Asia Model Festival 2017 ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆု အသီးသီး ရရွိ

ရန္ကုန္ ၊ ဇြန္ ၂၆ ။ ။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ Asia Model Festival 2017 ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ မွ Asia Star Award ၊ Creator ဆု ၊ Visit Korea Year ဆု၊ Donganmiso Oriental Medical Center Sponsor ဆု စသည္တို႔ကို ဆြတ္ခူး ရရွိခဲ့ၾကသည္။

Asia Model Festival 2017 ပြဲတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကရာတြင္ အိန္ဂ်ယ္မိန္းနီ မွ Creator ဆုႏွင့္ Visit Korea Year ဆုလည္းေကာင္း၊ ထက္ဦးထြဋ္ မွ Donganmiso Oriental Medical Center Sponsor ဆု ရရွိခဲ့သလို သရုပ္ေဆာင္ ႏွင့္ ေမာ္ဒယ္ ထြန္းကိုကိုမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ Asia Star award ကို ဆြတ္ခူးသည့္အတြက္ ဆုတက္ေရာက္ယူရန္ Asia Model Festival 2017 ပြဲသို႕ တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ျပဳလုပ္သည့္ ထိုၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ အာရွႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုႏွစ္တြင္ ၅ႀကိမ္ေျမာက္ ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

Face of Myanmar 2017 - Road to Korea Grand Final ၿပိဳင္ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေမလ ၁၄ရက္၌ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး Mr.Face of Myanmar 2017 ထက္ဦးထြဋ္၊ Ms.Face of Myanmar 2017 ထက္ရတနာေအာင္၊ Title Award မ်ား အေနျဖင့္ Ms.Coreana 2017 ျမတ္ႏိုးခ်စ္ ၊ Ms.Mizon 2017 အိန္ဂ်ယ္မိန္းနီ ၊ Mr.Kerasys 2017 ေနဦးခ၊ The Best Physique 2017 ထက္ဦးထြဋ္၊ The Best Physique 2017 ေမမဥၨဴကို၊ The Best Costume 2017 ရဲမာန္ ၊ The Best Costume 2017 ျမတ္ႏိုးခ်စ္ တို႕မွ ဆုမ်ား ရရွိခဲ့ၾကသည္။

ထိုဆုရသူမ်ားထဲမွ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ Asia Model Festival 2017 ပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ Mr.Face of Myanmar 2017 ၊ Ms.Face of Myanmar 2017 ၊ Ms.Coreana 2017 Ms.Mizon 2017 ၊ Mr.Kerasys 2017 ဆု ရရွိသူမ်ားမွ သြားေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ေမာ္ဒယ္ သရုပ္ေဆာင္ ထြန္းကိုကိုသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ Face Of Myanmar 2013 တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး Mr. Face Of Myanmar 2013 ဆုကို ရရွိခဲ့ကာ ကိုရီးယားႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပသည့္ Asia Model Festival သို႕ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာမွ 2013 Asia Model Festival Face Of Asia ဆုကို ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားျပဳ အျဖစ္ ရရွိခဲ့သည္။ ယခုရရွိသည့္ဆုသည္ ေမာ္ဒယ္သရုပ္ေဆာင္ ထြန္းကိုကို အတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရရွိသည့္ ဆု တစ္ဆုလည္း ျဖစ္သည္။

Asia Model Festival 2017 ပြဲကို ကိုရီးယားႏုိင္ငံထိ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကိုယ္စားျပဳအျဖစ္ သြားေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ Face of Myanmar Models မ်ားသည္ ဇြန္ ၂၅ရက္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ဆုေတြ ဆြတ္ခူးၿပီး ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကၿပီ ျဖစ္သည္။