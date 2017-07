ေဘာလံုးအားကစားျဖင့္ က်န္းမာေရး က႑ျမွင့္တင္ရန္ We Are One Cup ဖြင့္ပဲြမွာ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္မ်ားကုိ MFF ဥကၠ႒ တိုက္တြန္း

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ ျမန္မာ့လက္ေရြးစင္အသင္းမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ လူထုလံႈံံ႔ေဆာ္မႈအျဖစ္ ပုသိမ္၊ ရန္ကုန္၊ ေတာင္ၾကီး၊ မႏၱေလးစတဲ့ၿမိဳ႕ၾကီး (၄)ၿမိဳ႕မွာ အသင္းေပါင္း (၈၀)ျဖင့္ က်င္းပသြားမယ့္ We Are One Cup အေပ်ာ္တမ္း ေဘာလံုး ျပိဳင္ပဲြကုိ ဇူလုိင္လ ၂၆ ရက္ေန႔က စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ Main Sponsor ျဖစ္တဲ့ Myanmar Brewery Limited မွ စီစဥ္တင္ဆက္တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါ ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကုိ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဘာလံုးအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္ေဇာ္က ေဘာလံုးအားကစားျဖင့္ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာရန္၊ အသင္းအဖဲြ႔လုိက္ ကစားရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေပးႏုိင္ရန္ အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး ကစားေစခ်င္ပါတယ္လုိ႔ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားပါတယ္။

"ဒီၿပိဳင္ပဲြကို စီစဥ္က်င္းပတဲ့ က်ေနာ္တုိ႔ Main Sponsor ကို အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ၿပိဳင္ပဲြ၀င္ အသင္းေတြ၊ ေဘာလံုးကို ခ်စ္ျမတ္ႏုိးၾကသူေတြနဲ႔ အခုလိုေတြ႔ဆံုရတာ ၀မ္းသာဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ ေဘာလံုး အားကစားနဲ႔ မိမိတို႔ က်န္းမာေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္၊ အသင္းအဖဲြ႔လုိက္ ကစားရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈ ေပးႏုိင္ေအာင္ပဲ အဓိက ရည္ရြယ္ၿပီး ကစားေစခ်င္ပါတယ္။ ေဘာလံုး စည္းကမ္းအျပည့္အ၀ လုိက္နာေပးဖုိ႔လည္း ေျပာခ်င္ပါတယ္။"လုိ႔ MFF ဥကၠ႒ဦးေဇာ္ေဇာ္က ျပိဳင္ပဲြ၀င္ အသင္းမ်ားကုိ မွာၾကားခဲ့ပါတယ္။

MFF ဥကၠ႒ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီးေနာက္ MBL ရဲ႕ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ မစၥတာ မီနာကာတာကလည္း ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ျပိဳင္ပဲြ၀င္ အသင္းမ်ားကို တစ္သင္းခ်င္းစီ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကပါတယ္။

အဆုိပါၿပိဳင္ပဲြမွာ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပုသိမ္၊ ေတာင္ၾကီး ျမိဳ႕မ်ားမွ ခ်န္ပီယံအသင္းမ်ားရဲ႕ ေနာက္ဆံုးဗိုလ္လုပဲြစဥ္မ်ားကို မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ လာမယ့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၄ ရက္ေန႔တို႔မွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။

Photos & Source: Myanmar Football Federation