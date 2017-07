စားသံုးသင့္သည့္ အာဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္း၀င္းျမင့္ ၏ တိုက္႐ိုက္ေျဖၾကားခ်က္မ်ား အပိုင္း ၃

ဆီးခ်ိဳ ႏွင့္ ကင္ဆာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်လိုသူမ်ားႏွင့္ အသက္အရြယ္ အလိုက္ စားသံုးသင့္သည့္ အာဟာရမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီး ေဒၚ၀င္း၀င္းျမင့္ ၏ တိုက္႐ိုက္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

မဇၩိမ - အာဟာရနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ကေလးေတြရဲ႕ အေျခေနကိုလည္း မေမးလို႔ မျဖစ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အသက္အရြယ္ အပိုင္းျခားလုိက္ေပါ့။ တစ္ႏွစ္ကေန ႏွစ္ႏွစ္၊ သံုးႏွစ္ကေန ငါးႏွစ္ၾကားကို တခ်ိဳ႕ကလည္း ရက္ ၁၀၀၀ အာဟာရ တုိက္ေကၽြးမႈ အစီအစဥ္လို႔လဲ ေခၚၾကပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းနည္းေလာက္ ေျဖေပးပါဦး။

Prof: WWM - ဒီရက္ ၁၀၀၀ က အခုက တစ္ကမာၻလံုးမွာ လုပ္တာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ ဘယ္က စသလဲဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ကတည္းကေပါ့ေနာ္။ ဗိုက္ထဲမွာရွိတဲ့ ကေလးေလးဟာဆိုရင္ သူရဲ႕ အဓိကေတာ့ ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေပါ့။ သူက ဗိုက္ထဲမွာ အေမရဲ႕ ဗိုက္ထဲမွာ ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူရဲ႕ ဦးေႏွာက္ေတြက တျဖည္းျဖည္း ႀကီးလာတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ ေမြးတဲ့အခ်ိန္မွာလည္း ၃၅၀ ဂရမ္ေလာက္ ရွိတယ္။ အဲေတာ့ ဗိုက္ထဲကေန ဦးေႏွာက္ေရးရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာတယ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်ရင္အလုပ္လည္း စလုပ္လာတယ္ေပါ့။ အလုပ္ကေတာ့ အာ႐ံုေၾကာႏွင့္ နဗ္ေၾကာေတြေပါ့ေနာ္။ အဲလို လုပ္ဖို႔ဆိုရင္ သူက ဗိုက္ထဲမွာ ေနကတည္းက သူက အာဟာရ ျပည့္ဝေနရမယ္။ အဲေတာ့ ဘာလုပ္လဲဆိုရင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္သည္ေတြေပါ့ေနာ္။ အဲမွာဆိုရင္ ဦးေႏွာက္ျပည့္ဝဖို႔ အဓိကကေတာ့ Omega 3 ေပါ့။ Omega 3 Fatty Acid မ်ားတဲ့ အစားစာေတြ စားေပးရမယ္။ အဲေတာ့ အေမေတြ ဘာစားရမလဲဆိုရင္ ဥပမာ ေဆာ္လမြန္ငါးစားတာတို႔ ၊ ဆားဒင္းငါး စားတာတို႔ ေထာပတ္သီး စားတာတို႔ ေနာက္ ၾကက္ဥ စားရမယ္။ ဒါေလးေတြဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကတည္းကိုက စားရမယ့္ အာဟာရေလးေတြေပါ့။ ေနာက္ ၾကက္ဥဆိုရင္လည္း မျဖစ္မေန စားပါလို႔ ၊ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ၾကက္ဥထဲမွာ ကိုလင္းဆိုတဲ့ ဓာတ္တစ္ခု ပါတယ္။ ကိုလင္းဓာတ္ ပါမွသာလွ်င္ ေမြးလာတဲ့ ကေလးဟာ ဦးေႏွာက္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမယ္။ ေနာက္ မ်က္စိအျမင္အားလည္း ေကာင္းမယ္ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ဆုိရင္ Folic ေပါ့ေနာ္။ Folic ကဆိုလို႔ရွိရင္လည္း အေရးႀကီးတယ္။ ဒါက အာရံုေၾကာေတြရဲ႕ နာ့ဗ္ေၾကာေတြရဲ႕ Spinal Cord ေပါ့ေနာ္။ ေဆးအေနနဲ႔လည္း Folic Acid တိုက္တယ္ေပါ့ေနာ္။ အစားအေသာက္ အေနနဲ႔ ဆုိလို႔ရွိရင္ ကၽြန္မတို႔က အစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့ အသီးအရြက္လိုမ်ိဳး ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါမ်ိဳးေလးေတြ မ်ားမ်ားစားမယ္ဆိုရင္ ဒါဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မွာ ၿပီးသြားတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ကေလး တစ္ႏွစ္ကေန ႏွစ္ႏွစ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းမွာ လည္း ကၽြန္မတို႔က ၆လကေတာ့ မိခင္ႏို႔ေပါ့ေနာ္။ အဓိက ကေတာ့ မိခင္ႏို႔ပဲ တုိက္ေစခ်င္တယ္ေပါ့။ ၆လလံုး မိခင္ႏို႔ တုိက္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ မိခင္ႏို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးေတြဟာ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ နံပါတ္ ၁ အေရးအႀကီးဆံုးက ဘာလဲဆိုရင္ မိခင္ရဲ႕ Anti-body ကို ကေလးေတြက ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ မိခင္ႏို႔ တုိက္မယ္ဆိုရင္ Anti-body ေပါ့။ ဥပမာ သူမ်ား ႏွာစီးရင္ ကိုယ္ႏွာမစီးဘူးေပါ့။ သူမ်ားေခ်ာင္းဆိုးရင္ ကေလးက မဆုိးဘူးေပါ့။ အဲဒီလုိမ်ိဳး Anti-Body ေတြ ရေစခ်င္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစ္မတို႔ေတြက ကေလးေတြကို အေမတုိ႔ပဲ ရေအာင္ တိုက္ပါလို႔ ေျပာတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က Anti- body ရေစခ်င္တာ တစ္ခ်က္ရယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ကေလးေတြဟာ အေမႏို႔တိုက္လုိက္ျခင္း အားျဖင့္ အိပ္တာ ပိုေကာင္းတယ္။ သူက တကယ့္ Strong Sleep ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ Strong Sleep ရတဲ့ အခါက်ရင္ ကေလးေတြရဲ႕ Growth ေဟာ္မုန္းက မ်ားေသာအားျဖင့္ ထြက္တာ ညမွ ထြက္တာ ည ၁၂နာရီေလာက္မွ ထြက္တာေပါ့။ အဲေတာ့ အေမႏို႔ထဲမွာ ပါတဲ့ Albumin တစ္မ်ိဳးေပါ့။ အဲဒီ Albumin က ကေလးကို ေကာင္းေကာင္း အိပ္ေစတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ အဲဒီ Growth ေဟာ္မုန္းကလည္း ေကာင္းေကာင္း အလုပ္လုပ္တယ္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ကေလးေတြကလည္း ၿပီးေတာ့မွ Well Developed ျဖစ္တယ္ေပါ့။ အဲဒါအေရးႀကီးတယ္ေပါ့။ အဲေၾကာင့္ အဓိက ၆လအတြင္းမွာဆို အေမႏုိ႔ပဲ အဓိက တိုက္ပါေပါ့ေနာ္။ အေမႏို႔တိုက္ၿပီး ၆လျပည့္တာနဲ႔ ျဖည့္စြက္စာ ေတြ စၿပီေပါ့ေနာ္။ ျဖည့္စြက္စာ စားတဲ့ အခါမွာလည္း တစ္ရက္ကို ေလးႀကိမ္ေလာက္ စားလို႔ ရတယ္ေပါ့။ မနက္ Breakfast ဆိုရင္လည္း Cereal နဲ႔ စားလို႔ရတယ္။ ေန႔လည္ဆိုရင္ေတာ့ ဆန္ျပဳတ္ေပါ့ေနာ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ ရိုးရာ ဆန္ျပဳတ္ေတြ ေကၽြးတယ္။ ေနာက္ တစ္ရက္ကို ေလးႀကိမ္ အစာေကၽြးဖို႔ လိုတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အေမႏို႔လည္း ဆက္တုိက္ရအံုးမွာပဲ။ အေမႏို႔ကေတာ့ တစ္ရက္ကို ၆ ႀကိမ္ေလာက္ ဆက္တုိက္မယ္ေပါ့ေနာ္။ ၿပီးတဲ့အခါ ညအိပ္ခါမွာလည္း အေမႏို႔ ဆက္တုိက္မယ္ေပါ့။ အဲလို တုိက္ဖို႔ဆုိ အေမကလည္း အဟာရျပည့္ဖို႔ လိုတာေပါ့ေနာ္။ ဒီကေလးတစ္ေယာက္ ကို ႏို႔ေကာင္းေကာင္း တုိက္ၿပီ ဆုိကတည္းက အေမႏို႔မေကာင္းဘဲနဲ႔ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔မွ ဒီ ကြာလတီ ေကာင္းတဲ့ ႏို႔ မရလာႏိုင္ဘူး။ အဲဒါလည္း အေရးႀကီးပါတယ္လို႔။ အေမက ေရေတြပဲ ေသာက္ေနမယ္။ ကေလးေမြးၿပီးတာနဲ႔ ဟင္းခ်ိဳရည္ႏွင့္ ငါးေျခာက္ဖုတ္ပဲ စားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီႏို႔ဟာ ဘာအာဟာရမွ ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ေတြက အဓိက ေျပာပါတယ္။ ကေလးေမြး ေမြးၿပီးျခင္းမွာ ကေလးေမြးတဲ့ အေမတစ္ေယာက္ဟာ ေသခ်ာေသာက္ပါ။ ဘာမွ ေရွာင္စရာမလိုဘူး။ အဓိက ေရွာင္ရမွာ ဘာလဲဆိုေတာ့ Pepsi ၊ ကိုလာ၊ လစ္ပို တို႔ ကၽြဲရိုင္းတို႔ အဲလို Chemical ပါတဲ့ Soft drink ေတြ ေရွာင္ရမယ္။ အရက္ ဘီယာေရွာင္ရမယ္။ က်န္တဲ့ ငါးေျခာက္ဖုတ္တို႔ ငါးပိေၾကာ္တို႔ လက္ဖက္တို႔ ဒါေတြ ေရွာင္ရမယ္။ အနည္းဆံုး စြတ္ျပဳတ္ရည္ကို ၆ခြက္ေလာက္ ေသာက္ရမယ္။ ၆ခြက္ မနက္ ၂ခြက္ ေန႔လည္ ၂ခြက္ ည ၂ခြက္ ေသာက္ရမယ္။ အသားကိုလည္း တစ္ေန႔ကို ၂၀သား ေမြးေမြးၿပီးခ်င္းမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေလးေတြက အာဟာရ ျပည့္ဝေအာင္ စားမွ သူရဲ႕ႏို႔ကလည္း အျပည့္ရမယ္။ အဲဒါမွလည္း ကေလးကို ၆လ အျပည့္ႏို႔တိုက္ႏုိင္မယ္။ ၿပီးတဲ့အခါ အစ္မတို႔က ျဖည့္စြက္စာ စားေပးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါ တစ္ႏွစ္ထိ စားရမယ္။ အဲလိုပဲ ဆန္ျပဳတ္ကိုလည္း တစ္ျဖည္းျဖည္းနဲ႔ ပ်စ္ရမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါၿပီးမွာ ၈လေလာက္ ေရာက္ရင္ေတာ့ ကေလးေတြကို ဒိန္ခ်ဥ္ စေကၽြးေစခ်င္တယ္။ ဘာလို႔ဆိုေတာ့ ဝမ္းေလွ်ာ ဝမ္းပ်က္လည္း ေၾကာက္ရတယ္ဆိုေတာ့ေလ အဲေတာ့ ဒိန္ခ်ဥ္ေလးလည္း စေကၽြးထားေစခ်င္တယ္ေပါ့။ ကေလးေတြရဲ႕ အစာေတြနဲ႔ အူလမ္းေၾကာင္း ေကာင္းတာေပါ့။ ေနာက္ ေနပူလွန္းခိုင္းေစခ်င္ေသးတယ္။ ေနပူလွန္းမွလည္း ဗီတာမင္ D ကလည္း အရုိးကိုလည္း သန္မာေစတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ဒီအစာအိမ္နဲ႔ အူလမ္းေၾကာင္းေပ့ါ။ သူက Resistor ေတြနဲ႔ အလုပ္ လုပ္တာဆိုေတာ့ အဲဒါလည္း ေကာင္းေစခ်င္ေတာ့ ဆရာမတို႔ေတြက မနက္ ၆နာရီခြဲကေန ၈ နာရီခြဲထိ ေနပူလွန္းျဖစ္ေအာင္ လွန္းပါလို႔ အဲဒါေလးပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အာဟာရေတြကေတာ့ ေျပာရမယ္ဆို အမ်ားႀကီးပဲ။

မဇၩိမ - ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဒီမွာ ေမးထားတာ ဝိတ္ခ်တဲ့ ကိစၥေပါ့ေနာ္။ အခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာတယ္တဲ့ သံပရာသီးကို ေရေႏြးနဲ႔ စိမ္ေသာက္ရင္ အဆီက်တယ္တဲ့။ အဲဒါကိုလည္း သင့္ေတာ္ သလားေပါ့။

Prof: WWM - ေသာက္မယ္ဆို ေသာက္လို႔ ရပါတယ္လုိ႔ေနာ္။

မဇၩိမ - အခ်ိဳ႕ေတြက ဝိတ္ခ်ဖို႔ လိမ္းေဆးေတြ သံုးၾကတယ္တဲ့။ ဆုိေတာ့ ဘယ္လိမ္းေဆးက ေကာင္းႏိုင္သလဲေပါ့ေနာ္။ ဆရာမႀကီးေျဖၾကားေပးပါ။

Prof: WWM - လိမ္းေဆးအေနနဲ႔ကေတာ့ သူက မ်ားမ်ားပြတ္တိုက္လိုက္ရင္ ပူသြားၿပီးေတာ့ ေလာင္ကၽြမ္းတာေတာ့ ရွိတယ္ေပါ့။ အခုက ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ ေဆးေတြေတာ့ ေပၚတယ္ေပါ့။ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ အဆီက်တဲ့ ေဆး Step ေတြလုိမ်ိဳး ေဟာ္လစ္ေပါ့ အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ေသာက္ေနၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကလည္း အဓိက ဘာလဲဆိုရင္ အစားစားလိုက္တဲ့သူေတြ ဥပမာ အဆီမ်ားမ်ား စားလိုက္တဲ့ သူေတြ ဥပမာ ဟင္းအႏွစ္ႀကိဳက္တဲ့သူတို႔ ဝက္သားစားတဲ့သူ အဲလုိမ်ိဳး ႀကိဳက္တဲ့သူဆို ဒီလိုမ်ိဳး ပိန္ေဆးရည္ကို ေသာက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့လည္း သူက အဆီေတြ ထြက္သြားမွာပဲ။ ဥပမာဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္က ထမင္းေတြႀကီးပဲ တအားစားတယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္ Allie Step တို႔လိုမ်ိဳး အဲဒါေတြက သိပ္ ဆိုးက်ိဳးမရွိဘူးလို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။

မဇၩိမ - ဒီမွာ တစ္ေယာက္က ေမးလာတာက အခ်ိဳ႕ေတြက ေျပာၾကတယ္တဲ့ ထမင္း သံုးႀကိမ္စားၿပီး အသီးအႏွံနဲ႔ အပိုအစားစာေတြကို ထမင္းစားၿပီးေနာက္မွာ ေရာစားဖို႔ ေျပာတယ္။ သပ္သပ္ခြဲစားဖို႔ မလိုဘူးလို႔ ေျပာတယ္။ ဆရာမကေတာ့ တစ္ေန႔ ၆ႀကိမ္ စားဖို႔ ေျပာတယ္။ ဆိုေတာ့ ဘယ္လိုကြာျခားလဲ သိခ်င္ပါတယ္။

Prof: WWM - အသီးအႏွံေတြကေတာ့ မ်ားမ်ားစားႏုိင္ေလ ေကာင္းေလပဲေပါ့။ အဲေတာ့ ထမင္းစားၿပီးတာနဲ႔ အသီးစားမယ္ဆို ဗိုက္ခ်န္ထားေပါ့။ ထမင္းကို အမ်ားႀကီး စားလုိက္မယ္ဆို ဗိုက္ကလည္း မဆန္႔ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ ရွိရင္ ထမင္းစားၿပီးရင္လည္း အသီးစားလို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ ၆ ႀကိမ္စားတဲ့ အခါမွာလည္း ၾကားထဲက Snacks ေတြကိုလည္း အျခား အသားကို ေရြးမယ့္အစား ဒီလို အသီးနဲ႔ ေရြးမယ္ဆိုရင္ Healthy Diet ျဖစ္သြားတာေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီၾကားေတြထဲမွာ အသီးေလးေတြကို ေရြးၿပီးေတာ့မွ စားတာ ပိုႀကိဳက္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

မဇၩိမ - ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ေမးလာတာကေတာ့ အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ျပႆနာ သူ႔မွာ ရွိေနပါတယ္။ အဲေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေအာင္ ဘယ္လို အစားစာေတြ စားသင့္သလဲလို႔ ေမးလာပါတယ္။

Prof: WWM - ညမွာ အိပ္ေပ်ာ္ခ်င္ရင္ တစ္ခုေတာ့ ရွိတာေပါ့ေနာ္။ သူရဲ႕ Course ေပါ့ေနာ္။ သူရဲ႕ Course က သူဟာ ငယ္တုန္းလား အသက္လည္း မူတည္တယ္ေပါ့ေနာ္။ ဥပမာ အသက္ ၄၀ ေက်ာ္လား ၅၀ ေက်ာ္လား ေပါ့ေနာ္။ အကယ္၍ မိန္းကေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေယာက္်ားေလးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပိုမ်ားတယ္။ အသက္ ၅၀ နားနီးၿပီဆိုရင္ အဲဒီအမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သူက အိပ္မေပ်ာ္တာ မ်ားတယ္ေပါ့။ အဲလိုသမားေတြဆို ဘာလုပ္ရမလဲဆိုေတာ့ ဥပမာ ညဆိုရင္ ေယာဂေလး ကစားတာမ်ိဳး အားကစားေလး တစ္ခု ကစားလုိက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရေႏြးနဲ႔ ေရခ်ိဳးမယ္ေပါ့ေနာ္။ ေရေႏြးနဲ႔ ေရခ်ိဳးၿပီးရင္ ဥပမာ နို႔ေသာက္တာမ်ိဳး အဲအခ်ိန္မွာ သၾကားေလး နည္းနည္း ထည့္ေသာက္လုိက္။ အဲဆိုရင္ Glucose လည္း တက္သြားတယ္။ တက္သြားၿပီးရင္ အိပ္ေပ်ာ္တာ မ်ားတယ္ေပါ့။ အဲဒါေလး လုပ္လို႔ ရတယ္။ ေနာက္ တစ္ခုက ေဆးေသာက္တာေပါ့။ တစ္ခ်ိဳ႕က ကၽြန္မတို႔ကေတာ့ Supplement တစ္ခု ေပးတယ္။ Melatonin ေပါ့။ Melatonin ကက်ေတာ့ အိပ္ေဆးေတာ့ မဟုတ္ေသးဘူး။ ေဟာ္မုန္းေလးေတြ ထြက္တဲ့ေဆးဆိုေတာ့ အဲလိုမ်ိဳးေလးေတြလည္း ေသာက္လုိ႔ ရတယ္။ ဒါက တစ္ခုေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ႕ အငယ္ေတြမွာက်ေတာ့ သူတို႔က Stress ေတြပဲ သိပ္မ်ားလို႔ ျဖစ္တာလားေပါ့။ အဲေတာ့ stress သိပ္မ်ားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ အဓိက ကေတာ့ Stress ကို ေလ်ာ့ရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အခ်ိဳမ်ားမ်ားေသာက္ေပါ့။ သူတို႔က အခ်ိဳစားလည္း ျပႆနာ မရွိဘူးဆိုေတာ့ ႏို႔၊ မိုင္လို ႀကိဳက္တာ ေသာက္လုိ႔ရတယ္။ အဲဒါကို သၾကားေလး ထည့္ေသာက္လို႔ ရတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့မွ ေကာ္ဖီ လက္ဖက္ရည္ မေသာက္နဲ႔ေပါ့။ ည ၆နာရီ ေနာက္ပိုင္းမွာေပါ့ေနာ္။ အဲလို Course ကေတာ့ ရွိပါတယ္။

မဇၩိမ - ေနာက္တစ္ခုက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆီးခ်ိဳက်ေဆး ေသာက္လုိ႔ ရွိရင္ ရုတ္တရက္ ထိုးက်တတ္လားတဲ့။ အဲလို က်သြားတယ္ ဆုိလို႔ ရွိရင္ ျပန္ၿပီးေတာ့ သက္သာဖို႔ ဘယ္အစားစားကို အျမန္ဆံုး စားသင့္ပါသလဲတဲ့။

Prof: WWM - ဟုတ္တယ္ ရွိတယ္။ အဲဒါလည္း ေတာ္ေတာ္ အေရးႀကီးတယ္ေပါ့။ ကိုယ္က ဆီးခ်ိဳသမားေပါ့။ ဆီးခ်ိဳေဆး ေသာက္ေနတယ္။ ရုတ္တရက္ႀကီး အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ အရမ္းႀကီး က်သြားတာေပါ့။ သူက ဂေယာင္ေျခာက္ျခား ျဖစ္တယ္။ ကတုန္ကယင္ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ အဓိက ခ်ိဳခ်ဥ္ေလး ေဆာင္ထားေပးပါလို႔။ အျမန္ဆံုးပဲ ခ်ိဳခ်ဥ္ေဆာင္ထားလို႔ ရတယ္။ အခ်ိဳရည္ ေဆာင္ထားလို႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆီးခ်ိဳသမားေတြကို မ်ားေသာအားျဖင့္ အခ်ိဳရည္ မတိုက္ေတာ့ဘူးေလ။ မတိုက္တဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔မွာ အဆင္သင့္ မရွိဘူးေပါ့။ အဲေတာ့ ခ်ိဳခ်ဥ္ေလး တစ္လံုးႏွစ္လံုးေတာ့ အိတ္ထဲ ေဆာင္ထားလို႔ ရပါတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Mr.Ravindra Jain. 4R Condultancy (အဂၤလိပ္လို ေမးျမန္းမႈ)

မဇၩိမ - Mr.Ravindra Jain ေမးသြားတာေတာ့။ သူက ဒီမွာေနတာ ၈ ႏွစ္ ၊ ၉ ႏွစ္ေလာက္ ရွိၿပီတဲ့။ အခ်ိဳ႕ေတြဆို ငါးႀကီးဆီက ရတဲ့ ပံုစံမ်ိဳး အဲဒါေတြ ေသာက္ၾကတယ္ေပါ့။ အဲဒါကို သူတို႔ Body အတြက္ ဘာေကာင္းက်ိဳးရွိႏိုင္လဲ ဆိုတာ ေမးသြား ျဖစ္ပါတယ္။

Prof: WWM - Cod Liver Oil ေပါ့ ။ ဒါကေတာ့ ေသာက္ၾကပါတယ္။ အဓိကေတာ့ Omega 3 နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေသာက္ၾကတာေပါ့ေနာ္။ အဲေတာ့ ဒီအဆီကို ေသာက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔က တစ္ရက္ကို တစ္လံုး ေသာက္လုိ႔ ရပါတယ္။ Cod Liver Oil ေသာက္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုလက္စထေရာကိုလည္း က်ေစတယ္ေပါ့ေနာ္။ ၿပီးတဲ့အခါ သူက မေကာင္းတဲ့ ကိုလစ္ထေရာကို က်ေစတဲ့အတြက္ ေကာင္းတဲ့ ကိုလက္စထေရာကိုလည္း ပ်က္ေစပါတယ္လို႔ အကယ္၍ ေသာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ Capsule ေသာက္ရင္ေတာ့ လြယ္တာေပါ့။ ေနာက္ ငယ္ငယ္ေလးေတြမွာဆိုရင္ ကေလးေတြမွာလည္း Cod Liver Oil ငါးႀကီးဆီ ေလးေတြ အဲဒါေတြလည္း ေသာက္ၾကပါတယ္။ အဲေတာ့ အထူးသျဖင့္ ကိုလက္စထေရာ တက္ေနသူေတြရယ္ ေနာက္တစ္ခုက ႏွလံုးေရာဂါ ရွိတဲ့သူေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ NDN မ်ားတဲ့သူေတြ ဝတဲ့သူေတြလည္း ေသာက္လုိ႔ ရပါတယ္။ အဲဒါ တစ္ခ်က္ေပါ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္က က်ေတာ့ အသားအရည္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ဒါကေတာ့ Omega 3 အမ်ိဳးအစားေတြပဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူတို႔ေတြက အသားအရည္ကိုလည္း ေကာင္းေစတယ္။ အေရျပား ေျခာက္ေသြ႕တာတို႔ ဘာတို႔ မရွိေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေသာက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ေသာက္လုိ႔ ရပါတယ္လို႔။

မဇၩိမ - ေနာက္တစ္ခုက ဒီမွာ တစ္ေယာက္က ေစာေစာက ေမးသြားတာ မေျဖလို႔တဲ့ ေက်ာက္ကပ္မွာ ေက်ာက္တည္ရင္ မခြဲဘဲ ေက်ာက္က်ေအာင္ အစားအေသာက္ေတြ ဘယ္လို စားေသာက္လို႔ ရႏိုင္ပါသလဲတဲ့။

Prof: WWM - အဲဒါေတြက ေက်ာက္က်ေအာင္ ျမန္မာေတြက ဘယ္လိုစားလဲဆိုရင္ ငါးေျပမနဲ႔ ေက်ာက္ဖရံုသီးနဲ႔ စားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေတာ့ ကၽြန္မတို႔ေတြက ငါးေျပမေတာ့ အတိအက် မသိဘူး ။ ေက်ာက္္ဖရံုေတာ့ စားလို႔ ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီေက်ာက္ဖရံုသီး စားလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ယူရီယာေပါ့ေနာ္ ။ အဲမွာ ရွိတာေတြကေတာ့ က်တာ ေသခ်ာတယ္။ အဲေတာ့ ေက်ာက္ဖရံုသီးတို႔ သခြားသီးတို႔လိုမ်ိဳး ဘူးသီးတို႔လိုမ်ိဳး အဲဒါမ်ိဳး စားတယ္ဆုိလို႔ ရွိရင္ ခႏၶာကုိယ္မွာ အဆိပ္ျဖစ္တာကို ေလ်ာ့သြားေစတယ္ေပါ့။ အဲေတာ့ အဲဒါမ်ိဳးေတြ စားပါ ေဆးလည္း ေသာက္ပါ။ ေသးတဲ့ ေက်ာက္ဆုိရင္ေတာ့ ေက်ာက္က အမ်ိဳးအစား အမ်ားႀကီး ရွိတာေပါ့ေလ။ ဥပမာဆိုရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေက်ာက္ေတြက အမႊားေလးေတြ ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ျပဳတ္က်သြားတာေပါ့။ အခ်ိဳ႕ေက်ာက္ဆုိလည္း တအားႀကီး ခဲေနတာမ်ိဳးက် မလြယ္ဘူးေပါ့။ အဲလိုမလြယ္ဘူးဆိုတာက်ေတာ့ တစ္ေျဖးေျဖးနည္းနည္းက်ေအာင္ ေရေလးေသာက္မယ္။ ၿပီးေတာ့ ေက်ာက္ဖရံုသီး စားလို႔ ရတယ္ေပါ့။ လူေတြက ေက်ာက္ဖရံုသီးကို ဒီအတုိင္းစားလို႔ မရေတာ့ ငါးေျပမနဲ႔ ေရာစားတာေပါ့ေလ။

မဇၩိမ - ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

