၿပီး အေပၚစီးကေန တရစပ္ထိုးသတ္ခဲ့တာပါ။ ပြဲစၿပီး တစ္မိနစ္ေလာက္ကတည္းက ပထမအခ်ီၿပီးဆုံးတဲ့အထိ တံေတာင္႐ိုက္ခ်က္ေတြ တရစပ္လက္သီးထိုးခ်က္ေတြနဲ႔ အစ္ဆာအသာရခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်ီမွာလည္း အစ္ဆာက တိုနီတာ႐ူရဲ႕ မ်က္ႏွာကို ဘယ္၀ိုက္လက္သီးတစ္လုံးပစ္သြင္းၿပီး အထိနာေစခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေနာက္ေတာ့ ထပ္မံလွဲသိပ္ၿပီး အေပၚစီးက ထိုးသတ္ျပန္ပါတယ္။ လက္သီးတြဲလုံးေတြက တရစပ္နဲ႔ တစ္ဖက္သတ္ႀကီး ျဖစ္ေနတာေၾကာင့္ ဒုတိယအခ်ိ တစ္မိနစ္ခြဲမွာ ႀကိဳး၀ိုင္းဒိုင္က ပြဲရပ္ၿပီး အစ္ဆာကို အႏိုင္ေပးလိုက္ပါေတာ့တယ္။

အစ္ဆာအတြက္ MMA ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာ ၁၄ ပြဲေျမာက္ႏိုင္ပြဲျဖစ္ၿပီး တိုနီအတြက္ေတာ့ ၆ ပြဲေျမာက္႐ႈံးပြဲ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။