သ႐ုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြး Samsung Mobile Myanmar ၏ Brand Ambassador အျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရ

ရန္ကုန္၊ ဇူလိုင္ ၄ ။ ။ Samsung Myanmar ကုမၸဏီမွ Samsung Mobile Myanmar ၏ Brand Ambassador တစ္ဦးအျဖစ္ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိ သရုပ္ေဆာင္ ထပ္ဆင့္အကယ္ဒမီ ေဖြးေဖြးကို ခန္႕အပ္လိုက္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

Samsung Myanmar သည္ ၎၏ Mobile Phone Brand Ambassador မ်ားအျဖစ္ အဆိုေတာ္၊ သရုပ္ေဆာင္ စိုင္းစိုင္းခမ္းလိႈင္ႏွင့္ အဆိုေတာ္ Bobby Soxer တို႕ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ မွစတင္ၿပီး ခန္႔အပ္ထားခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ထဲတြင္ ေနာက္ထပ္ Mobile Phone Brand Ambassador မ်ားအျဖစ္ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိ သရုပ္ေဆာင္ ေအးျမတ္သူ၊ ေမာ္ဒယ္ ေအရီရယ္သုတ ႏွင့္ အဆိုေတာ္ ပန္းေရာင္ျခယ္တို႔ကို ထပ္မံ ခန္႔အပ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

သရုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြးက “ေဖြးကိုယ္တိုင္လည္း အရင္ကတည္းက Samsung ရဲ႕ ဖုန္းေတြကို အစဥ္တစိုက္ အားေပး သံုးစြဲလာခဲ့တဲ့ အမာခံ ပရိသတ္တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလို သံုးစြဲသူေတြရဲ႕ ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈကို အခိုင္အမာ ရထားၿပီး ကမာၻေက်ာ္ အမွတ္တံဆိပ္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္တဲ့ Samsung Myanmar ရဲ႕Brand Ambassador တစ္ဦးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရတဲ့အတြက္ အရမး္ဝမ္းသာမိပါတယ္။ Samsung နဲ႔အတူ ေရွ႕ဆက္ လက္တြဲၿပီးလည္း အလုပ္ေတြအမ်ားႀကီးလုပ္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုအခါတြင္ Samsung Myanmar ကုမၸဏီမွ Mobile Phone Brand Ambassador အသစ္တစ္ဦး အျဖစ္ ထပ္မံခန္႔အပ္လိုက္ကာ ရုပ္ရွင္ႏွင့္ဗီဒီယုိ သရုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြးႏွင့္လည္း လက္တြဲလုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

Samsung Myanmar ၏ Head of IT and Mobile ကိုဇာနည္ဝင္းထက္က “ကၽြန္ေတာ္တို႔ Samsung Myanmar အေနနဲ႔ မတူညီတဲ့နယ္ပယ္မ်ိဳးစံုက ျပည္သူေတြခ်စ္တဲ့ ျမတ္ႏိုးအားေပးၾကတဲ့ အႏုပညာရွင္ေတြကို သက္ဆိုင္ရာကုန္ပစၥည္းေတြနဲ႔အတူ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစဖို႔ ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Samsung Myanmar ရဲ႕ ျပည္သူ႔ အခ်စ္ေတာ္ Brand Ambassador အတူလက္တြဲၿပီး သံုးစြဲသူ မိဘျပည္သူေတြဆီကို စိတ္၀င္စားစရာ အစီအစဥ္ေတြ ယူေဆာင္လာေပးမွာပါ” ဟု ေျပာသည္။

ရုပ္ရွင္ ႏွင့္ ဗီဒီယုိ သရုပ္ေဆာင္ ေဖြးေဖြးသည္ လက္ရွိတြင္ လက္ပံရုပ္ရွင္ဇာတ္ကား၊ ကြ်န္မကႏွင္းဆီပါေမာင္ စသည့္ ရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားျဖင့္ အကယ္ဒမီ ထပ္ဆင့္ ရရွိ ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္ အႏုပညာရွင္ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။