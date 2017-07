အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒၚျမတ္စႏၵာေက်ာ္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္တင္ဆက္မႈမွ ေကာက္ႏႈတ္တင္ျပခ်က္ အပိုင္း( ၂ )

မိတ္ကပ္ ၊ ဓါတုပစၥည္းႏွင့္ အသားအေရ ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အေရျပားအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒၚျမတ္စႏၵာေက်ာ္ႏွင့္ Comment မ်ားမွ တိုက္႐ိုက္ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ ထုတ္လႊင့္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အပိုင္း (၂)

ေမး - မိတ္ကပ္ ေန႔တိုင္းလိမ္းသင့္ပါလား။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ဘာေတြမ်ား ရွိပါသလဲ ခင္ဗ်။

ေျဖ - မိတ္ကပ္ဆိုတာက အေရျပားရဲ႕ အေရာင္ကို ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ ေတာက္ပသြားေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္တာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ မိတ္ကပ္က ဓါတုပစၥည္းဆိုတာကို တခ်ိဳ႕လူေတြက ေမ့ေနၾကတယ္။ မိတ္ကပ္တိုင္းက ဓါတုပစၥည္းပဲ။ အၿမဲတမ္း သံုးတာက Daily Work မွာေတာ့ လိုတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ အခ်ိန္ေတြမွာ Make Up Free Period ေပါ့။ မိတ္ကပ္မလိမ္းရတဲ့ ေန႔ေလးေတြ၊ အလုပ္နားသလုိ မ်က္ႏွာနဲ႔ အေရျပားေလးကို အနားေပးသင့္တာေပါ့။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ မိတ္ကပ္ဆိုတာ ဓါတုပစၥည္းျဖစ္လို႔ပဲ။ မိတ္ကပ္သံုးမယ္ဆိုတာနဲ႔ မိတ္ကပ္ဖ်က္တဲ့ Make Up Remover ကို ပံုမွန္ဆပ္ျပာနဲ႔ မေျပာင္ဘူးဆိုရင္ေတာ့ Make Up Remover ကို သံုးလုိ႔ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ညႇင္သာစြာနဲ႔ သံုးသင့္တယ္။ မ်က္ႏွာကို ၾကမ္းၾကမ္းကိုင္လိုက္တာမ်ိဳးေတြ ပြတ္တိုက္လိုက္တာမ်ိဳးေတြ အထူးသျဖင့္ အေရျပားပါးတဲ့ မ်က္လံုးတဝိုက္ေတြ၊ မ်က္ခြံတဝိုက္ေတြ ႏႈတ္ခမ္းတဝိုက္ေတြကို ျပင္းထန္တဲ့ Make Up Remover ေတြ သံုးလိုက္မယ္ဆိုရင္ အေရျပား ဒဏ္ရာရသြားႏိုင္တယ္။

ေမး - မိတ္ကပ္ေန႔တိုင္း လိမ္းၿပီး အလုပ္လုပ္ရပါတယ္။ အဆီအရမ္းျပန္လာတာ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲခင္ဗ်။

ေျဖ - မ်က္ႏွာကို အဆီမ်ားလို႔ဆိုၿပီး မ်က္ႏွာကို ခဏခဏ သစ္ရင္ မေကာင္းဘူး။ မ်က္ႏွာ ခဏခဏ သစ္တဲ့အတြက္ မ်က္ႏွာအေရျပားထိခုိက္ႏိုင္တယ္။ အဲ့ဒီအခါက်ေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္းမွာ တစ္႐ွဴးေလး၊ စကၠဴေလးေတြ ေပၚလာတယ္။ တို႔လိုက္႐ံုနဲ႔ အဆီေလးပါသြားတာမ်ိဳးေတြ အဲ့တာေလးေတြ သံုးလုိ႔ရပါတယ္။ အေရျပားမွာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတယ္။ အဆီမ်ားတဲ့လူရွိသလို၊ ေျခာက္ေသြ႕တဲ့လူရွိတယ္။ အဆီမ်ားတဲ့ သူဟာ Lotion လိုဟာမ်ိဳး ပါတဲ့ဟာ သံုးသင့္တယ္။ မိတ္ကပ္ဆိုရင္ အဆီမ်ားမ်ားကို သံုးလိုက္မယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေမႊးညႇင္းေပါက္ ပိတ္သြားမယ္၊ ပိုေနရခက္မယ္။ စိတ္ညစ္တဲ့အခါမွာ ေခၽြးထြက္တဲ့အခါမွာ အဆီပိုျပန္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ သူ႕လိုလူမ်ိဳးကေတာ့ မိတ္ကပ္အရည္မ်ားမ်ားပါတဲ့ဟာမ်ိဳးကို သံုးသင့္တယ္။

ေမး - အသားအရည္ကို ေခ်ာေမြ႕ေစတဲ့ ဘယ္လို Lotion သံုးသင့္ပါသလဲခင္ဗ်။

ေျဖ - ဘယ္ပစၥည္းမဆို အေရျပားထိန္းပစၥည္းေတြ Skin Cares Products ေတြသံုးတဲ့အခါ အကုန္လံုးက ဓါတုပစၥည္းေတြ ဆိုတာအၿမဲတမ္း သိရမယ္။ ကိုယ္နဲ႔ တည့္တဲ့ဥစၥာက အေကာင္းဆံုးပဲ။ ကိုယ္နဲ႔တည့္တဲ့ ဥစၥာမွန္း ဘယ္လိုသိမလဲဆိုရင္ စမ္းၾကည့္လုိ႔ရတယ္။ ေတာက္ေလ်ာက္သံုးလာတဲ့ဟာ ဆိုရင္ေတာ့ အေကာင္းဆံုးပဲ။ နားရြက္ေနာက္တို႔ လက္အတြင္းသား အေရျပားေတြမွာ လိမ္းၾကည့္ၿပီး ၂၄ နာရီေလာက္ ေစာင့္ၾကည့္လိုက္ရင္ အေရျပားေယာင္ရမ္းတဲ့လကၡဏာ ဥပမာ - နီျမန္းတာ၊ ယားတာ မျဖစ္ဘူးဆိုရင္ သံုးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခါတစ္ေလက်ရင္ လက္မွာ စမ္းရင္ မျဖစ္ဘဲနဲ႔ တစ္ကုိယ္လံုးကို လိမ္းလိုက္ေတာ့မွ Allergy ျဖစ္တာမ်ိဳးလည္း ျဖစ္တတ္တယ္။ လူေတြက ထင္ၾကတယ္ ေစ်းႀကီးတဲ့ ဥစၥာေကာင္းတယ္။ ဒါေပမယ့္ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္နဲ႔တည့္တဲ့ပစၥည္းသည္ ကိုယ့္အတြက္ အေကာင္းဆံုးပဲ။ ရက္လြန္ေနတဲ့ပစၥည္းမျဖစ္ရဘူး။ ထားတဲ့ပံုစံမွန္ရမယ္။ အဖံုးလံုေအာင္ ပိတ္ထားရမယ္။ အဲ့လိုပစၥည္းသံုးႏိုင္တယ္ဆိုရင္ ေကာင္းတယ္။

ေမး - မ်က္ႏွာသစ္ေဆးသံုးၿပီးရင္ အသားပတ္သလိုျဖစ္ၿပီး မ်က္ႏွာအေရျပားတင္းေနတာ ဘာျဖစ္လို႔ပါလဲ။

ေျဖ - အေရျပားဆိုတာ ပံုမွန္ ေခၽြးစိုေနရမယ္။ အဆီေလးေတြ ထြက္ေနရမယ္။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေျပာင္းေျပာင္း ရွိရမယ္။ အဲ့လိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈ တစ္ခုခုရွိၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ အေရျပား ျပႆနာမတက္ခင္မွာ သံုးထားတဲ့ ပစၥည္းကို ျပန္ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားသင့္တယ္။ ေနာက္ဆံုးသံုးတဲ့ ပစၥည္းက စၿပီးေတာ့ေပါ့။ ကုိယ္က စဥ္းစားလို႔မရဘူး။ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ မသိဘူးဆုိလုိ႔ရွိရင္ သံုးေနတဲ့ အေရျပားထိန္းပစၥည္းအကုန္လံုးကို ျဖတ္ခ် လိုက္သင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့မွ တစ္ခုခ်င္း ျပန္ထည့္သံုးၿပီး ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုတာ ျပန္စဥ္းစားတာမ်ိဳး လုပ္ရမယ္။ ကိုယ္သံုးေနတဲ့ ပစၥည္းကို သတိထားရမယ္။ ေနာက္တစ္ခုက Lifestyle ေပါ့။ Aircon ေတြ အရမ္းခံေနတာလား၊ ေနပူထဲေတြ အရမ္းထြက္ေနတာလား။ အဲ့လို Lifestyle ကိုလည္း နဲနဲေလးေတာ့ ျပင္သင့္တာေပါ့။ ေလတိုက္အရမ္းခံတာမ်ိဳးေတြလည္း ဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။

ေမး - ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ရာသီဥတုမွာ ေနေလာင္ဒဏ္ကို ကာကြယ္ဖို႔ဆိုရင္ ဘယ္လိုမ်ိဳးကို သုံးသင့္ပါသလဲ။

ေျဖ - လိမ္းတာကို မေျပာခင္မွာ နံပါတ္တစ္က အဝတ္အစားေတြကိုလည္း မေမ့ေစခ်င္ဘူး။ ဦးထုပ္အဝိုင္းႀကီးႀကီး ေဆာင္းတာမ်ိဳးေပါ့။ ေနကာမ်က္မွန္တပ္တာမ်ိဳး ပုဝါၿခံဳတာမ်ိဳး Mask ဖံုးတာမ်ိဳးေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေနပူတင္မကဘဲ ေလပူကလည္း အႏၱရာယ္ရွိတယ္ဆိုတာလည္း သိေစခ်င္တယ္။ လည္ပင္းကိုလည္း လည္စီး စီးတာမ်ိဳး၊ လက္ရွည္ဝတ္တာမ်ိဳး၊ ေျခစြပ္စြပ္တာမ်ိဳး ေတြလည္း လုပ္သင့္တယ္။ ေနေရာင္ကာ ခရင္မ္ကေတာ့ အမ်ားႀကီးပဲ၊ ေကာင္းတာေတြလည္း အမ်ားႀကီးပဲ။ ဘယ္ဟာမွ မေကာင္းဘူး မေျပာဘူး။ ကိုယ္နဲ႔တည့္ရင္ ေကာင္းတာပဲ။ အဲ့ေတာ့ ကိုယ္နဲ႔ မတည့္ရင္ ဘာျဖစ္မလဲဆိုတာ အရင္သိရမွာေပါ့။ ကိုယ္နဲ႔မတည့္ရင္ အေရျပားက ေျခာက္ေသြ႕မယ္၊ အသားေရနီျမန္းမယ္။ ယားလာမယ္။ အေၾကးခြံေလးေတြ ေပၚလာမယ္။ အေရာင္ေျပာင္းလာမယ္။ အဲ့ဒီလို တစ္ခုခုေျပာင္းလာရင္ ေနေရာင္ကာခရင္မ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မတည့္ေတာ့ဘူးေပါ့ အဲ့တာကို သတိထားသင့္တယ္။

ေမး - မ်က္ႏွာသစ္တဲ့ ေခ်းခၽြတ္ေဆးေတြ သံုးရင္ေကာ ဘာေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးရွိႏိုင္မလဲ ခင္ဗ်။

ေျဖ - မ်က္ႏွာေခ်းခၽြတ္ေဆး လို႔ေျပာရင္ ဓါတုပစၥည္းလို႔ပဲ ျမင္ၾကပါ။ ဓါတုပစၥည္းရဲ႕ ထံုးစံအတိုင္းပဲ တည့္တာလဲ ျဖစ္ႏုိင္သလို Cosmetic တစ္ခု သံုးမယ္ဆိုရင္ ပံုမွန္အေရျပားကို မထိခုိက္တာမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။ လွတဲ့လူေတြက ပိုလွခ်င္ လွသြားမယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓါတ္မတည့္မႈလဲ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဘယ္ဓါတုပစၥညး္ကမဆို ဓါတ္မတည့္မႈက ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ Over ျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အေရျပားကို စားပစ္လိုက္တာမ်ိဳး။ ဒဏ္ရာက်န္တာမ်ိဳးေတြ အေရာင္ေျပာင္းသြားတာမ်ိဳးေတြ ျဖစ္တတ္တယ္။ ဓါတ္မတည့္မႈ ဆိုေပမယ့္ ဓါတ္မတည့္တာက အၾကာႀကီး ေနၿပီးေတာ့မွ ျဖစ္တတ္ေတာ့ ဘယ္လို Skin Cares မဆို ဓါတုပစၥည္းဆိုတာ မေမ့ၾကေစခ်င္ပါဘူး။

ေမး - အားကစား လုပ္တာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္ပင္ပင္ပန္းပန္း လုပ္ရတာပဲျဖစ္ျဖစ္ အသားအေရကို ထိခိုက္ႏိုင္တာမ်ား ရွိသလားခင္ဗ်။

ေျဖ - Sports and Skins ေပါ့။ အားကစားလုပ္တာက အေရျပားကို ထိခိုက္ႏုိင္လားဆိုေတာ့ အားကစားလုပ္တာက မတရားေကာင္းတာ။ က်န္းမာေရးကို မထိခိုက္ႏုိင္ဘူး။ အေရျပားရဲ႕ က်န္းမာေရးကိုလည္း ေကာင္းေစတယ္။ ေသြးသြား ေသြးလာ မ်ားေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ အားကစား လုပ္ၿပီးတဲ့အခါမွာ ေခၽြးစိုရင္ လဲရမယ္၊ ေခၽြးစိုတာ မလဲရင္ ညႇင္းျဖစ္တတ္တယ္။ အားကစားလုပ္ၿပီးတဲ့ အခါမွာ မ်က္ႏွာသုတ္ပုဝါ သဘက္နဲ႔ ပြတ္သုတ္တဲ့အခါမွာ အေရျပားထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရသြားလို႔ရွိရင္ ေမႊးညႇင္းေပါက္ေလးေတြ ေယာင္ၿပီးေတာ့မွ မိတ္ဖုေလးေတြကေန ဝက္ၿခံဆန္တဲ့ အဖုေလးေတြ ေျပာင္းလဲ တတ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အားကစားလုပ္ၿပီးလို႔ ေခၽြးတဲ့ ႏူးေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္ႏွာကို ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာ တာမ်ိဳးုလပ္တဲ့အခါမွာ ဝက္ၿခံထြက္တတ္တယ္။ ဝက္ၿခံအတြက္ကေတာ့ အားကစားလုပ္တဲ့အခါမွာ Stress ေတြကို ေလ်ာ့ေပးတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေသြးလည္ပတ္မႈအားေကာင္းလို႔ ဝက္ၿခံထြက္တာကို သက္သာေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ မ်က္ႏွာကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရေအာင္လို႔ အားကစားလုပ္ၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ပြတ္တိုက္ေဆးေၾကာတာမ်ိဳး မလုပ္သင့္ပါဘူး။

