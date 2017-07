K Pop Cover Dance ၿပိဳင္ပြဲက စခဲ့ၾကတဲ့ Project K Dancer Group ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း (အပိုင္း ၂)

လူငယ္ေလးေတြပဲ ပါ၀င္တဲ့၊ ေကာင္မေလးေတြ သည္းသည္းလႈပ္ အားေပးၾကတဲ့ Project K အဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႔ဆံုၿပီး သူတို႔အေၾကာင္း မဇၩိမကေန ေမးျမန္းတင္ဆက္ထားတဲ့ အပိုင္း(၂) ကို တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ -Project K အခုလက္ရွိလႈပ္ရွားျဖစ္ေနတဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြနဲ႔ သင္တန္းေတြဖြင့္ထားရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ဟိန္းရာ - သင္တန္းက မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သင္တန္းေတာ့ ဖြင့္မထားဘူး။

ဝီလ်ံထြန္း - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ေတာ့ မသင္ဘူး။ ဒီမွာ မန္ေနဂ်ာ ကိုဂ်င္မီေတာ့ ဖြင့္ထားတယ္။ တျခားႏိုင္ငံျခားက Workshop ေတြ ဘာေတြလည္း လာေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ Street Dance သမားေတြနဲ႔လည္း ေသေသခ်ာခ်ာ သင္ေပးတယ္။

မဇၥ်ိမ - ၿပီးေတာ့ Project K အေနနဲ႔ ပြဲတစ္ပြဲလက္ခံတဲ့အခါမွာ ကကြက္ေတြထြင္တဲ့ အခါမွာေရာ ဘယ္လိုမ်ိဳး တိုင္ပင္ၿပီးထြင္ေလ့ရွိလဲ။

ဟိန္းရာ - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြထြင္လဲဆိုရင္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ကကြက္ထြင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး သူ႔အပိုင္းနဲ႔သူ စဥ္းစားတာေပါ့ေနာ္။ ေပါင္းထြင္ၾကတာမ်ားပါတယ္ အဲဒီလိုမ်ိဳး။ ကိုယ္သန္ရာ သန္ရာေပါ့။ ၿပီးေတာ့မွ ျပန္ညွိၿပီးေတာ့မွ မႀကိဳက္ရင္ မထည့္ဘူး။ စုၿပီးေတာ့ပဲ ထြင္ၾကတာမ်ားပါတယ္။

မဇၥ်ိမ -ေနာက္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာသံစဥ္ကို အကထြင္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ Project K အေနနဲ႔ ဘာေတြဆက္လုပ္ဖို႔ရွိလဲ။

ခ်မ္းေျမ့ဦး - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကိုရီးယားမွာ သြားၿပိဳင္ခဲ့တာကေတာ့ ျမန္မာသံစဥ္နဲ႔ေပါ့။ အဲဒီတစ္ခုနဲ႔ ၿပိဳင္ခဲ့တယ္။ ဒါေတာ့ လူတိုင္းသိၿပီးသား သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ပါ။ ဒီေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ထပ္ၿပီးလုပ္ဖို႔ရွိတာက ကိုခ်မ္းေအးဝင္းေပါ့ေနာ္ ။ သူတီးခတ္ထားတဲ့ ျမန္မာသံစဥ္နဲ႔ အေနာက္တိုင္း ျမဴးဇစ္ကို ေပါင္းစပ္ဖန္တီးထားတဲ့ Never Fall Down ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကိုေတာ့ သီခ်င္းခ်ည္းပဲကို အျမည္းအေနနဲ႔ တင္ထားၿပီးသြားၿပီ။ အဲဒီသီခ်င္းအတြက္ Music Video ရိုက္ဖို႔ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘန္ေကာက္က ဒါ႐ိုက္တာေတြနဲ႔လည္း ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးၿပီ။ ၿပီးရင္ ျမန္မာအကကိုလည္း ေသခ်ာေလး ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေနာက္တိုင္းအကကိုပဲ ကေနက်ဆိုေတာ့ ျမန္မာအကေတာ့ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ မကတတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္ နည္းစနစ္တက်နဲ႔ ျမန္မာ့႐ိုးရာလည္း မပ်က္ရေအာင္ ကိုတင္ေမာင္ဆန္းမင္းဝင္းနဲ႔ ျမန္မာအကကိုလည္း ေသခ်ာေလး သင္ေနၾကတယ္။ သင္ၿပီးရင္ ကိုတင္ေမာင္ဆန္းမင္းဝင္းသင္ေပးတဲ့ ျမန္မာအကရယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တတ္ေျမာက္ထားတဲ့ အေနာက္တိုင္း အကေတြရယ္ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ဒီ Never Fall Down ဆိုတဲ့ သီခ်င္းကို မၾကာခင္ ပရိသတ္ေတြကို ခ်ျပႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကပါတယ္ဗ်။

မဇၥ်ိမ - ဟုတ္ကဲ့ပါ။ Project K ကို အားေပးေနတဲ့ ပရိသတ္ေတြကို တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီကေန ဘာေတြေျပာခ်င္လဲ။

ခ်မ္းေျမ့ဦး - အားလံုးကို တကယ္ပဲ ရင္ထဲကေန လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေျပာေနက်စကားအတိုင္းပါပဲ ။ Project K ဆိုတာ ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးမႈေၾကာင့္သာ ျဖစ္လာတာပါလို႔။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ဆိုရင္ ပရိသတ္သာ အားမေပးဘူးဆိုရင္ ကိုယ္စီကိုယ္စီက ကိုယ့္အလုပ္ကိုယ္ျပန္လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီ Project K ဆိုတာလည္း ျဖစ္လာစရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ ဒီလိုျဖစ္လာတယ္ဆိုတာ ပရိသတ္ေၾကာင့္ပါ။ အားလံုးကို တကယ္ရင္ထဲက လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔။ ပြဲတိုင္း ပြဲတိုင္းဗ်ာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဘယ္ပြဲမဆို မ်က္ႏွာမငယ္ရဘူး။ မ်က္ႏွာမငယ္ရဘူးဆိုတာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဒီႏိုင္ငံမွာ Dancer ေတြဆိုရင္ ႏွိမ္ခ်င္ၾကတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ႏွိမ္ခ်င္ၾကေပမယ့္လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ တစ္ခ်ိဳ႕ပြဲေတြမွာဆိုေပါ့ေနာ္ ။ Dancer ေတြဆို ႏွိမ္ခ်င္ၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခု Project K ျဖစ္သြားတဲ့ အခ်ိန္မွာၾကေတာ့ တစ္ျခားအႏုပညာရွင္ေတြထက္ေတာင္ ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးမႈက ပိုေနၾကတယ္။ အဲဒီအခါၾကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြဆို ဟာ သူတို႔က Dancer ေပမယ့္ ဒီေလာက္အရမ္းအားေပးၾကတာလဲဆိုၿပီး အဲဒီလိုေတာင္ျဖစ္သြားၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္လည္း ဒီႏိုင္ငံက Dancer ကို ဒီလိုမ်ိဳးအားေပးတယ္ေပါ့ အဲဒီလိုမ်ိဳး ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီေတြေရွ႕မွာပါ ဂုဏ္ယူဝင့္ၾကြားစြာနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက အားေပးတယ္ဆိုတာႀကီးက ျဖစ္သြားတယ္ဗ်ာ။ ဆိုေတာ့ အဲဒီအတြက္ကို အရမ္းလည္းေက်းဇူးတင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ အရမ္းလည္းဝမ္းသာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း ဒီ့ထက္ဒီ့ထက္ ပရိသတ္ရဲ႕ အားေပးမႈနဲ႔ အတူ ဒီ့ထက္ေကာင္းမြန္တဲ့ အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြ ျဖစ္ေအာင္ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ အဲဒီ ႀကိဳးစားမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ လိုအပ္တာရွိရင္ေသာ္လည္းေကာင္း အမွားအယြင္းပဲရွိခဲ့ေသာ္လည္းေကာင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ခြင့္လႊတ္နားလည္ေပးၾကပါလို႔။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔လည္း အခုမွ ႀကိဳးစားဆဲလူေတြျဖစ္တယ္ သင္ယူေနဆဲလူေတြျဖစ္တယ္။ အရာရာေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က Perfect ေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီအတြက္ကို ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္နားလည္ေပးၾကပါလို႔။ ဟုတ္။

မဇၥ်ိမ - တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီက နည္းနည္းေလာက္ေျပာျပေပးၾကပါလို႔။

ဘုန္းေနမင္း - တကယ္ေတာ့သူေျပာတာ ကုန္လည္းကုန္သြားၿပီ။ က်န္တဲ့သူေတြ ေျပာစရာမရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႕ကို အားေပးတဲ့အတြက္ အမ်ားႀကီး ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ရဲ႕ အားလံုးမွာ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီတိုင္းမွာ လိုအပ္ခ်က္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုအပ္ခ်က္ေတြအားလံုးကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး အေကာင္းဆံုးနဲ႔ အားလံုးျဖည့္ဆည္းၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခ်စ္တဲ့ Gum ေလးေတြအတြက္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔အားလံုး အားလံုး အတက္ႏိုင္ဆံုး အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြနဲ႔ အားလံုးကို ခ်စ္သြားပါ့မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ဟုတ္။

ဘုန္းေနလင္း - အင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အဖြဲ႔ တစ္ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသြားၿပီေပါ့ေနာ္။ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သြားၿပီ။ အခုအခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အားေပးေနတယ္။ အခ်ိန္ကုန္ ေငြကုန္ လူပင္ပန္းခံ အိမ္အဆူခံၿပီးေတာ့ လာအားေပးၾကတယ္။ အဲဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အရမ္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဝမ္းလည္းသာပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ ခ်စ္ေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း မ်က္ႏွာမငယ္ရေအာင္ အေကာင္းဆံုး ထပ္ၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္ဗ်။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ဝီလ်ံထြန္း - ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ ဒီလိုအခ်ိန္တိုေလးအတြင္းမွာ ဒီေလာက္ထိ အားေပးမႈရတယ္ဆိုတာႀကီးက ေျပာမယ္ဆိုရင္ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ေတာ့ အိပ္မက္လိုပဲ။ အဲဒီေတာ့ ဒီဟာကလည္း အဓိက,က ပရိသတ္ေတြရဲ႕ လက္ခံအားေပးမႈေၾကာင့္ပါပဲ။ အဲဒီေတာ့ သူတို႔အားေပးတာနဲ႔ တန္ေအာင္၊ သူတို႔အားေပးရက်ဳိးနပ္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္လို႔။ အႏုပညာပိုင္းေတြေရာ အစစအရာရာ အမ်ားႀကီး အမ်ားႀကီး ပိုၿပီးေတာ့ ႀကိဳးစားသြားပါ့မယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

မင္းခန္႔ဟိန္း - ကိုဝီေျပာၿပီးမွ ကၽြန္ေတာ္ေျပာပါ့မယ္ခင္ဗ်။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို တကယ္ပဲ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ ရင္ထဲက ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ေျပာရမယ္ဆို ပရိသတ္ေတြက ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတြက္ ေက်းဇူးရွင္လိုပဲ။ ေက်းဇူးရွင္ အဲဒီေတာ့ တကယ္ စိတ္ထဲက အရမ္းေက်းဇူးတင္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေနာက္ပိုင္းလဲ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔ ခုႏွစ္ေယာက္စလံုးက အေကာင္းဆံုးေတြ အေကာင္းဆံုးဆိုတဲ့ အရာေတြကိုပဲ ခ်ျပသြားမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ ဆက္လက္ၿပီး အားေပးပါဦးလို႔ အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

လင္းရာ - အင္း။ ဒါပါပဲ။ Dream ေပါ့ေနာ္ ။ ျဖစ္လာတာ။

လင္းရာ - မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အိပ္မက္ေပါ့ေနာ္။ အဲဒီေလာက္အားေပးတာ ျမင္လည္း မျမင္ဖူးဘူး။ အရမ္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တစ္ေယာက္ခ်င္းဆီတိုင္းကို ၿပီးေတာ့ အိမ္အဆူခံ ေက်ာင္းေတြ အလုပ္ေတြပ်က္ ပိုက္ဆံ အကုန္အက်ခံ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ကလည္း ပြဲတိုင္းကို ဒီအတိုင္းလာၾကည့္တာမဟုတ္ဘူး။ Gum ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေလ ။ သူတို႔တတ္ႏိုင္တဲ့ ဟန္းမိတ္ေလးေတြပါတယ္။ ကိုယ့္ Idol ကိုေပးခ်င္တဲ့ လက္ေဆာင္ပစၥည္းေလးေတြေပါ့ေနာ္။ လာေပးၾက။ တခ်ိဳ႕ဆို မေပးလိုက္ရဘူး ျပန္သြားတယ္။ အရမ္းတိုးေနရေတာ့ေလ။ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔။ ေငြအကုန္အက်ခံၿပီး ေပးရတာဆိုေတာ့ေလ။ ဘယ္လိုေျပာရမလဲ။ အဲဒီလိုမ်ိဳး မေပးၾကပါနဲ႔လို႔။ သူတို႔စုထားတဲ့ ပိုက္ဆံေလးေတြ ကုန္သြားမွာစိုးလို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ခ်ျပႏိုင္တာကက်ေတာ့ အႏုပညာပဲဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္လည္း အမ်ားႀကီးႀကိဳးစားသြားဖို႔ရွိပါတယ္လို႔။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

မဇၥ်ိမ - ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ Project K တစ္ဖြဲ႕လံုးအေနနဲ႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားနည္းတယ္လို႔ ထင္တဲ့ အပိုင္းကဘယ္အပိုင္းျဖစ္မလဲ။

ဝီလ်ံထြန္း - ဘယ္လိုလဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿမဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါးပဲေနေတာ့ တစ္ခါတစ္ေလ အားသာခ်က္ရွိသလို တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ အားနည္းခ်က္ေလးေတြရွိတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အရာေလးေတြေပါ့ေနာ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေပ်ာ္တာမ်ားေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အရမ္းႀကီးအေပ်ာ္လြန္သြားတာ။ အရွိန္မသတ္ႏိုင္ဘူး အေပ်ာ္က အဲဒါေတာ့ အားနည္းခ်က္ေပါ့။ အဲဒါေလးပါပဲ။ က်န္တာ ေထြေထြထူးထူးေတာ့မရွိပါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အကုန္လံုးအားနည္းတာကေတာ့ ရုပ္ေခ်ာၿပီး စိတ္ရင္းေကာင္းၾကတာပါပဲ။

မဇၥ်ိမ - ဟုတ္ကဲ့ပါ။ အခုထိ ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ ပြဲေတြထဲမွာ Project K အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အမွတ္တရေတြရွိရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

လင္းရာ - အမွတ္တရဆိုလို႔ ကိုရီးယားသြားတုန္းက ဂြၿပဲတာအမွတ္တရေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ့္ေဘာင္းဘီ ဂြၿပဲသြားတာ။ ဒါကေနာက္တစ္ရက္ ျပန္ေဖ်ာ္ေျဖတဲ့ အခ်ိန္မွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါကၽြန္ေတာ့္အတြက္အမွတ္တရ။ အဖြဲ႔လိုက္ဆိုရင္ေတာ့ အမွတ္တရ။

မင္းခန္႔ဟိန္း - ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေနာက္ဆံုးပိတ္မွာ ရွဴးဒိုင္းေဖာက္မွာေလ။ အလက္ အလက္ေတြေလ။ ေဖာက္ဖို႔ အင္း။ သူက စတိတ္ကလည္းမဆင္ထားေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီျမန္မာႏိုင္ငံက ဝယ္လာတဲ့ဟာေလးေတြနဲ႔ ေဖာက္ၾကမယ္ေပါ့။ ဒီကဝယ္သြားၾကတာ ေလးေခ်ာင္းတည္း။ ေနာက္မွာထားထားၾကတယ္ စီၿပီးေတာ့။ ဒါငါ့ဟာဆိုၿပီးေတာ့။ ကိုဖိုးခ်မ္း၊ကိုအႀကီး၊ကိုအဝီ၊ ၿပီးေတာ့ ကိုေသာ္ေပါ့။ ၿပီးေတာ့ အဲဒီေန႔က ေလကေတာ္ေတာ္တိုက္တယ္။ ေလတိုက္တာ ကၽြန္ေတာ့္နဖူးေတာင္ မဖံုးႏိုင္ဘူး(ရယ္လ်က္)။ ေလက ေတာ္ေတာ္တိုက္ေတာ့ အဲဒီအေခ်ာင္းေတြက ေရြ႕ကုန္တယ္။ ပြဲလုပ္တဲ့သူေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ေကာင္းတယ္။ သူတို႔တတ္ႏိုင္သေလာက္ လိုက္ လိုက္စီေပးတယ္။ မရလည္းမရေရာ ေနာက္ဆံုးေဖာက္ရေတာ့မယ္လည္းဆိုေရာ အေနာက္လွည့္ၿပီးေတာ့ ေျပးယူၾကတာေပါ့။ ေျပးလည္းယူေရာ သူ႔ေနရာသူမရွိဘူး။ ကိုဖိုးခ်မ္းေနရာမွာ ကိုအႀကီး အေခ်ာင္းကေရာက္ေနတယ္။ ေရာက္ေနေတာ့ ႏွစ္ေယာက္သားလုၾကတာ။

မင္းခန္႔ဟိန္း - ၿပိဳင္ပြဲႀကီးမွာေနာ္ (ရယ္လ်က္) အဲဒါကေတာ့ တကယ့္အမွတ္တရပဲ။

ဘုန္းေနလင္း - ဗြီဒီယိုထဲမွာလည္းပါတယ္။ လုေနၾကတာ (ရယ္လ်က္)

ဘုန္းေနမင္း - ကၽြန္ေတာ္အေလ်ာ့ေပးလိုက္ပါတယ္။

လင္းရာ - ဒီေကာင္က ဘယ္ေတာ့မွမေလ်ာ့ဘူး။ ခံုတုန္းကလည္းအဲဒီလိုပဲ။ မင္းတို႔ ခံုလုတာေလကြာ။ (ဝီလ်ံထြန္းကိုလွမ္းေျပာ)

မဇၥ်ိမ - ျပည္တြင္းပြဲေတြမွာေရာ အမွတ္တရေတြရွိမွာပဲ။ ေျပာျပေပးပါဦး။

ဝီလ်ံထြန္း - ျပည္တြင္းပြဲ အမွတ္တရေတာ့ Fan Meeting ပဲေပါ့ေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အမွတ္တရ အႀကီးႀကီးတစ္ခုပါပဲ။ ပရိသတ္ေတြလည္း အရမ္း အမ်ားႀကီးအားေပးတယ္။ ၿပီးရင္လည္း ပိုထူးျခားသြားတာက ကၽြန္ေတာ္တို႔က သူတို႔အတြက္ Performance တင္မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဂိမ္းေတြေဆာ့ၿပီး သူတို႔ေပ်ာ္ေအာင္ထားေပးတယ္။

ဘုန္းေနမင္း - ေဖ်ာ္ေျဖတာတင္မဟုတ္ေတာ့ဘဲနဲ႔ သူတို႔ေပ်ာ္ေအာင္ ဂိမ္းေတြပါေလ်ာက္ေဆာ့ေနတာ။ အားလံုးေပ်ာ္ၾကတယ္။ အဲဒါေတာ့ မွတ္မွတ္ရရေလးပါပဲ။

မဇၥ်ိမ - ဟုတ္ကဲ့ပါ ဒီေန႔အစီအစဥ္ကေန ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႔ ပရိသတ္ႀကီးကို ဘာေတြမ်ား ထပ္ေျပာခ်င္ေသးလဲဗ်။

ဝီလ်ံထြန္း - ဟိုဟာ အမ်ားႀကီးအားေပးၾကပါလို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အတက္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစားေနတယ္။ အားနည္းခ်က္ေလးေတြရွိေပမယ့္လည္း အျပစ္မျမင္ဘဲ အားေပးၾကပါ။ အမွားအယြင္းမ်ားရွိရင္လည္း ေတာင္းပန္ပါတယ္လို႔။ ေနာက္ၿပီး ထပ္ၿပီးေတာ့ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ႀကိဳးစားသြားမွာပါလို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အမ်ားႀကီးခ်စ္ေပးတဲ့ အမ်ားႀကီးအားေပးတဲ့ ပရိသတ္ေတြအားလံုး အမ်ားႀကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ေတြကိုလည္း အေကာင္းျမင္တဲ့ စိတ္ေလးနဲ႔ ၾကည့္ေပးၾကပါလို႔။ အကုန္လံုးကေတာ့ အေကာင္းျမင္ပါတယ္ သိၿပီးသားပါ။ ဒါေပမယ့္ အမွားအယြင္းမ်ားရွိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္လို႔။ အားေပးၾကပါလို႔။

မဇၥ်ိမ -ဟုတ္ကဲ့ပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Mizzima Exclusive အစီအစဥ္မွာ မအားတဲ့ၾကားက အခ်ိန္ေပးၿပီး ေျဖၾကားေပးတဲ့ Project K အဖြဲ႔ကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အရမ္းလည္းေပ်ာ္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ အခါအခြင့္သင့္ရင္လည္းကူညီေပးၾကပါဦးလို႔။

လင္းရာ - ဟုတ္ကဲ့ပါ။

မဇၥ်ိမ - Project K အဖြဲ႔ႀကီးလည္း အခုတစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကေန ေနာက္ဆယ္ႏွစ္ ႏွစ္တစ္ရာ ဒီ့ထက္ႏုပ်ိဳၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြအမ်ားႀကီးရပါေစလို႔ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးပါတယ္။

ဝီလ်ံထြန္း - ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပရိသတ္ေတြနဲ႔ ထိေတြ႔ခြင့္ေပးတဲ့ မဇၥ်ိမ မီဒီယာကိုလည္း ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။

