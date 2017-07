ပထမဦးဆုံး တရုတ္စူပါဟီးရုိး ရုပ္ျပစာအုပ္ကုိ Marvel ဖန္တီးရန္ ရွိ

Marvel ကုမၸဏီႀကီးဟာ တရုတ္ စူပါဟီးရုိးရုပ္ျပကုိ ပထမဆုံး ဖန္တီးရန္ တရုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔အတူ တြဲလုပ္မယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

အထင္ကရ စူပါဟီးရုိးေတြျဖစ္တဲ့ Spiderman ႏွင့္ Captain America တုိ႔လုိ ဇာတ္ေကာင္ေတြကုိ ဖန္တီးတဲ့ Disney ပုိင္ Marvel ကုမၸဏီႏွင့္ တရုတ္အင္တာနက္ကုမၸဏီ NetEase တုိ႔ဟာ ပထမဦးဆုံး တရုတ္ စူပါဟီးရုိးဇာတ္ေကာင္တစ္ခု ဖန္တီးဖုိ႔ အတူ လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူညီမႈ စာခ်ဳပ္ကုိ လက္မွတ္ထုိးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆင္ဟြာသတင္းေအဂ်င္စီက ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

NetEase က 'Guardians of the Galaxy', 'The Amazing Spider-Man' ႏွင့္ 'Captain America' တုိ႔ အပါအဝင္ အြန္လုိင္း ရုပ္ျပဇာတ္လမ္း တရားဝင္ေကာ္ပီ ၁၂ အုပ္ကုိ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ျဖန္႔ခ်ိဖုိ႔လည္း Marvel က ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။

Marvel ရုပ္ျပမ်ားေပၚ အေျခခံထားတဲ့ ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားဟာ တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ ယြမ္ ၈ ဘီလီယံ (ေဒၚလာ ၁.၁၈ ဘီလီယံ) ေက်ာ္ထိ ရရွိခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

