Huawei ရဲ႕ အေကာင္းဆံုး ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ စမတ္ဖုန္းမ်ား

HUAWEI P10၊ P10 Plus

HUAWEI P10၊ P10 Plus လို႔ဆိုလိုက္တာနဲ႔ Huawei ကေန ေနာက္ဆံုးမိတ္ဆက္ထားတဲ့ စမတ္ဖုန္းကို ျမင္မိၾကမွာပါ။ Huawei P စီးရီးေတြရဲ႕ အထိမ္းအမွတ္ျဖစ္တဲ့ လွပတဲ့စမတ္ဖုန္းဒီဇိုင္းဆိုတာေတာ့ ၾကည့္လိုက္တာနဲ႔ ခံစားသိျမင္ႏိုင္မွာပါ။ ဒါ့အျပင္ HUAWEI P10၊ P10 Plus မွာ သစ္လြင္ ဆန္းသစ္တဲ့အေရာင္ေတြျဖစ္တဲ့ Dazzling Blue တို႔ Graphite Black တို႔ကို ထုတ္လုပ္ထားတဲ့အတြက္ လွပတဲ့ဒီဇိုင္း၊ လွပတဲ့အေရာင္အတြဲအစပ္ေတြနဲ႔ ဖက္ရွင္က်လွပေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ အရင္ P9 မွာ အေနာက္ကင္မရာကိုသာ Leica မွန္ဘီလူးတပ္ဆင္ထားေပမဲ့ အခု P10၊ P10 Plus မွာေတာ့ အေရွ႕ကင္မရာကိုပါ Leica မွန္ဘီလူးတပ္ဆင္ထားတဲ့အတြက္ ေမာ္ဒယ္လ္တစ္ေယာက္လို လွပေစမဲ့ portrait ပံုေတြကို ေပးစြမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ဖိလစ္ပိုင္ နည္းပညာမီဒီယာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ unbox.ph က HUAWEI P10 Plus နဲ႔ Samsung Galaxy S8+၊ iphone 7Plus တို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္ၿပီး Blind Camera Test ျပဳလုပ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ HUAWEI P10 Plus ရဲ႕ ဓါတ္ပံုေတြနဲ႔ Samsung Galaxy S8+ တို႔ရဲ႕ ပံုေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ရာမွာ HUAWEI P10 Plus က မဲေပးသူစုစုေပါင္းရဲ႕ ၅၇% နဲ႔ Samsung Galaxy S8+ က မဲေပးသူစုစုေပါင္းရဲ႕ ၄၃% ရခဲ့တဲ့အတြက္ Unbox.com က “Huawei’s P10 Plus Wins Over Samsung’s Galaxy S8+ In Our Blind Camera Test (ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ Blind Camera Test မွာ Huawei ရဲ႕ P10 Plus က Samsung ရဲ႕ Galaxy S8+ ကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တယ္)” ဆိုၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ iphone 7Plus နဲ႔လည္း ႏိႈင္းယွဥ္ခဲ့ပါေသးတယ္။ HUAWEI P10 Plus က မဲေပးသူစုစုေပါင္းရဲ႕ ၆၇% ရရွိၿပီး iphone 7Plus က မဲေပးသူစုစုေပါင္းရဲ႕ ၃၃% ရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ Unbox.com က “The HUAWEI P10 Plus Trounces the iPhone 7 Plus in Our Blind Camera Test (ကၽြန္ေတာ္တို႔ Blind Camera Test မွာ Huawei P10 Plus က iPhone 7 Plus ကို အျပတ္အသတ္အသာစီးရခဲ့)” ဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အျဖဴအမည္းဓါတ္ပံု (Monochrome) မွာ wide aperture နဲ႔ ရိုက္လို႔ရတဲ့ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ HUAWEI P10၊ P10 Plus က ေလာေလာဆယ္ Huawei က ေနာက္ဆံုးထုတ္လုပ္ထားတဲ့ စမတ္ဖုန္းေတြ ျဖစ္တဲ့အျပင္ “The Best Dual Camera Smartphone (အေကာင္းဆံုး ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ စမတ္ဖုန္း)” ဆိုၿပီး လူတိုင္း အသိအမွတ္ျပဳရတဲ့ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးျဖစ္ပါတယ္။

HUAWEI P10 ကို ၇၉၉၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေရာင္အေနနဲ႔ Prestige Gold၊ Graphite Black နဲ႔ Dazzling Blue တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ HUAWEI P10 Plus ကို ၉၉၉၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေရာင္အေနနဲ႔ Dazzling Gold၊ Graphite Black နဲ႔ Dazzling Blue တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ HUAWEI P10 နဲ႔ P10 Plus ဝယ္ယူသူမ်ားအေနနဲ႔ Telenor နဲ႔ ပူးေပါင္းထားတဲ့ လက္ေဆာင္မ်ား ထပ္မံရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ လစဥ္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ ေငြျဖည့္ရံုနဲ႔ လစဥ္ 3GB ေဒတာနဲ႔ Telenor အခ်င္းခ်င္း အကန္႔အသတ္မရွိ SMS ေပးပို႔ျခင္းကို ၆ လတိုင္တိုင္ ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။

HUAWEI P10 PLUS

HUAWEI P9

HUAWEI P9 ကေတာ့ Huawei စမတ္ဖုန္းမွာ နာမည္ေက်ာ္ Leica မွန္ဘီလူး စတင္ပါဝင္လာေစတဲ့ ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးပါ။ တစ္ကမာၻလံုးက ဓါတ္ပံုပညာစိတ္ဝင္စားသူေတြ၊ နည္းပညာ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို လွုံ႔ေဆာ္ေပးခဲ့တဲ့ စမတ္ဖုန္းတစ္လံုးလို႔ ဆိုရင္လည္း မမွားပါဘူး။ P9 ကေန ရလာတဲ့ ရိုက္ခ်က္ေတြကလည္း အားလံုးကို အ့ံအားသင့္ေစခဲ့တာကလည္း အမွန္တကယ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အျဖဴ၊ အမည္း (Monochrome) ေခတ္ကို ျပန္တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့တာလည္း HUAWEI P9 ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Huawei မွာ တစ္ကမာၻလံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ ၁၂ သန္းေက်ာ္ခဲ့တဲ့ စမတ္ဖုန္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

HUAWEI P9 ကို ၅၅၉၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ယူရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အေရာင္အေနနဲ႔ Prestige Gold၊ Titanium Grey၊ Mystic Silver နဲ႔ Rose Gold တို႔ကို ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

HUAWEI P9

Huawei GR5 2017

သံုးစြဲသူတိုင္းကို သင့္တင့္တဲ့ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကင္မရာႏွစ္လံုးပါ စမတ္ဖုန္း ကိုင္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ Huawei က ထုတ္လုပ္ခဲ့တဲ့ စမတ္ဖုန္းကေတာ့ Huawei GR5 2017 ပါ။ Huawei GR5 2017 မွာ P9 လို Leica မွန္ဘီလူးမပါဝင္ေပမဲ့ GR5 2017 ရဲ႕ ရိုက္ခ်က္ေတြကလည္း သံုးစြဲသူေတြကို အထူးေက်နပ္ေစခဲ့ပါတယ္။ Huawei GR5 2017 ကို အမွတ္ရေစခဲ့တာကေတာ့ Myanmar Idol Season II တစ္ေလွ်ာက္မွာ လႊင့္ခဲ့တဲ့ Huawei Brand Ambassador ဝတ္မႈံေရႊရည္နဲ႔ ဘန္ေကာက္မွာ ရိုက္ကူးထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေလးပါ။

ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေနရာကို ဗဟိုထား တျခားေနာက္ခံကို ဝါးၿပီးရိုက္လို႔ရတဲ့ ဘိုေခး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (bokeh effect) နဲ႔ တြဲၿပီး သိခဲ့ၾကတဲ့ စမတ္ဖုန္းေလးပါ။ ေၾကာ္ျငာထဲကအတိုင္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ေနရာကို အရင္ထင္းေနေအာင္ရိုက္ ကိုယ္မလုိခ်င္တဲ့ေနရာကို ဝါးလို႔ရတဲ့အတြက္ ဓါတ္ပံုတစ္မ်ိဳးစီသိမ္းထားလို႔ ရႏိုင္မွာပါ။ တျခား Good Food Mode လို ကင္မရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကလည္း Huawei GR5 2017 ကို တစ္ေထာင့္တစ္ေနရာက ပံ့ပိုးေပးထားပါေသးတယ္။

Huawei GR5 2017 ကို Standard Version (RAM 3GB၊ ROM 32GB) နဲ႔ Premium Version (RAM 4GB၊ ROM 64GB) ဆိုၿပီးတင္သြင္းထားပါတယ္။ Standard Version ကို ၃၀၉၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Premium Version ကို ၃၉၉၀၀၀ က်ပ္နဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္အေနနဲ႔ ေရႊေရာင္၊ မီးခိုးေရာင္၊ အျဖဴေရာင္တို႔ကို ေရြးခ်ယ္ ဝယ္ယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Huawei GR5 2017

Huawei Consumer Business Group ဆိုသည္မွာ

Huawei ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ တတိယလူသုံးအမ်ားဆုံးအျဖစ္ ကမၻာ့နိုင္ငံေပါင္း ၁၇၀ ေက်ာ္တြင္ လႊမ္းမိုးလ်က္ရွိၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္တြင္ တတိယအဆင့္၌ ရပ္တည္လ်က္ရွိသည္။ သုေတသနစင္တာ (၁၆)ခုကို အေမရိကန္၊ ဂ်ာမနီ၊ ဆြီဒင္၊ ရွရွား၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ တ႐ုတ္နိုင္ငံတို႔တြင္ တည္ေထာင္ထားပါသည္။ Huawei Consumer လုပ္ငန္းစုသည္ Huawei ၏ လုပ္ငန္းစု ၃ ခုတြင္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး စမတ္ဖုန္း (Smartphones)၊ ႀကိဳးမဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္ ေရြ႕လ်ားကိရိယာမ်ား (Mobile Broadband Devices)၊ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အင္တာနက္သိုေလွာင္ျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈ (Home Devices and Cloud Services) စသည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ Huawei ၏ တစ္ကမၻာလုံး ဆိုင္ရာကြန္ရက္ကို အႏွစ္၂ဝေက်ာ္သက္တမ္းရွိၿပီး အထူးကၽြမ္းက်င္ေသာ ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္းေပၚတြင္ အေျခခံထားၿပီး တစ္ကမၻာလုံးရွိ သုံးစြဲသူမ်ားထံ အဆင့္ျမင့္ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားကို ျဖန႔္ေဝေပးရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

