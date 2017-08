ႏွလံုးအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေ႒းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

4R Health Talk Episode (3), Part-1 (က်န္းမာေရးရာ အေျဖရွာ အစီအစဥ္)

မဂၤလာပါ မဇၥ်ိမ ပရိသတ္မ်ား။ ခင္ဗ်ာ အခုတစ္ပတ္ 4R Health Talk က်န္းမာေရးရာ အေျဖရွာ အစီအစဥ္မွာ ဖိတ္ေခၚထားတဲ့ ဆရာဝန္ႀကီးကေတာ့ ႏွလံုးအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေ႒း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာႀကီးဟာ ဆိုရင္ ဝီတိုရီယ ေဆးရံုမွာ ေဆးခန္းထုိင္ၿပီးေတာ့ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးေနပါတယ္။

မဇၩိမ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အေျခကို နည္းနည္းေလး ရွင္းျပေပးပါလား ခင္ဗ်ာ။ တျခားေရာဂါေတြနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ႏွလံုးေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းက ဘယ္ေလာက္ ရွိပါသလဲခင္ဗ်။

Prof: MMH - Population နဲ႔ သြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လူဦးေရက ၅၂ သန္းရွိပါတယ္။ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္တဲ့ လူဦးေရက ၁၅ သန္း ရွိပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲေတာ့ ႏွလံုးေသြေၾကာအေနနဲ႔ စျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္ကေတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ိဳးသားေတြဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ၃၇ ႏွစ္က စပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြဆို အသက္ ၄၂ ၊ ၄၅ ေလာက္က စပါတယ္ ခင္ဗ်။ ဒီ Population ထဲမွာ Risk Factors ေတြ ရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရာခိုင္ႏႈန္း နည္းနည္းမ်ားတာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ ၾကည့္လုိက္တဲ့ အခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Mortality ေပါ့ေနာ္။ Non-Communicable Diseases လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါနဲ႔ အသက္ အသက္ဆံုးရံႈးမႈက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလးပံု တစ္ပံုေပါ့။ ၂၅ % ရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၾကည့္လုိက္ေတာ့ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ရဲ႕ Ranking ေခၚတာေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာက်ဥ္း ေရာဂါသည္ နံပါတ္ ၄ အဆင့္မွာ ရွိၿပီးေတာ့ ၂၀၁၅ မွာဆိုရင္ နံပါတ္ ၂ အဆင့္ကို တက္သြားတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္ တျခားႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံေတြ ယွဥ္လုိ႔ ရွိရင္ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္ တို႔ထက္ ပိုမ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကမၻာနဲ႔ ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျဖစ္ပြားမႈ အမ်ိဳးသမီးေကာ အမ်ိဳးသားေရာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အနီေရာင္ အဆင့္ေပါ့ေနာ္။ အနီေရာင္အဆင့္ဆိုေတာ့ မ်ားတဲ့ အထဲမွာ ပါတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

မဇၩိမ - အမ်ိဳးသားေရာ အမ်ိဳးသမီးေရာဆို ကမၻာမွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားတဲ့ အေနထားေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ကမၻာလံုးနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၿပီးေတာ့ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။

Prof: MMH - ဟုတ္ပါတယ္ ခင္ဗ်။

မဇၩိမ - အမ်ိဳးသမီးေတြနဲ႔ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လို႔ ရွိရင္ ဘာျဖစ္လို႔ အမ်ိဳးသားေတြက ပိုၿပီးေတာ့ မ်ားရတာလဲ ခင္ဗ်။

Prof: MMH - ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ဓမၼတာ မဆံုးခင္ထိ အမ်ိဳးသမီး ေဟာ္မုန္း ရွိပါတယ္။ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးေဟာ္မုန္းက ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါ အခုိက္အတန္႔မွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုထိ ကာကြယ္ေပးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အမ်ိဳးသားေတြမွာ ပိုမ်ားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

မဇၩိမ - ဆရာႀကီး Slide 10 မွာ ဆိုရင္လည္း ဆရာႀကီး ေျပာထားတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒါေလး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္း ရွင္းျပ ေပးပါအံုး။

Prof: MMH - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Risk Factors ေတြ လိုပါတယ္။ အဲဒါကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ WHO ကေနၿပီးေတာ့ ရွာထားတဲ့အထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ Current Tobacco Smoking က ၂၂% ေလာက္ ရွိပါတယ္။ Raised Blood Pressure က ၂၈.၉ % Obesity က ၄% ဒါက WHO က ရွာတာပါ။ ေနာက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ASCC ေပါ့။Asian Federation Of Cardiology ေပါ့။ Myanmar Cardiology Society ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏွလံုးဆရာဝန္ အသင္းက ေနၿပီးေတာ့ ၂၀၁၆ ခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုဗိုတယ္မွာ ေၾကျငာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခုက ေျပာတဲ့ Hypertension က Popolution မွာ ၂၅-၃၀ % ထိ။ ဒါက အသက္ ၄၀ ေက်ာ္မွာ ဆိုလိုတာက ၃ ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္၊ ေသြးတိုး ျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ Cholesterol ေပါ့ High Cholesterol က ဘယ္ေလာက္ထိ ျဖစ္သလဲဆိုရင္ 50% ထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္ဟာ Cholesterol မ်ားေနတယ္ဆိုတဲ့ အဓိပၸာယ္ကို ေျပာတာ။ ေနာက္ ဆီးခ်ိဳကေတာ့ 12% ရွိပါတယ္။ Smoking ေဆးလိပ္ေသာက္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ 15% ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ေသြးတိုးေရာဂါ ျဖစ္တဲ့ သူေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့ အဓိက အေရးႀကီးတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီးခ်ိဳက 30% ထိ တြဲဖက္ ရွိပါတယ္။ High Cholesterol က ကၽြန္ေတာ္တို႔ Cholesterol မ်ားတာက 60% ထိ ရွိပါတယ္။ အဲေတာ့ ဒီ Risk Factors ေတြ အားလံုး ေပါင္းလိုက္လို႔ ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါျဖစ္ဖို႔ ပိုမ်ားပါတယ္။

မဇၩိမ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာ။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္အရြယ္ အပိုင္းအျခားလိုက္ ျပန္ၿပီးေတာ့မွ ဘယ္အရြယ္ေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္တတ္သလဲ။ ဘယ္အသက္အပိုင္းအျခားမွာ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီး ခြဲျခားၿပီးေတာ့ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ျဖစ္ႏုိင္သလဲ။

Prof: MMH - ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ေရာဂါကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ အသက္နဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သုေတသန လုပ္ထားတာက အမ်ိဳးသားေတြမွာဆိုရင္ အသက္ ၃၇ မွာ စၿပီးေတာ့ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြက နည္းနည္းေလး ေနာက္က်ပါတယ္ခင္ဗ်။ ၄၀ ႏွင့္ ၄၅ၾကားမွာ စၿပီးေတာ့ ျဖစ္ပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ကၽြန္ေတာ္ အႀကံေပးခ်င္တာက အမ်ိဳးသားေတြဆို ၃၇ ေလာက္မွာ စၿပီးေတာ့ Screening ေခၚတာေပါ့။ စမ္းသပ္မႈေတြ စသင့္ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသမီးေတြဆို အသက္ ၄၂၊ ၄၃ စၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္သင့္ပါၿပီ။

မဇၩိမ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာႀကီး အဲလိုမ်ိဳး Screening လုပ္တဲ့ အခါမွာ ဘာေတြ လိုအပ္သလဲခင္ဗ်။

Prof: MMH - အဲေတာ့ Screening လုပ္ၿပီးဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေရးအႀကီးအဆံုးေပါ့ Family History လို႔ ေခၚတာေပါ့။ အမ်ိဳးထဲမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါႏွင့္ အသက္ငယ္ငယ္နဲ႔ ျဖစ္ဖူးသလား။ ဆံုးသြားသလား ဒါက အေရးႀကီးပါတယ္ခင္ဗ်။ ေနာက္တစ္ခုက အခုျဖစ္တဲ့ ေရာဂါေပါ့။ ဆီးခ်ိဳတို႔ ေသြးတိုးတို႔ Cholesterol မ်ားတာတို႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာတို႔ အဲလို ေက်ာက္ကပ္မေကာင္းတဲ့ ဟာမ်ိဳးေတြ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္မယ့္ Chances မ်ားပါတယ္ခင္ဗ်။ အဲေတာ့ အဲဒါကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ Group ေလးေတြ ခြဲလုိက္ပါတယ္။ လြယ္ေအာင္ေပါ့ေနာ္။ ပထမ Group ကေတာ့ Family history ရွိတာေပါ့။ Family History ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒီဟာေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပံုမွန္ဆိုရင္ အသက္ ၃၇ ေလာက္မွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ Screening စေသာ္လည္းဘဲ ဒီလုိမ်ိဳး Family History ရွိတယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အသက္ ၃၀ မွာ စၿပီးေတာ့ ဆုိလိုတာက ၁၀ႏွစ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၀ႏွစ္ႀကိဳၿပီးေတာ့ စၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္ လုပ္သင့္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ၾကည့္လုိက္ရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔Early Onset of CAD ေပါ့ေနာ္။ အမ်ိဳးသားေတြဆိုရင္ သူတို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ အေနထား အသက္ ၅၅ႏွစ္ေအာက္၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ အမ်ိဳးထဲမွာ ၆၅ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံအေနနဲ႔ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြကို ၄၅ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသမီး ၅၅ ႏွစ္ေအာက္ ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Family History ရွိတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

မဇၩိမ - အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ Family History မရွိတဲ့ သူေတြက်ရင္ေရာ ဆရာႀကီး။

Prof: MMH - Family history မရွိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Second Group ေပါ့ေနာ္။ No Family History ဆိုရင္ေတာ့ Public Screening For Asymptomatic Patients ေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လကၡဏာမရွိတဲ့ သူေတြရဲ႕ Public ဆိုရင္ေတာ့ အခုနက ေျပာသလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ အမ်ိဳးသားဆိုရင္ ၃၇ ေလာက္မွာ စသင့္ပါၿပီ။ အမ်ိဳးသမီးဆိုရင္ ၄၀ ေက်ာ္ေက်ာ္ ၄၂၊ ၄၃ ေလာက္မွာ စသင့္ပါၿပီ။ လုပ္သင့္တာေတြကေတာ့ Cholesterol Lipid Profile တဲ့ HBA1C လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ Metabolic Syndrome ေပါ့။ ဝၿပီးေတာ့ ဒါမ်ိဳးေတြ ရွိလား ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ ASCVD Atherosclerotic-Cardiovascular-Disease Risk Score လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ႏွလံုးဆရာဝန္ အသင္းကေနၿပီးေတာ့ ေျပာျပထားတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Risk Score ေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ Framingham Risk Score ေတြ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ လိုအပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Calcium Score ေပါ့ အဲဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အာရွႏိုင္ငံမွာေတာ့ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ရင္ေတာ့ လုပ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ Exercise Stress Test Echocardiography ေပါ့ ဒါမ်ိဳးေတြန႔ဲ စမ္းသပ္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Early Decision သိႏိုင္ပါတယ္။

မဇၩိမ - ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အျခားအုပ္စုေတြေရာ မရွိႏိုင္ဘူးလား ဆရာႀကီး။

Prof: MMH - အျခားအုပ္စုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အေနနဲ႔ Third Group အေနနဲ႔ ခြဲထားပါတယ္ ခင္ဗ်။ အဲတာေတြကေတာ့ Hight Risk ပါ ခင္ဗ်။ Hight Risk ဆိုတာက အခုနက ကၽြန္ေတာ္တို႔ FamilyHistory ရွိသလိုပါပဲ။ သူက ဒါမ်ိဳးရွိတယ္ဆိုရင္ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ အျဖစ္မ်ားပါတယ္။ သာမန္လူေတြထက္ ပိုမ်ားတယ္ေပါ့။ အဲဒါေတြကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Metabolic Syndrome လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲေတာ့ အဲဒီမွာ ဘာေတြ ေတြ႕ႏိုင္လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Central Abdominal Obesity လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ေနာက္ ဆီးခ်ိဳ သို႔မဟုတ္ အဲဒါနဲ႔ တြဲႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ ေသြးတိုးရွိႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ Cholesrerol ေတြ တက္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ HDL က နည္းေနႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ LDL ဆိုတဲ့ Cholesrerol ကေတာ့ Normal ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ိဳး Group ေတြဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Hight Risk လို႔ ေခၚပါတယ္။ အခုနက ေျပာတဲ့ Risk Score ေတြ တြက္စရာ မလိုပါဘူး။ ေနာက္ ေသေသခ်ာခ်ာ ကုသဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မဇၩိမ - ဒါဆိုရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္သိႏိုင္တဲ့ အခ်က္ေတြေပါ့ေနာ္။ ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆရာႀကီး။

Prof: MMH - ဒါကေတာ့ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ျဖတ္ပိုင္းေတြပါ။ ဒီမွာဆိုရင္ ဒါေတြ RPCလို႔ ေခၚတဲ့ အနီေလးေတြပါ။ အဝါေလးေတြကေတာ့ ဒါ Cholesrerol ေတြပါ။ Cholesrerol ေတြဟာ အသက္အရြယ္ ရလာတာနဲ႔ အမွ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသြးေၾကာနံရံမွာ တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ စၿပီး ပံုလာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ေသြးေၾကာေရာဂါ ျဖစ္တည္စ အခ်ိန္ေတြပါ။ အဲေတာ့ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ၅၀% ပိတ္သြားလို႔ ရွိရင္ ေသြးေၾကာေရာဂါ ရွိေသာ္လည္း လကၡဏာ မျပပါဘူး။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရပ္ကြက္ထဲမွာ ၾကားဖူးမွာပါ။ ဘာမွလည္း မျဖစ္ဘူး ေကာင္းတယ္ ၿပီးလို႔ ရွိရင္ ရုတ္တရက္ ဆံုး႐ွံဳးသြားတယ္ဆုိတာ ဒီ ၅၀% ကေနၿပီးေတာ့ ရုတ္တရက္ Heart Attack ရတာ။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ဒီဟာက ၇၀% ေပါ့။ ဒီလိုမ်ားသြားတဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးဆိုရင္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ရင္ဘတ္ေအာင့္မယ္ လမ္းေလွ်ာက္ရင္ ေမာမယ္။ နားလုိက္လို႔ ရွိရင္ သက္သာသြားမယ္။ အဲဒီအဆင့္ကို Stable ျဖစ္ေနရမယ္။ ဒါကေတာ့ ၅၀ % ေပါ့။ ဒါက Heart Attack မဟုတ္ေသးဘူး ခင္ဗ်။ Heart Attack က ဒီဟာက ကြဲသြားတယ္ ခင္ဗ်။ Realogy လု႔ိ ေခၚတာေပါ့။ အဲေတာ့ စိတ္္လႈပ္ရွားမႈေသာ္လည္း တစ္ခုခုမွာ ကြဲသြားတယ္။ ကြဲသြားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကြဲသြားရင္ ဒီေနရာ လ်ိဳဒါလို႔ ေခၚတယ္။ ဒီမွာ ကြဲသြားရင္ အဲဒီေနရာ Group ထဲမွာ ဒါကို Heart Attack လို႔ ေခၚတယ္။ Heart Attack ဆိုရင္ ဒီေလာက္ေလးပဲ ရွိတယ္ဆိုရင္ ဒါက မိုင္နာ Heart Attack ေပါ့။ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဆးရံုကို သြားၿပီးေတာ့ ကုသဖို႔ လိုပါတယ္။ အသက္ အႏၱရာယ္ကေတာ့ ရွိေနပါေသးတယ္။ ဒီကေန တစ္ဆင့္ ဆုိးတဲ့ ကြဲတဲ့ဟာမ်ိဳးဆိုရင္ လံုးဝ ပိတ္သြားတယ္။ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ MajorHeart Attack ေပါ့။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ သံုးနာရီ အေတာအတြင္း ျမန္ႏိုင္သမွ် ျမန္ျမန္ ဒီေသြးေၾကာႀကီးကို ဖြင့္ၿပီးေတာ့ အထဲထဲမွာ ေဒါက္တုိင္ထည့္ဖို႔ လိုပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဒီဟာကို ႏွစ္ခု ခြဲပါတယ္။ တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ Stable Coronary Artery Disease ေနာက္တစ္ခု ဒီဟာကို Unstable Coronary Heart Attack ဒီေရာဂါက တစ္ခုတည္းပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ သ႑န္အေနနဲ႔ တစ္ခုတည္း ရွိေနပါတယ္။

မဇၩိမ - ႏွလံုးေရာဂါ ရႏိုင္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အသြင္အျပင္ လကၡာ လို႔ ေျပာရမလား အဲဒါဆိုရင္ ဘယ္လို ျပလဲ ခင္ဗ်။

Prof: MMH - ဒီဟာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Heart Attack Warning Sings ဆိုတဲ့ အခုနက ေျပာတဲ့ Heart Attack ပါ။ Stable ဘက္ မဟုတ္ပါဘူး။ Unstable လို႔ ေခၚပါတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးဆိုရင္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ပါမယ္။ ၿပီးတဲ့အခါမွာ ရင္ဘတ္မွာ ေအာင့္တယ္ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိထားသလိုမ်ိဳး နာတာေပါ့ေလ။ ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီ Referred Pain လို႔ ေခၚတာေပါ့။ အခုနက ေျပာတဲ့ နာတာသည္ ဘယ္ဘက္လက္ လည္ပင္းတို႔ ေနာက္ ဘယ္ဘက္လက္တို႔ ဘယ္ဘက္ေက်ာကုန္းတို႔ အဲဒီဘက္ကိုလည္း သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလမွာလည္း ညာဘက္ကို သြားႏုိင္ပါတယ္။ လူနာကလည္း တစ္ခါတေလက်ရင္ အန္တာတို႔ ေမာတာတို႔ ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေနာက္ အသက္႐ွဴမဝတာေပါ့ အဲဒါေတြ အားလံုးက ရုတ္တရက္ ျဖစ္တာပါ။ အခုနက ေျပာသလို ရုတ္တရက္ျဖစ္တယ္ ေနရာက ေပါက္သြားၿပီးေတာ့ ေသြးခဲတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီျပႆနာေတြ ခ်က္ခ်င္း ျဖစ္တယ္ဆိုရင္ ခ်က္ခ်င္း ေဆးကုသမႈ ခံယူသင့္ပါတယ္။

မဇၩိမ - အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသာ လကၡဏာ ကြဲျပားတယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ အဲေတာ့ ဆရာႀကီး အဲတာေလးလည္း နည္းနည္း ပရိသတ္အတြက္ ေျပာျပေပးပါအံုး။

Prof: MMH -အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Heart Attack ေပါ။့ တူတာေလးေတြလည္း ရွိပါတယ္။ မတူတာေလးလည္း နည္းနည္းရွိပါတယ္။ တူတာကေတာ့ ရင္ဘတ္ေအာင့္တာေပါ့။ ရင္ဘတ္မွာ Discomfort မသက္သာတာတို႔ ဖိမိတာတို႔ ဒါေတြ ႏွစ္ခုလံုးက တူပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုၿပီးေတာ့ Common ျဖစ္တာေတာ့ အသက္႐ွဴမဝတာတို႔ အန္တာတို႔ အခုနက ေျပာတဲ့ ပ်ိဳ႕တာတို႔ ေနာက္အခုနေျပာတဲ့ Back,Neck,Arm,Jaw Pain ဒီ ရင္ဘတ္ေအာင့္တာ လည္ပင္းမွာ ေအာင့္တာ တစ္ခါတေလဆိုလို႔ရွိရင္ သူတို႔က အစာမေၾကတာနဲ႔ လာတတ္ပါတယ္။ ႏွလံုးရဲ႕ ေအာက္ပိုင္းမွာ သြားၿပီးေတာ့ ပိတ္လို႔ ရွိရင္ အစာမေၾကတာမ်ိဳးနဲ႔ လာတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလက်ရင္ တုတ္ေကြးလိုမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတေလ အသက္ႀကီးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလိုမ်ိဳး ျဖစ္ၿပီးေတာ့ နည္းနည္းကြာတာ ေတြ႕ပါတယ္။ တစ္ခု အေရးႀကီးတာက ဘာလဲဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသားမွာ ျဖစ္တဲ့ ႏွလံုးေသြးေၾကာ ပိတ္တာနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမွာ ပိတ္တာ အမ်ိဳးသမီးမွာ ပိုဆုိးပါတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ အသက္အႏၱရာယ္လည္း ပိုမ်ားပါတယ္။ အဲေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ ဆုိးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အမ်ိဳးသမီးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ မေပါ့ဖို႔ေပါ့။ ပိုၿပီးေတာ့ ဂရုစိုက္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

မဇၩိမ - အခုနက ဆရာႀကီး ေျပာသြားတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္ ျပန္ခ်ံဳ႕မယ္ ဆိုရင္ ဒီ ႏွလံုးေရာဂါဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာႏွင့္ ယွဥ္ရင္လည္း မ်ားတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ အနီေတာင္ ျပေနတယ္။ အဲေတာ့ဒါဟာ အင္မတန္မွ အေရးႀကီးတဲ့ ေရာဂါတစ္ခုထဲမွာ ပါမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။ ႏွလံုးေရာ မျဖစ္ေအာင္ ျပန္မျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ အခ်က္ေတြကို ေျပာျပေပးပါ ဆရာ။

Prof: MMH - ကၽြန္ေတာ္တို႔ မျဖစ္ေအာင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ ထိန္းသိမ္းရမယ့္ အခ်က္ကေတာ့ Healthy Heart for Life ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဌာနရဲ႕ ေဆာင္ပုဒ္ပါ။ အဲမွာ ဘာေတြ လုပ္ဖို႔ လိုလဲဆိုေတာ့ က်န္တာကေတာ့ American College Of Cardiology က သတ္မွတ္ထားတဲ့ ၇ခ်က္ပါ။ အဲဒါကေတာ့ နံပါတ္တစ္က Get Active ပါ။ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနရမယ္။ ဘယ္ေလာက္ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားေနရမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တစ္ရက္ကို နာရီဝက္ လမ္းေလွ်ာက္မယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ေဂ်ာကီေပါ့။ အဲဒါေလး လုပ္မယ္ဆိုရင္ လံုေလာက္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Control Cholesteral ေပါ့။ ဒီတစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သိပ္ၿပီး အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၅၀% ၆၀% က Cholesteral ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတယ္။ လူႏွစ္ေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က Cholesteral ေတာ္ေတာ္မ်ားေနတဲ့ အတြက္ Cholesteral ကို ေလ်ာ့စားဖို႔ ေလ်ာ့စားရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔က ၾကက္သားစားမယ္ဆိုရင္ ေပါင္တို႔ ေတာင္ပံတို႔က မ်ားပါတယ္။ ရင္ဘံုသားလို႔ ဟာမ်ိဳး စားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Cholesteral နည္းတယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Sea Fruit လို႔ ေခၚတာေပါ့။ ငါးဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳက္သေလာက္ စားလို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Eat Healthy ေပါ့့။ အသီးအရြက္ေတြ မ်ားမ်ားစားဖို႔ လိုပါတယ္။ ေရမ်ားမ်ားေသာက္မယ္ ဒါမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ဒီ Cholesteral ေတြ က်သြားမယ္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခု အေရးႀကီးတဲ့ နံပါတ္ ေလး အခ်က္ကေတာ့ Quit Smoking ေပါ့ ေဆးလိပ္ကို ျဖတ္ရမယ္။ ဘာအေရးႀကီးလဲဆိုေတာ့ ေဆးလိပ္ေသာက္လို႔ ရွိရင္ ေဆးလိပ္ ျဖတ္လုိက္ရင္ေပါ့ တစ္ႏွစ္ၾကာမွ ပံုမွန္အေျခေနကို ျပန္ေရာက္တာပါ။ ေသာက္ထားၿပီးေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္က တစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ ႏွလံုးေသြးေၾကာေရာဂါ ဆက္ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါက အေရးႀကီးတယ္ေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္တိုင္းမွာလည္း ေဆးလိပ္ျဖတ္ၿပီးေသာ္လည္း ဆယ္ႏွစ္ၾကာၿပီးမွ အဆုတ္ကင္ဆာ ျဖစ္တာက ပံုမွန္အေျခေနကို ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ေဆးလိပ္က ေစာေစာျဖတ္ေလ ေကာင္းေလေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Control Blood Pressure ေပါ့ေနာ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္တိုင္းဖို႔ ေသြးေပါင္ခ်ိန္အားလံုးကို ပံုမွန္ျဖစ္ဖို႔ ကုသဖို႔ လိုပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္ရင္ သံုးေယာက္မွာ တစ္ေယာက္က ေသြးတိုးျဖစ္ေနတယ္ ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေသခ်ာကုဖို႔ လုိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ Lose Weight ေပါ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံေနနဲ႔ လူမ်ိဳးအတြက္ Lose ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ BMI နဲ႔ တုိင္းပါတယ္။ BMI က ၂၃ နဲ႔ ၂၅ ဆိုေတာ့ ဝိတ္ေလွ်ာ့ဖို႔ လိုပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးကေတာ့ Reduce Blood Sugar ေပါ့။ ဆီးခ်ိဳရွိတဲ့ သူေတြအတြက္လည္း အခ်ိဳေလွ်ာ့စားမယ္။ ဆီးခ်ိဳကို ေသခ်ာကုမယ္။ ဝတဲ့သူေတြလည္း ေလွ်ာ့စားဖို႔ လိုပါတယ္။ ကင္ဆာ ကာကြယ္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္သြားမယ္ေပါ့ေလ။ ဒီအခ်က္ ၇ခ်က္က American College of Cardiology အဲဒီက အေမရိကန္ ဆရာဝန္အသင္းက ေနၿပီးေတာ့ ဒါ minor changes ေပါ့ သို႔ေသာ္လည္း Major effects ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီးေတာ့ ဒါေလးေတြက ေျပာထားတယ္ ခင္ဗ်။ ဒါေလးေတြကို လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Reduce Your Risk of Heart Attack ေတြ ေလ်ာ့သြားမယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။

မဇၩိမ - ဟုတ္ကဲ့၊ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဆရာ။ ေနာက္ေန႔ေတြမွာလည္း ႏွလံုးအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေဌးနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ ေမးျမန္းထားတာေတြကို ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ေပးပါ့မယ္။