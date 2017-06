ေအာင္လအန္ဆန္ ႏွင့္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ တို႔ မေက်ပြဲ ႏႊဲမည္

ရန္ကုန္ ဇြန္ ၁၅ ။ ။ လာမည့္ ဇြန္လ ၃၀ ရက္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံု အားကစားကြင္းတြင္ ONE: LIGHT OF A NATION လက္ေ၀ွ႕ပြဲ၏ အဓိကတြဲဆိုင္းအျဖစ္ ONE မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ Vitaly Bigdash (ဗစ္တာလီ ဘစ္ဒက္ရွ္) ႏွင့္ “ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ” ေခၚ ေအာင္လအန္ဆန္ တို႔ မေက်ပြဲအျဖစ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္သြားၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ေအာင္လအန္ဆန္သည္ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ Vitaly Bigdash (ဗစ္တာလီ ဘစ္ဒက္ရွ္)ကို ပထမအႀကိမ္က ဒိုင္၏ အဆံုးအျဖတ္ႏွင့္ရံႈးႏိုမ့္ခဲ့ရၿပီး ယခုအေခါက္ မေက်ပြဲအျဖစ္ ထပ္မံယွဥ္ၿပိဳင္ ထိုးသတ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ မေက်ပြဲ ျပန္လည္ထိုးသတ္ရာတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုးၾကိဳတင္ ျပင္ဆင္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီး ရလဒ္ေကာင္းရႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ျမန္မာပရိတ္သတ္မ်ားက ယံုၾကည္ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ရုရွားႏိုင္ငံ Rostov-on-Don မွ ONE မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ကမၻာ့ခ်န္ပီယံ Vitaly Bigdash (ဗစ္တာလီ ဘစ္ဒက္ရွ္)သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ONE Championship တြင္ ပထမဆံုးပြဲဦးထြက္ခဲ့ကာ Igor Svirid ကို တိုက္ခိုက္ထိုးသတ္ခဲ့ႏိုင္ခဲ႔ၿပီး မစ္ဒယ္၀ိတ္တန္း ခ်န္ပီယံေနရာကို ရရိွခဲ့သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။ ပထမ အၾကိမ္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ပြဲတြင္ Bigdash သည္ လွ်င္ျမန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ထိုးသတ္ခဲ့ၿပီး ၄င္း၏ ခ်န္ပီယံေနရာကို ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ MMA ကစားသမားတစ္ဦးအေနျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္လံုး ရံႈးပြဲမရိွ၊ ကိုးပြဲလံုးအႏိုင္ရရိွထားေသာ Bigdash ႏွင့္ “ျမန္မာ့စပါးၾကီးေျမြ” ေခၚ ေအာင္လအန္ဆန္တို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပန္လည္ဆံုေတြ႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ONE: LIGHT OF A NATION လက္ေ၀ွ႕ပြဲတြင္ Flyweight တန္း ၿပိဳင္ပြဲအစီအစဥ္ကို ထည့္သြင္းက်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး တြဲဆိုင္းမ်ားအျဖစ္ ေစာမင္းမင္းႏွင့္ ထြန္းလြင္မိုး၊ ရဲေသြးနီႏွင့္ ပတ္ေက်ာ္လင္းႏိုင္၊ ေရြေက်ာင္းသားႏွင့္ ရဲရင့္ေသြး တို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ထိုးသတ္မည္ျဖစ္သည္။

ပြဲလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ONE: LIGHT OF A NATION ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.onefc.com တြင္ ဝင္ေရာက္ ၾကည့္ရႈ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။