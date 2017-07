လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္က်န္းမာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ား/မ ရႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ မရွိဟု ဆို

ရန္ကုန္ ၊ ဇူလိုင္၁၀ ။ ။ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ က်ားမရႈေထာင့္မွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားထားမႈ မရွိေၾကာင္း ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္၊ Novotel ဟိုတယ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရး ႏွင့္ က်န္းမာေရး ဥပေဒၾကမ္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲ (ဥပေဒႏွင့္ အျမင္စကားဝိုင္း) တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ လူ ၆၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လြင္ (LL.B.., City University of Hong Kong,LL.M..,University of Nort Dame,USA)က ယင္းသို႔ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လြင္မွလည္း “ဘာေၾကာင့္ကြ်န္မတို႔က Gender ကို ေျပာတာလဲဆိုရင္ေတာ့ အဓိက အမိ်ဳးသမီးလုပ္သားထု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအရမ္းမ်ားတယ္၊ တကယ္တမ္း အေျခခံလုပ္အားခနဲ႕ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ ဝင္ေငြျဖင့္ မိသားစုတစ္စု ရပ္တည္ဖို႔ခက္တယ္ အဲေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေရာ ၊ အမ်ိဳးသမီးပါ အလုပ္ထြက္လုပ္ၾကရတယ္၊ ကြ်န္မတို႔ျမင္ရတယ္ အရင္က ပိုဆိုးပါတယ္ နယ္ဖက္မွာ အစိုးရ ပေရာဂ်က္ေတြမွာ ဖိနပ္မပါဘူး ေနပူပူထဲမွာ ေခါင္းခုေလးေတြနဲ႕အုတ္ခဲေတြသယ္ စုတ္စုတ္ျပတ္ျပတ္ေလး သြားေနၾကတယ္ ၊အဲေတာ့ အဲအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အာမခံခ်က္ေတြ ဘယ္မွာလဲ၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ မိခင္ေတြပါတယ္၊ ကေလးေမြးျပီးခါစမိခင္ေတြ၊ အိမ္ေထာင္ျပဳျပီးမွ ကြဲကြာသြားေတာ့ ကေလးေတြ အမ်ားၾကီးနဲ႕ က်န္ခဲ့တဲ့သူေတြေရာပါတယ္၊ အဲသူေတြအတြက္ တကယ္တမ္းထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးဖို႔ လိုတယ္၊ အဲအမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ ေဘးကင္းလုံျခံဳေရးအတြက္ ဘာလုပ္ေပးမွာလဲ” ဟု ေျပာသည္။

Yangon School of Political Science(YSPS) မွ ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျပီး ဥပေဒအျမင္စကားဝိုင္းတြင္ ဦးဟန္မ်ိဳးသူ (Managing Director, WSH)၊ ေဒၚႏြယ္ႏြယ္လြင္ (LL.B.., City University of Hong Kong,LL.M..,University of Nort Dame,USA) ႏွင့္ ေဒၚသက္သက္ေအာင္ (Coordinator,အနာဂတ္ အလင္းတန္းမ်ား ဆုံမွတ္အဖြဲ႕တို႔မွ ဥပေဒအျမင္မ်ားကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

စကားဝိုင္းတြင္ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၁ ရက္ေန႕က လႊတ္ေတာ္သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ လိုအပ္ေနေသးေသာ အခ်က္မ်ားကို ဥပေဒအျမင္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ဥေပဒၾကမ္းတြင္ ပါရွိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၅) ခုျဖင့္ မလုံေလာက္ေသးေၾကာင္း၊ ယခု ဥပေဒၾကမ္းသည္ လုပ္ငန္းရွင္ပိုင္းမွ လုိက္နာခ်င္ေအာင္ ဆြဲေဆာင္မႈ မရွိေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕တြင္ Safety ပိုင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို အလုပ္သမားတို႔၏ လစာမွ ျပန္ျဖတ္သည္မ်ားကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ေျပာသည္။

ယခုဥပေဒၾကမ္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈအတြက္ ထည့္သြင္းထားသည္ မရွိေၾကာင္း၊ နည္းဥေပတြင္ ထည့္သြင္းလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းထားမႈမရွိသည့္အျပင္ အမ်ိဳးသမီး၏ အခန္းက႑ အားနည္းေနေသးကာ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားေပးရန္ ႏွင့္ ေဝးလံေခါင္သီေသာ နယ္ဖက္ ေဒသ၊ပဋိပကၡေတြအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။