အိမ္ေထာင္သက္ ၈ ႏွစ္အၾကာတြင္ ခရစၥပရက္ႏွင့္ အန္နာဖားရစ္တို႔ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲ

ေဟာလိ၀ုဒ္မင္းသား ခရစၥပရက္ႏွင့္ မင္းသမီးအန္နာဖားရစ္တို႔သည္ အိမ္ေထာင္သက္ ၈ ႏွစ္ခန္႔ ျပည့္ေျမာက္ ျပီးေနာက္တြင္ ကြာရွင္းျပတ္ဆဲခဲ့ျပီျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ႏွစ္ဦးစလံုးက တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

“အန္နာနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ တရား၀င္ကြာရွင္းေတာ့မယ္ဆိုတဲ့ သတင္းကို စိတ္မေကာင္းစြာနဲ႔ပဲ ေၾကညာလုိက္ရပါ တယ္။ က်ေနာ္တို႔ အခ်ိန္အၾကာၾကီး ၾကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္လံုး စိတ္ပ်က္ေနၾက ပါျပီ” ဟု အသက္ ၃၈ ႏွစ္အရြယ္ ခရစၥပရက္က သူ၏တရား၀င္ ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာမွတဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ အသက္ ၄၀အရြယ္ အန္နာဖားရစ္ကလည္း အလားတူစာသားမ်ားအတိုင္း သူမ၏လူမႈမီဒီယာမွတဆင့္ ေၾကညာခဲ့သည္။

လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ Guardians of the Galaxy၊ The Lego Movie ႏွင့္ Jurassic Wolrd ဇာတ္ကားမ်ား၏ ေခါင္းေဆာင္မင္းသားျဖစ္ေသာ ခရစၥပရက္ႏွင့္ Scary Movie ဇာတ္ကားမ်ား၏ မင္းသမီးျဖစ္သူ အန္နာဖားရစ္ တို႔ႏွစ္ဦးသည္ အိမ္ေထာင္သက္ ၈ ႏွစ္အတြင္း ေလးႏွစ္အရြယ္ သားေလးတစ္ဦးထြန္းကားခဲ့သည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ သားေလးဟာ သူ႔ကိုအရမ္းခ်စ္တဲ့ မိဘႏွစ္ပါးကိုပိုင္ဆိုင္ထားျပီးေတာ့ သားေလးေၾကာင့္ပဲ က်ေနာ္ တို႔ရဲ႕ အခုကိစၥကို ႏွစ္ကိုယ္ၾကားထားျပီးေတာ့ ေရွ႕ဆက္သြားႏုိင္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားသြားမွာပါ” ဟု ခရစၥပရက္တို႔ စံုတြဲက ေျပာဆိုခဲ့သည္။

“ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တို႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ခ်စ္ေနဆဲပါပဲ။ က်ေနာ္တို႔အတူရွိခဲ့တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို အျမဲ ရင္ထဲမွာ သိမ္းထားျပီးေတာ့ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေလးစားသမႈနဲ႔ ဆက္လက္ေနထုိင္သြားမွာပါ” ဟု လည္း သူတို႔စံုတြဲက အတူတကြ ေၾကညာခဲ့သည္။

ခရစၥပရက္တို႔စံုတြဲသည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္က လက္ထပ္ခဲ့ၾကျပီး ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Take Me Home Tonight ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားတြင္ အတူတြဲဖက္ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။