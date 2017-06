ဟန္ဆိုလို ဇာတ္ကားရိုက္ကူးေရးမွ ဒါရိုက္တာ ဖီးလ္ေလာ့ဒ္ႏွင့္ ခရစၥတိုဖာမစ္လာတို႔ ႏႈတ္ထြက္

မၾကာခင္တြင္ ထြက္ရွိရန္စီစဥ္ထားေသာ စတား၀ါးဇာတ္ေကာင္ ဟန္ဆိုလိုအေၾကာင္း ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးမည့္ ဒါရိုက္တာႏွစ္ဦးသည္ ရိုက္ကူးေရးအစီအစဥ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့ၾကသည္။

ဒါရိုက္တာဖီးလ္ေလာ့ဒ္ႏွင့္ ခရစၥတိုဖာမစ္လာတို႔က သူတို႔ႏႈတ္ထြက္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမွာ ထုတ္လုပ္သူမ်ား ႏွင့္ သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားရွိ ဖန္တီးမႈစိတ္ကူးစိတ္သန္း မတူညီမႈေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္သူ ကတ္သ္လင္းကေနဒီႏွင့္ ဒါရိုက္တာႏွစ္ဦးသည္ လေပါင္းအေတာ္ၾကာေအာင္ အျငင္းပြားခဲ့ အျပီးတြင္ စတား၀ါးတရား၀င္ ၀က္ဘ္ဆိုက္က Han Solo ဇာတ္ကားအတြက္ ဒါရိုက္တာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ယခုလို ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္သူ ကေနဒီက ဒါရိုက္တာႏွစ္ဦးသည္ ပါရမီရွိသူမ်ားျဖစ္ၾကေသာ္လည္း လူးကပ္စ္ရုပ္ရွင္ထုတ္လုပ္ေရး အဖြဲ႕ႏွင့္ မတူညီေသာ ဖန္တီးမႈအျမင္မ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။ ဒါ့အျပင္သူမက ဒါရိုက္တာအသစ္ကို မၾကာခင္တြင္ ေၾကညာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဟန္ဆိုလိုအေၾကာင္း ရုပ္ရွင္ကို လာမည့္ ၂၀၁၈ ေမ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ရံုတင္ျပသႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ေလာ့ဒ္ႏွင့္ မစ္လာတို႔သည္ The Lego Movie ႏွင့္ Clody With A Chance of Meatballs တို႔ကဲ့သို႔ေသာ ကာတြန္းဇာတ္ကားမ်ားႏွင့္ ဟာသအက္ရွင္ဇာတ္ကား 21 Jump Street တို႔ကို ရိုက္ကူးခဲ့သူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

Ref: BBC