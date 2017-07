Wonder Woman ၏ ေနာက္ဆက္တြဲရုပ္ရွင္ကို ၂၀၁၉တြင္ ျပသမည္ဟုေၾကညာ

ေဟာလိ၀ုဒ္မွ နာမည္ေက်ာ္ရုပ္ရွင္စတူဒီယို Warner Bros က မင္းသမီးဂယ္လ္ဂါေဒါ့ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားျပီး လြန္ခဲ့ေသာဇြန္လက Box Office ရံု၀င္ေငြစံခ်ိန္မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ႏုိင္ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးသူရဲေကာင္း Wonder Woman ၏ ေနာက္ဆက္တြဲရုပ္ရွင္ကို လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ရံုတင္ျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဂၤါေန႔က ေၾကညာခဲ့သည္။

အစၥေရးမင္းသမီး ဂယ္လ္ဂါေဒါ့သည္ အဆိုပါဇာတ္လမ္း၏ အဓိကဇာတ္ေကာင္ ဒိုင္ယာနာပရင့္စ္အျဖစ္ ထပ္မံ သရုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးခင္ကမွ ထြက္ရွိထားေသာ Wonder Woman ရုပ္ရွင္သည္ ရံု၀င္ေငြအေျမာက္အျမား ရရွိခဲ့ယံုသာမ က ေ၀ဖန္ေရးသမားမ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္ေသာမွတ္ခ်က္မ်ား ရရွိခဲ့ျပီး ေျမာက္အေမရိကားေစ်းကြက္တြင္ Beauty and the Beast ရုပ္ရွင္ျပီးေနာက္တြင္ ဒုတိယေျမာက္ ရံု၀င္ေငြအေကာင္းဆံုးဇာတ္ကား ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒါ့အျပင္ Wonder Woman ရုပ္ရွင္သည္ ကမၻာတစ္၀န္းမွလည္း ရံု၀င္ေငြ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၇၈၀ ခန္႔ ရရွိထားခဲ့သည္။

Warner Bros ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ Wonder Woman 2 ကို လာမည့္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ရက္ေန႔ တြင္ ရံုတင္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ေသာ္လည္း အျခားအေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ ျခင္းမရွိေၾကာင္း သိရသည္။

