Linkin Park တုိ႔ရဲ႕ အဆုိေတာ္ ခ်က္စတာ ဘင္နီတြန္ ေသဆုံး

ကမၻာေက်ာ္ ေရာ့ခ္တီးဝုိင္း Linkin Park တုိ႔ရဲ႕ ဦးေဆာင္ အဆုိေတာ္ ခ်က္စတာ ဘင္နီတြန္ (Chester Bennington)ဟာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီး ၎ရဲ႕ ေသဆုံးမႈဟာ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရွိတယ္လုိ႔ စုံးစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း အာဏာပုိင္ေတြက ၾကာသပေတးေန႔က ေျပာၾကားပါတယ္။ ေသဆုံးခ်ိန္မွာ သူဟာ အသက္ ၄၁ ႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖုန္းေခၚဆုိ အေၾကာင္းၾကားခ်က္အရ ရဲအဖြဲ႔က ဘင္နီတြန္ ေသဆုံးေနတာကုိ ၾကာသပေတးေန႔ မနက္ပုိင္းက Palos Verdes Estates ရွိ ၎ရဲ႕ ေနအိမ္မွာ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အဆုိပါအဆုိေတာ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မူးယစ္ေဆးဝါးနဲ႔ အရက္အလြန္အကြ်ံသုံးစြဲရင္းကေန ရုန္းကန္ခဲ့ရၿပီး လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အေႏွာက္အယွက္ေပးခံရၿပီးေနာက္ လူငယ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ မိမိကုိယ္ကုိ သတ္ေသဖုိ႔ ၾကံစည္ဖူးေၾကာင္း သိရပါတယ္။

ဘင္နီတြန္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလက မိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္းႀကံၿပီး ေသဆုံးသြားတဲ့ Soundgarden အဖြဲ႔ရဲ႕ ေတးေရး၊ ေတးဆုိ Chris Cornell ခရစ္ ေကာ္နဲလ္ရဲ႕ အရင္းႏွီးဆုံး သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။

ဘင္နီတြန္ဟာ ေကာ္နဲလ္ေသဆုံးတဲ့ေန႔က အိမ္ဖြင့္စာတစ္ေစာင္ ေရးခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ၾကာသပေတးေန႔မွာ ေကာ္နဲလ္ရဲ႕ ၅၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ေမြးေန႔ပြဲ က်ေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

၁၉၉၆ ခုႏွစ္မွာ တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ Linkin Park ဂီတအဖြဲ႔ဟာ "In the End" ႏွင့္ "Crawling" သီခ်င္းမ်ားအပါအဝင္ အယ္လ္ဘမ္ ၇ ခ်ပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႔ေနာက္ဆုံးထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ "One More Light" အယ္ဘ္ဘမ္ဟာ Billboard မွာ နံပါတ္ ၁ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်က္စတာ ဘင္နီတြန္ဟာ Linkin Park အဖြဲ႔အျပင္ Stone Temple Pilot ေရာ့ခ္တီးဝုိင္းရဲ႕ အဆုိေတာ္အျဖစ္လည္း ပါဝင္ခဲ့ပါတယ္။

အိမ္ေထာင္ ႏွစ္ႀကိမ္က်ခဲ့တဲ့ ဘင္နီတြန္ဟာ ကေလး (၆)ေယာာက္ က်န္ရစ္ခဲ့ပါတယ္။

(EFE_EPA)