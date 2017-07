အာဟာရဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းဝင္းျမင့္

ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္မ်ား စားသံုးသင့္သည့္ အစာအဟာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အာဟာရဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး ေဒၚဝင္းဝင္းျမင့္၏ တိုက္႐ိုက္ေျဖၾကားမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္

မဇၩိမ - မနက္ဘက္နဲ႔ ေန႔လည္ဘက္ေတြမွာ အလုပ္သြား ေက်ာင္းသြားနဲ႔ ေသခ်ာမစားျဖစ္ဘဲ အိမ္ေရာက္မွ ညစာကို အမ်ားဆံုးစားျဖစ္တဲ့ အေလ့အထ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးပါ။

Prof: WWM - အမွန္ဆိုရင္ေတာ့ မနက္စာကို မစားဘဲ မေနေစခ်င္ဘူး။ အားလံုးကို စားေစခ်င္တယ္။ အရင္တုန္းကဆိုရင္ နယ္ကလူေတြေတာ့ ပိုစားျဖစ္တယ္ေပါ့။ ၿမိဳ႕က လူေတြေတာ့ မစားျဖစ္ဘူး။ ၾကာလာတဲ့အခါက်ေတာ့ အက်င့္ႀကီးလို ျဖစ္သြားတယ္။ အသက္ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ ဒါဟာလည္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္ျခင္းရဲ႕ အစလို႔လည္း ေျပာလို႔ရတယ္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ မနက္ပိုင္းမွာဆို မစားဘူး၊ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း ေကာ္ဖီေလးတစ္ခြက္နဲ႔ပဲ တစ္ေနကုန္ ေနတယ္ ေပါ့ေနာ္။ ၿပီးတဲ့အခါက်မွ ညက်မွ ေပါင္းစားတယ္ေပါ့ေနာ္။ စားတဲ့အခါမွာလည္း သူမ်ားထက္ ပိုစားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာေတြဟာလည္း မွားယြင္းတဲ့ အက်င့္ေတြလို႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

မဇၩိမ - ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္ေတြ ေရွာင္က်ဥ္ရမယ့္ အစားအစာေတြကိုလည္း ေျပာေပးပါဦး။

Prof: WWM - ဆီးခ်ိဳေဝဒနာရွင္ေတြကေတာ့ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ မ်ားတဲ့ အစားအစာေတြကို ေရွာင္ရမယ္ေပါ့။ အဲ့ေတာ့ ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္မ်ားတဲ့ အထဲကမွ ကစီဓါတ္ေတြေပါ့။ ဥပမာ ဆိုလို႔ရွိရင္ အရြက္ေတြ၊ အသီးေတြ ၊ ႏို႔ ေတြမွာလည္း ကာဗိုဟိုက္ဒရိတ္ပါတာပဲ။ အဲ့ဒီထဲကမွ ကစီဓါတ္မ်ားတဲ့ အစားအစာေပါ့။ ထမင္းရည္ ေရွာင္ရမယ္။ ဂလူးကို႔စ္ မ်ားတဲ့ အခ်ိဳရည္ေပါ့။ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက မုန္႔စားမယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ခ်ိဳတာကို ႀကိဳက္တယ္ေပါ့။ ဥပမာ၊ ကိတ္မုန္႔စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘိန္းမုန္႔ စားတာပဲျဖစ္ျဖစ္။ ခ်ိဳတဲ့ ဘိန္းမုန္႔ကိုမွ ပိုႀကိဳက္တယ္ေပါ့။ အဲ့တာမ်ိဳးကို အဓိက ေရွာင္ပါ။ အဲ့ေတာ့ တခ်ိဳ႕က သိပ္ခ်ိဳလြန္းတဲ့ အသီးကို ေရွာင္ၾကတယ္ေပါ့။ ဖရဲသီး၊ ဒူးရင္းသီး၊ နာနတ္သီး နဲ႔ သရက္သီးကလြဲရင္ က်န္တာ အားလံုး စားႏိုင္တယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ လူေတြက အသီးေတြဆိုရင္ ခ်ိဳတယ္ဆိုၿပီး ေရွာင္ၾကတယ္ေပါ့။ တစ္ကယ္က သေဘၤာသီးဆိုလည္း ခ်ိဳေပမယ့္ စားလို႔ရပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ေတြဆိုရင္ အဓိက ဘာနဲ႔ ေျပာလဲဆိုရင္ Glucimix index ေခၚတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာက အစားအစာတစ္ခုကို စားလိုက္ၿပီးလို႔ ရွိရင္ ေသြးထဲမွာ ဂလူးကိုစ့္ ဘယ္ေလာက္ ေရာက္သြားသလဲ ဆိုတဲ့ ညႊန္းတန္းကို ျပတာပါ။ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔လို႔ သေဘၤာသီးဆိုရင္ ၂၄ ပဲ ရွိတယ္ေပါ့။ Low Glucimix index လို႔ ကၽြန္မတို႔က ေခၚတာေပါ့။ အဲ့လိုမ်ိဳးေတြဆိုရင္ စားသင့္တယ္။ အရြက္ေတြဆိုရင္ အကုန္စားရမယ္။ ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္၊ ဟင္းႏုနယ္ရြက္ ရွိသမွ် အရြက္ေတြ အကုန္လံုး စားႏိုင္ပါတယ္။ အဓိက ကၽြန္မတို႔ ေရွာင္ခုိင္းတာက ထမင္းေပါ့ေနာ္။ ထမင္းေတြ ေလွ်ာ့ပါ။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေကာက္ညွင္းေပါင္းေပါ့။ ဆီထမင္းေတြ ေရႊၾကည္ေတြ ေလွ်ာ့ရမယ္။ ဆႏြင္းမကင္းေတြ ေရွာင္ပါ။ ရွမ္းျပည္ကဆိုရင္ ေခါပုတ္ေၾကာ္ေတြ ေရွာင္ပါ။ ရွမ္းေခါက္ဆြဲစားမယ္ဆိုလည္း ဆန္စီးနဲ႔ မစားဘဲနဲ႔ ေရစိမ္နဲ႔ စားတာမ်ိဳးေပါ့။ အဓိက ကေတာ့ ေကာ္ဖီ လက္ဘက္ရည္ေတြ ေသာက္ရင္ ခ်ိဳခ်ိဳႀကီးေတြ မေသာက္ၾကပါနဲ႔လို႔။ အဲ့တာေတြ အကုန္လံုး ေရွာင္သင့္ပါတယ္လို႔။

မဇၩိမ - ေနာက္တစ္ခုက တစ္ေန႔ ထမင္း သံုးႀကိမ္စားမယ္ဆိုရင္ ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ စားတာ အေကာင္းဆံုးလဲလို႔ ေမးလာပါတယ္။

Prof: WWM - ဆီးခ်ိဳသမားေတြဆိုရင္ ၆ ႀကိမ္ေကၽြးတယ္ေပါ့။ မနက္ေစာေစာ Early Breakfast ေပါ့ ႏို႔ေလးတစ္ခြက္နဲ႔ ေပါင္မုန္႔ေလး ျဖစ္ျဖစ္စားရင္စား။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ထမင္းျဖဴ ၅ ဇြန္းပဲ စားပါလို႔။ ပဲျပဳတ္ေလး ၂ ဇြန္းနဲ႔ ဆီေလး ဆမ္းၿပီး စားရင္ မနက္စာ တစ္ခုၿပီးသြားေရာ။ မုန္႔ဟင္းခါး စားခ်င္လည္း စားေပါ့ေနာ္။ အဲ့တာၿပီးမွ ၁၀ နာရီေလာက္ေရာက္ရင္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ Potion ကို ေလွ်ာ့လိုက္ရမယ္။ ပန္းကန္လံုး တစ္လံုးစာပဲေပါ့။ ဆိုင္ကပြဲဆိုလည္း တစ္ပြဲစာေပါ့။ နယ္ကပြဲဆိုရင္ေတာ့ ပိုႀကီးတယ္။ နယ္ကပြဲဆိုရင္ေတာ့ တဝက္ေလွ်ာ့ပါလို႔။ ရန္ကုန္က ပြဲဆိုရင္ေတာ့ အျပည့္စားပါလို႔။ ေနာက္ ၁၀ နာရီေလာက္ ေရာက္ရင္ေတာ့ သစ္သီးေလး တစ္လံုးစားလိုက္။ မနက္က စားတာက ေလွ်ာ့ထားတာ ဆိုေတာ့ေလ။ ဥပမာ အားျဖင့္ ပန္းသီးေလး တစ္လံုးစားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ နဂါးေမာက္သီး တျခမ္းစားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ၿပီးရင္ ေန႔လည္စာေရာက္သြားမယ္ဆိုရင္ ထမင္းစားလုိ႔ရပါတယ္။ ထမင္းကို ပန္းကန္လံုး တစ္လံုးေပါ့။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ေတြက ပန္းကန္လံုး တစ္လံုးထက္ ပိုမစားသင့္ဘူး။ ဟင္းခ်ိဳရည္ကို ၂ ခြက္ေလာက္ေသာက္မယ္။ အသားကို ၃ က်ပ္သားတို႔ ၅ က်ပ္သားတုိ႔ စားမယ္။ အရြက္ကို ပန္းကန္ျပားနဲ႔ တစ္ျပားေပါ့။ အဲ့ဒါေတြကို အဝစားလိုက္မယ္ဆိုရင္ လိုအပ္တဲ့ အာဟာရ ဓါတ္ေတြ အကုန္ရသြားမွာပဲ။ အဲ့တာၿပီးရင္ ညေန ၃ နာရီေလာက္က်ရင္ Tea Time ေခၚၾကတာေပါ့။ အဲ့ဒီမွာဆိုရင္လည္း ႏို႔ ေသာက္တာျဖစ္ျဖစ္၊ ဒိန္ခ်ဥ္ေသာက္လို႔ ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ညစာ ေရာက္သြားတဲ့အခါက်ရင္ ထမင္းကို ေလွ်ာ့ေစခ်င္တယ္ေပါ့။ ထမင္းမပါဘဲနဲ႔ ဟင္းခ်ဳိရည္ေသာက္မယ္။ အသားကို ၃ က်ပ္သားေလာက္ စားမယ္။ အရြက္ကို တစ္ပန္းကန္ေလာက္စားမယ္ဆိုရင္ ျပည့္ဝတဲ့ အာဟာရကို စားေသာက္ျဖစ္မယ္။ ညအိပ္ခါနီးမွာ ဗိုက္ထပ္ဆာတယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ႏို႔ေလး တစ္ခြက္ေလာက္ ေသာက္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ သူ႕အတြက္ ကယ္လိုရီနဲ႔ ေျပာမယ္ဆိုရင္ ၁၄၀၀ နဲ႔ ၁၆၀၀ ၾကားေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေလာက္ေလာက္ ရသြားမယ္။ အာဟာရလည္း ျပည့္သြားမယ္။

မဇၩိမ - ေသြးတိုးေရာဂါ ရေနသူအတြက္ ဘယ္လို စားေသာက္ေနထိုင္သင့္တယ္ဆိုတာ ေျဖၾကားေပးပါ။

Prof: WWM - ဆီးခ်ိဳပဲျဖစ္ျဖစ္ ေသြးတိုးတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အစားအေသာက္က အေရးအႀကီးဆံုးပါပဲလို႔။ လူတိုင္းက ေန႔တိုင္း စားေသာက္တယ္။ စားေသာက္တဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္အစားအေသာက္ကို ေရြးခ်ယ္ရမယ္ဆိုတာကို အေရးအႀကီးဆံုးပါပဲေနာ္။ ေသြးတိုးတဲ့လူေတြမွာဆိုရင္လည္း DASH ဆိုတာ dash direct approach to anti hypertensive diet ေပါ့။ အဓိက သူ႔ထဲမွာ ဘာလဲဆိုေတာ့ ဆိုဒီယမ္ေတြ ေလွ်ာ့တာေပါ့။ ဆိုဒီယမ္ေလွ်ာ့တယ္ဆိုတဲ့အခါမွာ ဆားကို ဂရမ္နဲ႔ ေျပာတဲ့အခါ တစ္ေယာက္ကို ၂၃၀၀ ေအာက္ကို စားရမယ္လို႔ ဆိုလိုတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အျပင္လူေတြ သိဖို႔ဆိုတဲ့အခါမွာ လက္ဘက္ရည္ဇြန္းရဲ႕ တဝက္ပဲ စားရမယ္။ လက္ဘက္ရည္ဇြန္းက ၆ ဂရမ္ ပါတဲ့အခါမွာက်ေတာ့ တဝက္ပဲဆိုေတာ့ ၃ ဂရမ္ပဲ စားရမွာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တစ္ကယ္တမ္း အိမ္ေတြမွာ ဟင္းေတြခ်က္တာကို ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ အိမ္ရွင္မေတြ အကုန္လံုးက ၅ ေယာက္ ရွိတဲ့အခါမွာ လက္ဘက္ရည္ဇြန္းနဲ႔ ၅ ဇြန္းထည့္ရမယ္။ အဲ့ဒီ ၅ ဇြန္းထည့္တာက တစ္အိမ္လံုးအတြက္ တစ္ေနကုန္လံုးအတြက္ ျဖစ္ရမယ္။ အဲ့တာဆိုရင္ေတာ့ မကၾကဘူးေပါ့။ အဲ့တာဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ ျမန္မာမိသားစုေတြ အကုန္လံုးက လိုအပ္တာထက္ကို ပိုစားေနၾကတယ္ေပါ့။ အဲ့တာေၾကာင့္လဲ ေသြးတိုေတြ ျဖစ္ေနတာလည္း တစ္ခ်က္ေပါ့။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ သူ႕အတြက္ ဆားစားမယ့္ ပမာဏက လက္ဘက္ရည္ဇြန္းရဲ႕ တဝက္ပဲ ရွိရမယ္။ အဲ့လို တစ္ဝက္ပဲ ရွိဖို႔အတြက္ သူ႕အတြက္ သီးသန္႔ခ်က္မလားေပါ့။ အဲ့တာဆိုရင္ေတာ့ တစ္ကယ္တမ္း လက္ေတြ႕မွာဆိုရင္ေတာ့ နည္းပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာ လူေတြက လက္ေတြ႕မွာ မေနႏိုင္ဘူးေပါ့။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မဆိုလိုတာက လူေတြက အကယ္၍မ်ား အငန္ႀကိဳက္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ တစ္ပတ္ပဲ စားပါ။ အဲ့ဒီတစ္ပတ္ပဲ သူ႔အတြက္ လက္ဘက္ရည္ ဇြန္းေလးနဲ႔ သူ႕အတြက္ခ်က္ေပးလိုက္ မနက္၊ ေန႔လည္၊ ည ေပါ့ေနာ္။ ပထမ တစ္ပတ္ေတာ့ သူေနရ ခက္လိမ့္မယ္။ ဘာမွ အရသာ မရွိဘူး။ အရသာ မရွိဘူး ေျပာလိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္တစ္ပတ္ ေလာက္ ေရာက္တဲ့အခါမွာ သူက Used to ျဖစ္ေနၿပီ။ ဘာလို႔လဲဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔မွာ Taste buds ေတြရွိတယ္။ အဲ့ဒီ Taste Buds ေတြဟာ အၿမဲတမ္း အသစ္ျဖစ္တယ္။ ၁ ပတ္ သို႔မဟုတ္ ၁၀ ရက္မွာ ဆိုရင္ အၿမဲတမ္းအသစ္ျဖစ္သြားတယ္။ အဲ့လိုအသစ္ျဖစ္သြားတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လို႔ သူ႕ ပထမ တစ္ပတ္မွာ ေပါ့တယ္ ေပါ့တယ္ ျဖစ္တယ္။ အဲ့ဒီဥစၥာကို သူက စားေနသမွ်ကို Brain က မွတ္တာေပါ့ေနာ္။ ငန္တာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ခ်ိဳတာပဲျဖစ္ျဖစ္။ အဲ့ေတာ့ တစ္ပတ္တိတိကို က်င့္ေပးပါ။ အဲ့ဒီတစ္ပတ္ကို က်င့္လိုက္တာနဲ႔ ေနာက္တစ္ပတ္ကို အသစ္ထြက္လာတယ္။ အဲ့ဒီအသစ္ကမွ ကၽြန္မတို႔ စားလိုက္တဲ့ ဆားပဲျဖစ္ျဖစ္ သၾကားပဲျဖစ္ျဖစ္ မွတ္လိုက္ၿပီးသား။ အဲ့ေတာ့ တစ္ပတ္ေက်ာ္ သြားၿပီဆိုရင္ လံုးဝစားတတ္သြားၿပီ။ အဲ့ေတာ ့တစ္ပတ္ပဲ သည္းခံၿပီးေတာ့ အငန္ေတြ ေလွ်ာ့ေပးပါလို႔။ အဲ့တာက ဆားနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ သရက္သီးသနပ္ တို႔ ဘာတို႔ စားတာကိုလည္း ေလွ်ာ့ရပါမယ္။ ေနာက္ စည္သြပ္ဗူးေတြ စားတာကိုလည္း ေလွ်ာ့ရပါမယ္။ အဲ့တာဆိုရင္ ေသြးတုိးေရာဂါကို အမ်ားႀကီး ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ လမ္းေလွ်ာက္သင့္တယ္ေပါ့။ ဆီးခ်ိဳမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေသြးတိုးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ မပါဘဲနဲ႔ အဲ့ဒီလူတစ္ေယာက္က က်န္းမာဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ အနည္းဆံုး တစ္ရက္ကို ၁၀ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္ပါ။ မနက္စာစားၿပီး ၁၀ မိနစ္ လမ္းေလွ်ာက္မယ္။ ေန႔လည္စာစားၿပီး ၁၀ မိနစ္ေလွ်ာက္မယ္။ ညစာစားၿပီး ၁၀ မိနစ္ ေလွ်ာက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေသြးတိုးတဲ့လူဟာ ၃ လဆိုရင္ က်ပါတယ္လို႔။

မဇၩိမ - ေနာက္တစ္ေယာက္ကေတာ့ ဆရာမႀကီးေရ အသည္းအေရာင္ အသားဝါ ျဖစ္ရင္ေကာ စားေသာက္သင့္တဲ့ ေဆာင္ရန္ ေရွာင္ရန္ အစားအေသာက္ေတြလဲ သိခ်င္ပါတယ္တဲ့။

Prof: WWM - အသည္းအေရာင္ အသားဝါ ျဖစ္တဲ့လူေတြဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္မတို႔က A ေၾကာင့္လား B ေၾကာင့္လား C ေၾကာင့္လားေပါ့ အဲ့တာေလးေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ A ကေတာ့ မ်ားေသာ အားျဖင့္ အစာမသန္႔လို႔ေပါ့။ အစားအေသာက္ေတြ မသန္႔လို႔ A ျဖစ္တယ္။ B နဲ႔ C နဲ႔ က်ေတာ့ ေဆးထိုးတာတို႔ ၊ လိင္ဆက္ဆံတာေတြ ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္ေပါ့။ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ျဖစ္ျဖစ္ အသည္းကေတာ့ ေရာင္ သြားၿပီေပါ့။ အဲ့တာဆိုရင္ အဓိက က အဆီေလွ်ာ့ရပါမယ္။ ဥပမာဆိုရင္ ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြက ဟင္းအႏွစ္ေတြေပါ့။ အဲ့လို ဟင္းအႏွစ္ေတြကို ကၽြန္မတို႔က လံုးဝေလွ်ာ့လိုက္ရပါမယ္။ ဥပမာ။ ၾကက္သားဟင္းခ်က္တယ္ဆိုရင္ ၾကက္သားကိုပဲ ယူစား။ ငါးဟင္းခ်က္တယ္ဆုိရင္ ငါးဟင္းကိုပဲ ယူစား အႏွစ္ကို အမ်ားႀကီး ေရွာင္ရမယ္။ ထမင္းစားလို႔ ဆီေလးဆမ္းစားတယ္ဆိုရင္ေတာ့ လက္ခံတယ္။ Trends Facts ျဖစ္ေစမယ့္ အဆီ အႏွစ္ကိုေတာ့ ေရွာင္ရမယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းကို ဥပမာ၊ မလိုင္တု႔ိ ေထာပတ္တုိ႔လို႔မ်ိဳးေပါ့ အဲ့တာမ်ိဳးေတြ ကၽြန္မတို႔ ေရွာင္ရပါမယ္။ ေနာက္ အခ်ိဳမႈန္႔နဲ႔ ၾကက္သားမႈန္႔ကို အဓိက ေရွာင္ရပါမယ္။ အသည္းေရာင္တဲ့လူေတြကို Protein ကိုေတာ့ အမ်ားႀကီး ေပးပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ Protein ကိုေတာ့ အမ်ားႀကီး စားရမယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အသည္းေရာင္တဲ့ လူေတြက မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ အန္ခ်င္လို႔ အစားအေသာက္ေတြ မစားခ်င္ဘူး။ အဲ့ေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ၾကက္ဥစားေပးပါ။ ၾကက္ဥကို အဝါေရာင္မထည့္နဲ႔ တစ္ရက္ကို ၄ လံုးေလာက္အထိေတာ့ စားဖို႔ လိုပါတယ္။ ၾကက္ဥေၾကာ္စားတာျဖစ္ျဖစ္၊ ျပဳတ္စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ကာက်က္ စားတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ေပါ့။ ကၽြန္မတို႔က ကာၾကက္ကို ပိုေတာင္ စားေစခ်င္တယ္။ ႏို႔ေသာက္မယ္ေပါ့။ အခ်ိဳလည္း စားလို႔ရပါတယ္။ အဲ့တာေၾကာင့္ ဟိုးအရင္တုန္းက ကၽြန္မတို႔ ေဆာင္ပုဒ္ေလးေတာင္ ေပးတယ္လို႔ အခ်ိဳစား၍ အနားယူပါလို႔ ။ အခ်ိဳလည္း စားလို႔ ရပါတယ္လို႔။