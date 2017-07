ရြန္နီ အဲဗာတန္အသင္းမွာ ေက်ာနံပါတ္ (၁၀) ဝတ္ဆင္မည္

မန္ယူကုိ ေျပာင္းေရႊ႕သြားတဲ့ လူကာကူရဲ႕ ေက်ာနံပါတ္ (၁၀) ကုိ ဝိန္းရြန္နီက ဂူဒီဆင္ပါ့ခ္မွာ ဝတ္ဆင္သြားမွာျဖစ္တယ္လုိ႔ အဲဗာတန္အသင္းက အတည္ျပဳလုိက္ပါတယ္။

ရြန္နီဟာ မန္ယူမွာ (၁၃)ႏွစ္ၾကာ ကစားခဲ့ျပီးေနာက္ အသင္းေဟာင္း အဲဗာတန္ဆီ တနဂၤေႏြေန႔က အလြတ္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးျဖင့္ ျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕သြားတာျဖစ္ၿပီး အဲဗာတန္အသင္းရဲ႕ ငယ္ေမြးျခံေပါက္ ကစားသမားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အလားတူ လူကာကူအတြက္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၇၅) သန္းနဲ႔ ေခၚယူရန္ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႔ သေဘာတူညီမႈ ရရွိခဲ့ၿပီလုိ႔ မန္ယူအသင္းက တနဂၤေႏြေန႔က အတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

| @WayneRooney will wear the number 10 shirt for our 2017/18 campaign. #WelcomeHomeWayne



