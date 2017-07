ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ရွိသင့္လား (အပုိင္း ၃)

ဦးမ်ိဳးသန္႔ (တာဝန္ခံ အယ္ဒီတာ)

ဆရာဦးသီဟေစာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆုိင္ရာ သုေတသန အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ ဖတ္္တဲ့အခါမွာ တရားရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ မီဒီယာသမား ၁၄ ဦးေလာက္ ရွိတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သြားေတြ႔ရပါတယ္။ အဲေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဒီ ၆၆(ဃ)နဲ႔ စြဲထားတာ ၁၄ ဦးေလာက္ရွိတယ္ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ ခုနက ဆရာ့ကုိ ေမးခဲ့သလုိပဲ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခြင့္ ဘယ္ေလာက္ထိ ထိခိုက္တယ္လို႔ ဆရာ ေျပာႏုိင္မလဲ။

ဦးသီဟေစာ (Executive Director)

ျမန္မာ သတင္းပညာသိပၸံ

အဲမွာ သတင္းသမားေတြ တရားစြဲခံရတဲ့ အေရအတြက္ေတြ ကၽြန္ေတ္ာလည္း ေတြ႔ပါတယ္။ ၆၆(ဃ)က ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ ဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ အခု ဘယ္ႏွစ္မႈရွိတယ္ မီဒီယာကုိ စြဲတာရွိတယ္၊ မီဒီယာမဟုတ္တဲ့သူေတြကုိ စြဲတာရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ စသျဖင့္ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ျပႆနာက ဘာလဲဆုိေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရင္ ကၽြန္ေတာ္က သတင္းသမားအေနနဲ႔ ေျပာတာဆုိေတာ့ သတင္းသမားေတြမွာက Main Stream Media နဲ႔ Social Media ေတြရွိတယ္။ Social Media မွာ ေရးတဲ့လူေတြက တကယ္ဆုိရင္ သူတို႔က Train Journalist မဟုတ္ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ Journalist ဆုိတာေတြက သင္ထားတယ္၊ ၾကားထားတယ္၊ ေလးက်င့္ထားတယ္။ Social Media မွာက်ေတာ့ တကယ္ဆုိရင္ သတင္းစားသံုးသူေရာ သတင္းထုတ္လုပ္တဲ့သူေရာ ကုိယ္တစ္ဦးတည္း ျဖစ္ေနၾကတယ္ အမ်ားစုက အဲဒီ စားသံုးသူေတြကုိယ္တုိင္က ထုတ္လုပ္လာတဲ့အခါမွာ သူက သတင္းပညာ သင္ထားတာမဟုတ္ဘူး။ အဲေတာ့ သတင္းစည္းကမ္းေတြကုိလည္းမသိဘူး သတင္းက်င့္ဝတ္ေတြကုိလည္း မသိဘူး။ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာမွာပဲ အဲေတာ့ ေျပာစရာရွိတာ ေျပာတဲ့အခါမွာ လြတ္လပ္စြာေျပာတယ္ ေျပာသင့္တာလည္းရွိသလုိ မေျပာသင့္တာလည္း ရွိမွာေပါ့ေနာ္။ အဲဒါေၾကာင့္မိုလို႔ ပုိစြဲတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ျမင္တယ္။ အဲေတာ့ သတင္းသမားေတြက်ေတာ့ ဘာျဖစ္လို႔ သြားၿငိလဲဆုိရင္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ Eleven ကိစၥတုန္းကဟာေပါ့ အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကို ေခၚၿပီးေတာ့ တုိင္ပင္တယ္။ တိုင္ပင္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႔က ဒါကုိ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ တုိင္ပါ တုိင္လို႔ရွိရင္ သတင္းဥပေဒအရဆုိရင္ က်င့္ဝတ္နဲ႔ ညီသလား မညီသလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆံုးျဖတ္မယ္။ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီရင္ မညီတဲ့အေၾကာင္း ေျပာၿပီးေတာ့ လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေတြလုပ္ခုိင္းမယ္။ ဒါဆုိရင္ တရားေဘာင္လြတ္ မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့။ ဆုိေတာ့ အဲဒါကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကလည္း သေဘာတူတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကယ္စြဲတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔က ဥပေဒကုိ နာမလည္သလုိပဲ သတင္းထဲမွာပါတဲ့ဟာကုိ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ တုိင္တယ္။ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာပဲ အြန္လုိင္းမွာပါေနတဲ့ဟာကုိ ၆၆(ဃ) နဲ႔ စြဲပစ္လုိက္တယ္။ သတင္းမီဒီယာဥပေဒမွာ ရွိေနတာက ၆၆(ဃ)နဲ႔ စြဲလို႔ တရားစြဲမႈ စၿပီဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဘာမွမရွိေတာ့ဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွာ ပါဝင္ခြင့္ရွိတာက ဒီဟာ မစြဲျဖစ္ေအာင္ တားဆီးဖုိ႔ ကာကြယ္ဖုိ႔ကၽြန္ေတ္ာတို႔ ကုိယ္တုိင္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႏွစ္မွာဆုိရင္ အမႈ ၃ ခါေလာက္ရွိတယ္။ သံုးခါေလာက္မွာ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္က မျဖစ္ေအာင္ ေျဖရွင္းေပးတာရွိတယ္။ တပ္မေတာ္လည္းပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကလည္း တရားစြဲျဖစ္တာလည္းရွိတယ္။ တရားမစြဲျဖစ္ေအာင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က တားဆီးခဲ့တာေတြရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ျပႆနာတစ္ခုက ဘာလဲဆုိေတာ့ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ ဦးစြာတုိင္ရမည္။ မတရားမစြဲမီေပါ့ေနာ္ တရားစြဲတဲ့အဆင့္ထိ မေရာက္ခင္ အဲသလုိ တုိင္ၾကားရမည္လုိ႔ ေရးတဲ့ဟာက အရင္အစုိးရလက္ထက္က လုပ္တဲ့ဥပေဒမို႔ တိုင္ၾကားႏုိင္သည္လို႔ ျဖစ္သြားတယ္။ အဲေတာ့ တရားမစြဲဆိုမီ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကုိ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္ေပါ့ အခုဟာက တုိင္ခ်င္တိုင္မယ္ မတုိင္ခ်င္မတိုင္ဘူး ျဖစ္သြားေရာ။

အဲဒါေၾကာင့္မုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက ေဆာင္ရြက္တဲ့အမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိေပမယ့္ သေဘာကေတာ့ ႐ံုးမေရာက္ ဂတ္မေရာက္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ အမႈေတြ အမ်ားႀကီးရွိမယ္။ ကာကြယ္ေပးတာ သိပ္မသိဘူး။ ကာကြယ္ေပးလို႔ မရလုိ႔ အခုေရာက္သြားတာ။ ဥပမာ ဦးေက်ာ္ဝင္းစိန္လို အမႈဆုိရင္ မတ္လကတည္းက စၿပီးေတာ့ ေကာင္စီကုိတုိင္တယ္ တပ္မေတာ္က တုိင္တယ္ တုိင္တဲ့အခါက်ေတာ့ ၾကားဝင္ေစ့စပ္ၿပီးေတာ့ အျပန္အလွန္ေျပာဆုိ အျပန္အလွန္ ညိႇႏိႈင္း ေတာင္းပန္တဲ့အဆင့္ကုိ လုပ္မလား မလုပ္ဘူးလား ေျပာရင္းေျပာရင္းနဲ႔ ႏွစ္လခြဲသံုးလေလာက္ၾကာတယ္။ ႏွစ္လခြဲသံုးလေလာက္ၾကာေတာ့ ၿပီးခါနီးၿပီ ကိုေက်ာ္ဝင္းစိန္တို႔ဘက္ကလည္း ေတာင္းပန္တဲ့စာသားကုိ တပ္က လက္မခံဘူး။ တပ္က ေတာင္းပန္ေစခ်င္တဲ့ စာသားကုိလည္း Voice က လက္မခံဘူး။ အဲလို ၿပီးခါနီးအခ်ိန္မွာ ေကာက္ၿပီးေတာ့ တရားစြဲပစ္လုိက္တယ္။ တရားစြဲလိုက္ၿပီဆုိရင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ခြင့္မရွိေတာ့ဘူး။ ခ်က္ခ်င္းေျပာၿပီးေတာ့ ခင္ဗ်ားတုိ႔ တရားစြဲမယ္ဆိုရင္ တပ္မေတာ္အမႈကို ႐ုတ္သိမ္းေနာ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေကာင္စီ မပါေတာ့ဘူး။ အဲလုိမ်ိဳး ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္တာေတြ ရွိေပမယ့္ သတင္းမီဒီယာသမားဆုိရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျဖစ္ႏုိင္လို႔ရွိရင္ သတင္းမီဒီယာသမားက လုပ္တဲ့အခါမွာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ ညီမညီဆုိတာကို ဆံုးျဖတ္ဖုိ႔အတြက္ ေကာင္စီကုိ တုိင္ၾကားေစခ်င္တယ္။ ဒါဆုိရင္ အမ်ားႀကီး ရွင္းေပးလို႔ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သတင္းမီဒီယာ မဟုတ္ရင္ေရာ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ သာမန္သူကေတာ့ေရးတယ္ သာမန္လူတစ္ေယာက္တင္တဲ့ Post ေပါ့။ အဲဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ အဲဒီလူေတြမွာ ခုနကလို မီဒီယာအသံုးအႏႈန္း မရွိဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒါမ်ိဳးအတြက္ကိုက သီးျခား စဥ္းစားေပးဖို႔ လုိမယ္လို႔ထင္တယ္။

အမွန္ကေတာ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ရွိရင္ အြန္လုိင္းျဖစ္ပါေစ Print ျဖစ္ပါေစ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီက တုိင္တြယ္ေဆာင္ရြယ္မယ္ဆုိတာ ပါတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ဥပေဒကုိ နားမလည္တာေတြကုိ ေရာေထြးတာေတြေၾကာင့္ ပုိၿပီးေတာ့ ႐ႈပ္ကုန္တယ္။ ဒါေပမယ့္ လူေတြကေတာ့ သတိထားသင့္တာက ဒီ ၆၆(ဃ) က လြယ္လြယ္နဲ႔ သံုးလို႔ရတယ္။ သေဘာကေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ ႐ုိက္လို႔ရတဲ့ တုတ္ေပါ့။ အဲလုိ သေဘာထားၿပီးေတာ့ သံုးေနတာရွိတယ္။ အဲဒီသေဘာအတုိင္း ရွိေနတယ္ဆုိတာ သိလို႔ရွိရင္ ေရွာင္ရင္ေရွာင္ မေရွာင္ရင္လည္း ဘယ္လုိတုန္႔ျပန္မလဲဆုိတာ စဥ္းစားထားေပါ့။ သေဘာကေတာ့ အဲဒီ ၆၆(ဃ)ကုိ လြယ္လြယ္သံုးတဲ့ စရိုက္မ်ိဳးကုိ ကၽြန္ေတာ္ ပေပ်ာက္ေစခ်င္တယ္။

ဟုတ္ကဲ့။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကုိမိုဃ္းေသြး အဲေတာ ့ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဒီျပႆနာေတြ ခုနကေျပာတဲ့ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ ၆၆(ဃ)က မေကာင္းဘူးဆုိတာ ေယဘုယ် သံုးသပ္လို႔ရတယ္။ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ ေတာင္းဆုိတယ္ေပါ့။ ဆရာတုိ႔ဆုိရင္လည္း သြားၿပီးေတာ့ စကားေျပာဆုိတယ္ဆုိေတာ့ ဒီအရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ေရာ ျပင္ဖုိ႔ ျပင္ဆင္ေပးဖို႔ ပယ္ျဖတ္ေပးဖို႔ ကုိမိုဃ္းေသြးတုိ႔ ဘာေတြလုပ္ေနတာေတြ ရွိလဲ။

ကိုမိုဃ္းေသြး (ဥကၠ႒)

Generation Wave

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ခုနကေျပာသလိုေပါ့ ေမာင္ေဆာင္းခတုိ႔က စခဲ့ၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဖ်က္သိမ္းေရးဆုိၿပိး လႈပ္ရွားေနတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလး တစ္ခုရွိတယ္။ အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ပါဝင္ေနတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္မွာဆုိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကာတြန္းျပပြဲေလးေတြ လုပ္တာရွိတယ္။ ပထမတစ္ေခါက္ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ထဲမွာလည္း သူတို႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ သြားၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္မွာရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ သြားၿပီးေတာ့ ေတြ႔ခဲ့တာ ရွိတယ္ေပါ့။ အခု ထပ္ၿပီးေတာ့လည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သြားၿပီးေတာ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သက္ဆုိင္ရာ ေကာ္မတီေတြကုိ သြားၿပီးေတာ့မွ တုိက္တြန္းလႈပ္ရွားဖို႔ရွိတယ္။ ဆိုေတာ့ တစ္ဖက္မွာလည္းပဲ ဒီရက္ပိုင္းမွာဆုိရင္ မီဒီယာသမားေတြက လႈပ္ရွားေနတဲ့ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ရွိရမည္ ဒါမ်ိဳးဆုိလုိ႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတာ္တု႔ိ Support လုပ္တယ္ေပါ့။ ဒီလုိမ်ိဳး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆုိတဲ့ လႈပ္ရွားမႈေလးေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဆက္ၿပီးေတာ့ လုပ္သြားဖုိ႔ရွိတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း တစ္ဖက္မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အဲဒီလို လႈပ္ရွားမႈေတြကုိ ႀကီးႀကီးမားမား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ႀကီးလည္း မျဖစ္ခ်င္ဘူး။ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာတာပါ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ လက္ရွိအစုိးရက ျပည္သူအမ်ားစုကေနၿပီးေတာ့ တကယ့္ကုိ ဒီမုိကေရစီနည္းက် ေရြးခ်ယ္ထားတာ အေျပာင္းအလဲလုပ္မယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အစုိးရျဖစ္တယ္။ ဆိုေတာ့ အဲဒီကာလမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ဆႏၵျပမႈေတြ အစုိးရကုိ ဆန္႔က်င္မႈေတြေပါ့ ဒါမ်ိဳးေတြ ျဖစ္သြားမွာကုိလည္း မလုိလားဘူး။ ဆုိေတာ့ တတ္ႏုိင္သေလာက္ကုိ ညင္သာတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ဒီဥပေဒ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိက္တြန္း လႈပ္ရွားသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီဥပေဒရဲ႕ ဆုိးက်ိဳးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္ေစခ်င္တယ္။ လက္ရွိ အစုိးရအဖြဲ႔ကုိ ေခါင္းေဆာင္ေနတဲ့သူေတြ ဥပေဒျပဳေရးအဖြဲ႔ေတြကုိ ေခါငး္ေဆာင္ေနတဲ့သူေတြကုိ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ဒီ ေရွ႕ကဆရာေတြ ေျပာသလိုေပါ့ အခုဆိုလို႔ရွိရင္ ကၽြန္ေတ္ာတို႔ The Voice ကို ဖမ္းတဲ့ကိစၥေပါ့ေနာ္ အဲဒါက သေရာ္စာ သေရာ္စာဆုိလို႔ရွိရင္ ဒါက တကယ္တမ္းက်ေတာ့ သတင္းမီဒီယာ ဂ်ာနယ္လစ္စင္ထဲမွာပါတယ္ဆုိေပမယ့္ တကယ္တမ္းက သူက အခ်က္အလက္ကုိ အေျခခံထားတာမဟုတ္ဘူး။ အျမင္ေပါ့ ေရးတဲ့သူရဲ႕ အျမင္ေပၚမွာ အေျခခံထားၿပီးေတာ့မွ အႏုပညာဆန္ဆန္ ေဖ္ာျပတဲ့သေဘာေတြရွိတယ္။ သေရာ္တဲ့သေဘာေတြရွိတယ္။ ဒါေတြကုိ အေရးယူလာတယ္ဆုိေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ အႏၱရာယ္မ်ားတယ္။ အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ ဘာျဖစ္လာလဲဆုိေတာ့ ဥပမာ အရင္ေခတ္ကလုိေပါ့ဗ်ာ စစ္အစိုးရေခတ္ကလုိ မဆလေခတ္ကလို ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေရးၿပီဆုိပါစို႔ ကဗ်ာဆရာက သူ႔ရဲ႕ခံစားခ်က္ ရသေတြအတုိင္း ဂ႐ုဏာရသျဖစ္ေအာင္လည္း ေရးႏုိင္တယ္။ ေဒါသရသျဖစ္ေအာင္လည္း ေရးႏုိင္တယ္ေပါ့။ သူ ေဒါသရွိရင္ ရွိသလုိ ေပါက္ကြဲတာေတြ ပါဝင္လာမယ္။ အဲဒီလုိဟာမ်ိဳးကိုလည္း ဒီလုိမ်ိဳး အေရးယူလာမယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ က်န္တဲ့ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ေတြတင္မကဘူး။ လြတ္လပ္စြာ အႏုပညာဖန္တီးမႈေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့ လူေတြရဲ႕ အသိ၊ လူေတြနဲ႔ အႏုပညာ၊ လူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္မႈကို ေတာ္ေတာ္ႀကီးကို ကန္႔သတ္တဲ့ အေနအထားကို ျဖစ္သြားႏုိင္တယ္ေပါ့။ ဒါကုိလည္း လက္ရွိ လႊတ္ေတ္ာတုိ႔ အစိုးရတို႔မွာ တာဝန္ရွိေနတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ ျမင္ေစခ်င္တယ္။

တကယ္တမ္း ကုိယ့္ရဲ႕ အစုိးရကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒါမွမဟုတ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း တစ္ခုခုကုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ထိခုိက္လာေစႏုိင္မယ့္ အျပဳအမူမ်ိဳး ေျပာဆုိမႈေတြ လႈံ႔ေဆာ္မႈေတြ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အၾကမ္းဖက္မႈကို လံႈ႔ေဆာ္မယ့္သူေတြ ဒါေတြကုိ အေရးယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ တျခားေသာ ဥပေဒေတြ ရွိပါတယ္။ ခုနကလိုပဲ သတင္းမီဒီယာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ မွားယြင္းတဲ့အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုခုကို ဒါမွမဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္လာမယ္ဆုိရင္ ခုနကေျပာသလုိ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီရွိတယ္။ ဒါ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မညီဘူးဆိုရင္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း အေရးယူလုိ႔ရတယ္။ လူထုၾကားထဲမွာဆုိရင္ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ၿခိမ္းေျခာက္တယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ အၾကမ္းဖက္ဖို႔ လံႈ႔ေဆာ္တယ္။ ဒါမ်ိဳးဆုိရင္ တျခားေသာဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ ဒီဘံုေပါ့ အရမ္းကို က်ယ္ျပန္႔တဲ့ ၆၆(ဃ)ကို ကိုင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ ကိစၥကေတာ့ ဒါ လူထုတစ္ခုလံုးအေပၚ အေတြးအေခၚဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ က်င့္ဝတ္ဘက္ကပဲၾကည့္ၾကည့္ အႏၱရာယ္ က်ေရာက္လာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘက္ကလည္း တက္ႏုိင္သေလာက္ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္သြားမွာပါ။

ဟုတ္ကဲ့ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ဆရာဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္ကုိ ကၽြန္ေတာ္ ေမးပါရေစခင္ဗ်။ အဲေတာ့ ဆရာဦးသီဟေစာကလည္း ေျပာခဲ့တယ္ ရိုက္ေကာင္းတဲ့ တုတ္တစ္ခုလို႔ ေျပာတယ္ဆိုေတာ့ ဆရာကေရာ ဒီအေပၚမွာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ကလည္း တစ္ေလွ်ာက္လံုး အဆုိျပဳတာက ဒါက လက္စားေခ်ေရး ဥပေဒျဖစ္ေနတယ္။ ကုိယ့္ကုိ နည္းနည္းေလး ျဖစ္လိုက္တာနဲ႔ ေကာက္ၿပီေးတာ့ အခ်ဳပ္ထဲထည့္ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အသံုးျပဳတဲ့ တုတ္ပါပဲ။ အဲေတာ့ အဲေတာ့ ဆရာဦးသီဟေစာ ေျပာတာက သူကေတာ့ စာေရးဆရာအျမင္နဲ႔ေျပာတာ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ ဥပေဒအျပင္ အျမင္နဲ႔ေျပာရင္ေတာ့ ျပည္သူရဲ႕ Right to no ကုိ ကန္႔သန္႔ခ်ဳပ္ခ်ယ္တဲ့ ဥပေဒမ်ိဳး ျဖစ္ေနေတာ့ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ ပိတ္ပင္တာလည္းျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လက္မခံတာ အဲဒါေၾကာင့္ပါ။

ေနာက္တစ္ခုက ဒီအမႈနဲ႔ တရားစြဲခံၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ အာမခံကိစၥေပါ့ေနာ္။ အာမခံေပးတဲ့ကိစၥမွာ သာမန္လူေတြျမင္တာက အာမခံ ရတဲ့လူေတြရတယ္ မရတဲ့လူေတြက မရဘူး ဒီအေပၚမွာေရာ ဆရာ ဘယ္လိုျမင္လဲ။

ဦးေရာဘတ္ဆန္းေအာင္ (တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန)

ဟုတ္တယ္ အဲဒါကေတာ ့တရားသူႀကီးေတြ ေျခေထာက္အတုိအရွည္ေပၚမွာ မူတည္သြားတာေပါ့။ အာဏာပုိင္ကေန ဖိအားေပးၿပီးေတာ့ ဖြင့္တဲ့အမႈဆုိရင္ အာမခံမလြယ္ဘူး။ က်န္တဲ့ သာမန္ဟာေလးေတြမွာေတာ့ အာမခံေပးတယ္။ ေပးတယ္ဆုိတာေတာင္မွ စတိအေနနဲ႔ ၁၄ ရက္ေတာ့ အင္းစိန္ေထာင္ကို သြားရတယ္။ အဲေတာ့ ဒါက ဥပေဒကုိ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူတဲ့ေနရာမွာ က်ယ္ျပန္႔စြာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၿပီးေတာ့ က်င့္သံုးလို႔ ဒီဟာျဖစ္ေနတာ။ တကယ္တမ္းအရ Narrow Definition အရဆုိရင္ လာတာနဲ႔ ခ်က္ျခင္းေပးရမယ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ အနိမ့္အျမင့္ေပၚမွာ မူတည္တယ္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ျမင့္မားလာတာနဲ႔အမွ် စဖမ္းတဲ့အခ်ိန္က အာမခံေပးရမယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ႔ တရားသူႀကီးဥကၠ႒ သူရဦးေအာင္ေဖကလည္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ ေကာင္စီ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတုတၳအႀကိမ္ အစည္းအေဝးမွာ ေျပာခဲ့တာက ဒါ ဥပေဒေဆာင္ပုဒ္နဲ႔ ကုိက္ညီပါတယ္။

အခုကေတာ့ စဖမ္းၿပီဆုိတာနဲ႔ သြားေထာင္ထဲကုိ ဆုိတာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ ဒီဥပေဒကို ဥပေဒအတုိင္း ျပန္လုပ္ေပးပါ။ ဥပေဒအတုိင္းဆုိရင္ ထက္မပိုေသာကုိ ၁ ႏွစ္ကေန ၃ ႏွစ္အထိဆုိတဲ့ အမ်ိဳးအစားထဲမွာ သြင္းၿပီးေတာ့ အာမခံေပးလိုက္ပါ။ ေနာက္မွ ခ်ခ်င္သေလာက္ခ်။ အျငင္းအခုန္ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ အခုကေတာ့ မဟုတ္ဘူး စကတည္းက အခ်ဳပ္ထဲကို တန္းေရာက္သြားေရာ။ အဲဒါခံေနရတာ။

