Music ကို Education လိုေရာ ၀ါသနာအရေရာ အေပ်ာ္လိုေရာ တစ္သက္လံုး လုပ္သြားခ်င္တယ္ဆုိတဲ့ အဆိုေတာ္ ဟန္ေနလြင္လြင္ႏွင့္ေတြ ့ဆံုျခင္း အပိုင္း(၂)

အဆိုေတာ္ရင္ဂိုမွာ အႏုပညာမွာ အေမြဆက္ခံတဲ့ သမီးတစ္ေယာက္ ရိွေနပါေသးတယ္။ သူကေတာ့ ဟန္ေနလြင္လြင္ပါ။ သူကလည္း ကိုယ္ပိုင္ Band နဲ႔ သီခ်င္းေတြကို သီဆိုေနသူတစ္ဦးဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး ။ သူက သီခ်င္းအဆို ပိုင္ႏိုင္ရံုမက ကိုယ္တိုင္ပါတီးခတ္ႏိုင္တဲ့ အမ်ဳိးသမီး ဂစ္တာသမားတစ္ေယာက္ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ Lead ဂစ္တာကို ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္စြာ တီးခတ္ႏိုင္သူ တစ္ဦးပါ။ ဟန္ေနလြင္လြင္နဲ႔ မဇၩိမက ေတြ႔ဆံုျပီး သူ႔ဘ၀ ျဖတ္သန္းမႈ၊ သူ႔ဂီတအႏုပညာ၊ သူ႔သီခ်င္းေခြ အေၾကာင္း ေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး - အခုေနာက္ပိုင္း ဆက္လုပ္ျဖစ္မယ့္ အႏုပညာ အေၾကာင္းေလးေတြလဲ ေျပာျပေပးပါဦး

ေျဖ - အခုေနာက္ပိုင္း Ep Album ထြက္ထားတဲ ့၆ပုဒ္ကို အေခြအျပည့္ထြက္ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့ ၁၀ပုဒ္ ကေန ၁၂ ပုဒ္ထိ သီခ်င္းျဖည့္ဖို ့ၾကိဳးစားေနပါတယ္။ က်န္တဲ့သီခ်င္းအသစ္ေတြကို Hannay and the Zens ကေနကိုယ္တိုင္ Recording တီးႏိုင္ေအာင္ၾကိဳးစားေနပါတယ္ ။

ေမး - ေနာက္ ေမးခ်င္တာတစ္ခုက ညီမေလးက ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘယ္လိုျမင္လဲေပါ ့ေနာ္။

ေျဖ- အင္း။ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ဘယ္လိုျမင္လဲဆိုတာထက္ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲ အဲလိုမ်ိဳးေလးေျပာမယ္ေနာ္ အခု ခူခူးက Music ကို Education ပိုင္းမွာလည္း ဒီေက်ာင္းကို Franchise လုပ္ဖို႔ ေမေမတို႔ ေဖေဖတို႔ကိုလည္း ကူညီေနတယ္။ ဒီေက်ာင္းကို Mangement လုပ္ေနတယ္ဆိုေတာ့ ဒါကေတာ့ Music Education ပိုင္းေပါ ့ေနာ္။ ေနာက္တစ္ခုၾကေတာ့ တီးခ်င္တာဆိုခ်င္တာသီခ်င္းေရးခ်င္တာ Creative လုပ္ခ်င္တာ ။ အခု ဒီတစ္သက္လံုးမွာ ခူခူးက တျခားဘာမွမလုပ္တတ္ဘူး (ရယ္လွ်က္) ဒီ Education ေပးဖို႔ရယ္ Music သိတာ။ အဲ ၂ခုရယ္ Music ကို Education လိုေရာ၊ ၀ါသနာအရေရာ၊ အေပ်ာ္ေရာ၊ အဲလိုပဲ တသက္လံုးလုပ္သြားခ်င္တယ္ ။ ခုလည္း အဲလိုလုပ္ေနတဲ ့ လူလို ့ပဲ ျမင္ပါတယ္။

ေမး - ေနာက္တစ္ခုကလူငယ္ေတြေရာ ပရိသတ္ကပါ သိခ်င္ေနတာ ဟန္ေနလြင္လြင္ ဆိုရင္ စင္ေပၚမွာ ဂစ္တာကိုကိုယ္တိုင္တီးျပီးသီခ်င္းဆိုတယ္။ ေနာက္တစ္ခုသူတို ့ျမင္တာတစ္ခုရွိတယ္ အဲ့ ဒါ လက္က တက္တူးေတြေပါ့ေနာ္။ ဒီတက္တူးေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တစ္ခုခုသိခ်င္ေနၾကလိမ့္မယ္ေပါ့ ေနာ္။ တက္တူးေပၚမွာထားတဲ ့ခံစားခ်က္ေလး ေျပာျပေပးပါဦး။

ေျဖ- ဟုတ္ ။ တက္တူးေပၚမွာထားတဲ ့ခံစားခ်က္ဆိုေတာ့ ငယ္ငယ္ထဲက တက္တူးကို Art လို ့ ျမင္တာေပါ့ေနာ္ ။ တစ္ခါမွ မေကာင္းဘူးလို ့လဲမျမင္ဘူးဒီ၁၉ႏွစ္ ၂၀ ေလာက္မွာဒီပထမဆံုး Peacock Feathers ေလးဒါ ေဖေဖန ဲ့ ဆင္တူ ေနာက္ၾကေတာ့ ကိုယ့္ဟာကိုပဲ ထိုးလိုက္တာ။

ကိုယ့္ဟာကိုဆိုတာ ေမြးေန႔တိုင္း ထိုးျဖစ္တာ ။ တစ္ခုလံုးဆင္ျပီိး ထိုးတာမဟုတ္ဘူး။ စိတ္ကူးေပါက္လို ့ ရွိရင္ ဒီေနရာေလးမွာ လိပ္ျပာေလးလိုခ်င္တယ္ ပန္းေလးလိုခ်င္တယ္ ။ အဲလို ထိုးျဖစ္သြားတာ ျပီးေတာ့ၾကေတာ့ ဒီမွာ This too Shall Pass ဆိုတဲ့စကားေလးရွိတယ္။ ဗုဒၶေျပာခဲ့တာ ဘယ္ဟာမွ မတည္ျမဲဘူးဆိုတဲ ့ စကားေလးေပါ ့။ ေနာက္ ေဖေဖ့ Signature ရယ္ ေမေမ့ Signature ရယ္ ထိုးျဖစ္တယ္ ။ က်န္တာေလးေတြကေတာ့ ပန္းနဲ ့လိပ္ျပာနဲ ့ပါ။ ဒီဘက္လက္ကေတာ့ အလြတ္ထားထားတာ။ ေနာက္သတိရလို ့ရွိရင္ လက္ဘယ္လိုလဲဆိုတာ ၾကည့္ဖို ့ ..(ရယ္လွ်က္) ဒီဘက္လက္ကိုထိုးဖို ့ အစီစဥ္မရွိဘူး။

ေမး- ေနာက္တစ္ခုကကို ့ကိုကိုယ္ေရာ Strategic Planning လိုပံုစံမ်ိဳး ေနာက္ ၃ႏွစ္ သို႔မဟုတ္ ၅ ႏွစ္မွာ ငါဘာျဖစ္ေနရမယ္ဆိုတဲ ့ဟာမ်ိဳးေရာရွိလား။

ေျဖ - ရွိတယ္လည္း ေျပာလို ့ရတယ္ မရွိဘူးလို႔လည္း ေျပာလို ့ရတယ္။ မရွိဘူးေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေနာက္ႏွစ္မကုန္ခင္ အခုဒီအယ္လ္ဘမ္ေလးထြက္ခ်င္တယ္ ။ ၾကီးၾကီးမားမားတာ့မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ခုနကေျပာသလိုအျမဲလုပ္သြားခ်င္တာကေတာ့ ဒီ Education နဲ႔ Music ကိုတီးတာနဲ ့ အျမဲလုပ္ခြင့္ရသြားခ်င္တယ္ လူေတြလဲ Accept လုပ္ေစခ်င္ပါတယ္ ။

ေမး- အေရးၾကီးတဲ ့ ေမးခြန္းေလးေမးခ်င္ပါတယ္ ။ အခုလိုရပ္တည္လာႏိုင္ေအာင္လုပ္ေပးခဲ ့တဲ ့ မိဘႏွစ္ပါး ကိုရင္ဂိုဆိုရင္လည္း ဒါအင္မတန္မွကို ျမန္မာျပည္ ဂီတေလာကမွာဆိုရင္ သမိုင္းၾကီးက်ယ္ခဲ့တဲ ့ လူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေဖ့ဆီကေန အေမြေတြလည္း တခ်ိဳ ့တ၀က္ရမယ္ထင္ပါတယ္ ။ ဒီ မိဘႏွစ္ပါးအေပၚမွာေရာ MizzimaTv ကေန ဘာမ်ားေျပာခ်င္ပါသလဲ ။

ေျဖ- ေဖေဖနဲ ့ ေမေမကေတာ့ အဓိကေပါ့ေနာ္ ။ငယ္ငယ္ထဲကစာက်က္ခ်င္တယ္ဆိုတုန္းကလဲ စာက်က္၊ က်က္ ၊ ဆရာ၀န္ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဆိုေတာ့လည္း လုပ္ လုပ္ေပါ ့။ ျပီးေတာ့ စာေတြက်က္လာရျပီဆိုေတာ့ ေနာက္က်ေတာ့ မလုပ္ေတာ့ဘူး Music လုပ္ခ်င္တယ္ဆိုေတာ့လည္း ကဲ Music လုပ္ ။ ဒါေပမယ့္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ ေသခ်ာေလးလုပ္ ။ အဲဒီသေဘာ။ တသက္လံုးစာလုပ္လာျပီး Music လုပ္မယ္ဆိုေတာ့လည္း Supportive ျဖစ္တယ္။ အခုု Lasallc မွာတက္မယ္ဆိုေတာ့လည္း Supportive ျဖစ္တယ္ ။ Academy Of Rock စင္ကာပူမွာ စာသင္ေနတုန္း ၄ႏွစ္ခြဲမွာပဲ ၂ႏွစ္ေလာက္လည္း ၾကာေရာ အိုင္ဒီယာရတာေပါ့ေနာ္။ ဒီမွာသင္ေနတဲ ့ Syllabus က ေကာင္းတယ္။ Effective ျဖစ္တယ္ ။ ျပီးရင္ ျမန္မာျပည္မွာလည္း ဒီ Talented ျဖစ္တဲ ့Musician ေတြ မ်ားတယ္ ။ အဲေတာ့ ဒီ Syllabus ေတြသာ ရန္ကုန္ ျမန္မာျပည္သာ ေခၚလာမယ္ဆိုရင္ အမ်ားၾကီးအေထာက္အကူျပဳမယ္ေပါ ့ေနာ္။ ေမေမတို ့ကိုေျပာျပေတာ့ အဲဒါလည္း Supportive ျဖစ္တယ္။ ျပီးေတာ့ Academy Of Rock Myanmar ကို ခူခူး ျပန္မေရာက္ခင္တည္းက ဖြင့္ထားျပီးေတာ့ ခူခူးျပန္လာတဲ့အထိ ၾကည့္ထားေပးတယ္ ။ ေစာင့္ေရွာက္ထားေပးတယ္ ။ ေက်းဇူးတင္တယ္လို ့ေတာင္ ေျပာလို႔ မေလာက္ပါဘူးေဖေဖရယ္ ေမေမရယ္။ ေနာက္တစ္ေယာက္က ကိုက်ားေပါက္ကိုလည္း ဘယ္လိုမွေမ့လို ့မျဖစ္ဘူး။ ဘာလို ့ဆို အျမဲပဲသူက Supportive ျဖစ္တယ္။ အေခြလုပ္မယ္ဆိုလဲအကုန္ Guide လုပ္ေပးတာအစ။ အမ်ားၾကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္ လို႔။

ေမး- အခု ဒီ MizzimaTv ကို ၾကည့္ေနတဲ ့ပရိသတ္ကို ခူခူးအေနနဲ ့ ဘာမ်ားေျပာခ်င္လဲ။

ေျဖ- အင္း အခု ခူခူးအေခြေလး ထြက္ထားပါတယ္။ Summer of 17 ပါ။ အဲဒါကို နားေထာင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ အေခြကို ဘာျဖစ္သြားရမယ္ဆိုတာထက္ လူေတြကို ၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မၾကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ နားေထာင္ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ထားရတာဆိုေတာ့ မၾကားမိမွာကို စိတ္ပူတယ္ေပါ့။

ေမး - အခုထြက္ထားတဲ ့ အေခြေလးထဲကတစ္ပုဒ္ေလာက္ အခု ဒီအစီစဥ္ကို ၾကည့္ေနတဲ ့ပရိသတ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖေပးဖို ့ ေတာင္းဆိုရပါရေစ

ေျဖ - ဒီေန ့ Band Member ေတြက မအားၾကဘူး။ Academy Of Rock ေက်ာင္းက ဆရာေတြဆိုေတာ့ ခူခူးနဲ ့Bass Guitarတီးတဲ့ DahlilaYusof နဲ ့ကပဲ Acoustic Electronic Duo ပံုစံမ်ိဳးနဲ ပဲ Sliding Doors ဆိုတဲ ့သီခ်င္းကိုတီးျပခ်င္ပါတယ္။

