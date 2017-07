YouTube တြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ Gangnam Style ၏ စံခ်ိန္ကိုခ်ိဳးဖ်က္ခဲ့သည့္ See You Again

ေတာင္ကိုရီးယားအဆိုေတာ္ Psy ၏ ေပါက္သီခ်င္းျဖစ္ေသာ Gangnam Style သည္ လြန္ခဲ့ေသာငါးႏွစ္အတြင္း YouTube ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ လူၾကည့္အမ်ားဆံုး သီခ်င္းဗြီဒီယိုတစ္ခုအျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ထားခဲ့ေသာ္လည္း ယခု အခါတြင္ ထိုစံခ်ိန္သည္ က်ိဳးပ်က္သြားျပီျဖစ္သည္။

Gangnam Style သည္ တစ္ခ်ိန္တစ္ခါက အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့ျပီး YouTube ၌ ၾကည့္ရႈမႈအၾကိမ္ေရ သန္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ခဲ့ကာ အတိအက်ဆိုရလွ်င္ အၾကိမ္ေရ ၂၁၄၇၄၈၃၆၄၇ ၾကိမ္ခန္႔ထိ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုသီခ်င္း၏စံခ်ိန္ကို ယခုအခါတြင္ အျခားသီခ်င္းဗြီဒီယိုတစ္ခုျဖစ္သည့္ ၀တ္ဇ္ခါလီဖာႏွင့္ ခ်ာလီပုသ္တို႔ အတူတကြသီဆိုထားေသာ See You Again က ခ်ိဳးဖ်က္သြားျပီျဖစ္သည္။

ပရိသတ္မ်ား၏ ႏွလံုးသည္းပြတ္ကို ညိႈ႕ယူဖမ္းစားႏိုင္ခဲ့ေသာ See You Again သည္ ယခုအခါတြင္ ၾကည့္ရႈမႈ အၾကိမ္ေရ ၂၈၉၅၃၇၃၇၀၉ ၾကိမ္ခန္႔အထိ ရွိခဲ့ျပီး လက္ရွိေရတြက္မႈအရ Gangnam Style ၏ အၾကိမ္ေရ ၂၈၉၄၄၂၆၄၇၅ ၾကိမ္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ စံခ်ိန္သစ္တစ္ရပ္ တင္ႏုိင္ခဲ့ျပီျဖစ္သည္။

See You Again သီခ်င္းကို အက္ရွင္ဇာတ္ကား Furious 7 အတြက္ ဇာတ္၀င္ေတးအျဖစ္ ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ယာဥ္မေတာ္တဆျဖစ္မႈေၾကာင့္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည့္သရုပ္ေဆာင္ ေပါလ္ေ၀ၚကာအား ရည္စူးဂုဏ္ျပဳသည့္ သီခ်င္းအျဖစ္ ပရိသတ္မ်ားက စတင္နားဆင္ရင္း လူၾကိဳက္မ်ားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။