၂၀၁၇ မွာ ပထမဆုံး ႏိုင္ပြဲရသြားတဲ့ လီယန္ဒ႐ိုအက္တိုင္ဒက္စ္

မကၠာအိုမွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ ONE Champions ရဲ႕ ONE: KINGS AND CONQUERORS ၿပိဳင္ပြဲႀကီးရဲ႕ အဖြင့္ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဘရာဇီးႏိုင္ငံသား ငါးႀကိမ္ေျမာက္ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုခ်န္ပီယံ လီယန္ဒ႐ိုအက္တိုင္ဒက္စ္က ပိုလန္ႏိုင္ငံသား မိုက္ကယ္ပက္စတာနက္ကို အႏိုင္ယူၿပီး ၂၀၁၇ ရဲ႕ ပထမဆုံးႏိုင္ပြဲ ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

အက္တိုင္ဒက္စ္နဲ႔ ပက္စတာနက္တို႔ရဲ႕ မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္းပြဲစဥ္ကို ပရိသတ္ေတြက အမ်ားႀကီးေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့ေပမယ့္ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက အလဲမထုိးခံရဖို႔ကို ထိန္းၿပီး ထိုးသတ္သြားခဲ့လို႔ ပြဲက ထင္သေလာက္မေကာင္းခဲ့ပါဘူး။

ပထမအခ်ီမွာ ၂ ေယာက္စလုံးဟာ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကို တစ္ေယာက္ရွာရင္း လက္သီးကို အဓိကထားကာ စမ္းသပ္ထိုးေနခဲ့ၾကပါတယ္။ ပထမတစ္ခ်ီလုံးမွာ ႏွစ္ေယာက္စလုံးဟာ ထိေရာက္တဲ့ ထိုးသတ္မႈမ်ဳိးမရွိခဲ့ဘဲ အက္တုိင္ဒက္စ္ရဲ႕ဒူးပ်ံတိုက္ခ်က္ တစ္ခ်က္သာ နည္းနည္းပြဲဆူခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယအခ်ီမွာေတာ့ ပိုလန္သားႀကီးက ဘယ္ညာ၀ိုက္လက္သီးေတြ၊ ေျဖာင့္လက္သီးေတြနဲ႔ တိုက္စစ္ဖြင့္ခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ဴဂ်စ္ဆုခ်န္ပီယံႀကီး အက္တိုင္ဒက္စ္က ပါးပါးနပ္နပ္ေရွာင္တိမ္းရင္း ျပန္လည္တိုက္စစ္ဖြင့္ထိုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုတိယအခ်ီၿပီးဖို႔ တစ္မိနစ္ေလာက္အလိုမွာေတာ့ အက္တိုင္ဒက္စ္က ပက္စတာနက္ကို လွဲသိပ္ၿပီး အေပၚကေနအပိုင္ခ်ဳပ္ကာ တံေတာင္ရိုက္ခ်က္ေတြနဲ႔ အမွတ္ေတြရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

တတိယအခ်ီမွာေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလုံးက အမွားမခံေတာ့ဘဲ သတိထားၿပီး ထိုးသတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒိုင္က ထိုးသတ္ဖို႔ သတိေပးခဲ့ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ အက္တိုင္ဒက္စ္ကပဲ အသားစီးနဲ႔ထိုးသတ္ႏိုင္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။ အက္တိုင္ဒက္စ္ရဲ႕ လက္သီးခ်က္ေတြကသာ ပက္စတာနက္ကို အထိနာေစခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲအၿပီးမွာ ဒိုင္သုံးဦးစလုံးက အက္တိုင္ဒက္စ္ကိုပဲ အႏိုင္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။

အက္တိုင္ဒက္စ္က ၂၀၁၇ မွာ ပထမဆုံးႏိုင္ပြဲ ရရွိခဲ့တာျဖစ္ေပမယ့္ ပက္စတာနက္ကေတာ့ ၂၀၁၇ ရဲ႕ ပထမဆုံးရႈံးပြဲ ေတြ႕သြားခဲ့ရပါတယ္။