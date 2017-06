မခ်မ္းေျမ႕ခိုင္ (Amara Digital Marketing Agency)ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

ဇြန္ ၁၅ ။ ။ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကက္တင္း နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ Amara Digital Marketing Agency ရဲ႕ CEO မခ်မ္းေျမ႕ခိုင္ကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းထားပါတယ္။

ေမး- အစ္မအေနနဲ႔ Digital Marketing ဆိုတာကို ဘယ္လို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်င္လဲရွင့္ ။

ခ်မ္း-Digital Marketing ဆိုတာက အလြယ္ဆံုးေျပာရင္ေတာ့ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းလမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာေပါ့။ ျမန္မာျပည္မွာ အခုမွ ေခတ္စားလာတာေၾကာင့္ အဆန္းလို ျဖစ္ေနတာ။ တကယ္ေတာ့ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္တာက ဟိုးကတည္းက ရိွၿပီးသား။ ဒီမွာ သမာရိုးက် လုပ္ေဆာင္ေနတာေတြကို ဒီဂ်စ္တယ္ေပၚ တင္လိုက္တာပါပဲ။

ေမး- စတင္စဥ္က အစ္မေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရတဲ့ အခက္အခဲေတြ ရိွရင္ ေ၀မွ်ေပးပါဦးရွင့္။

ေျဖ။ အဲ့ဒီတုန္းကၾကေတာ့ ဒီအလုပ္က လံုး၀ ေခတ္မစားေသးဘူး။ Marketing Agency ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရိွတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔က ပံုမွန္အလုပ္ေတြပဲ လုပ္ၾကတာေပါ့။ Billboard တို႔၊ တီဗီေၾကာ္ျငာတို႔၊ ေရဒီယိုေၾကာ္ျငာ၊ ဂ်ာနယ္၊မဂၢဇင္းထဲေၾကာ္ၿငာထည့္တာ၊ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြပဲ လုပ္ၾကတာမ်ားေတာ့ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဆိုတာက နည္းနည္းအဆန္းလိုျဖစ္ေနတာေပါ့ေနာ္။ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုက်ေတာ့ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အလကားရတယ္။ ေဖ့ဘြတ္ခ္မွာ Page လုပ္တာျဖစ္ျဖစ္၊တစ္ခုခုေပါ့၊ ယူက်ဴဗ္မွာ ဗီဒီယိုတင္တာျဖစ္ျဖစ္ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြက အလကားရေတာ့ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ ဘာရိွလဲဆိုေတာ့ ဘာလို႔ တကူးတက ဒါမ်ိဳးကို အခေၾကးေငြေပးၿပီး အပ္ရမွာလဲေပါ့။ သူတို႕မွာ အဲ့လိုအေတြးေတြ ရိွေနၾကတယ္။အဲ့ဒါကို ေျပာင္းၿပီးေတာ့ လက္ခံလာေအာင္ ေျပာရတာေပါ့။ အဲ့ဒါကေတာ့ ပထမဆံုး အခက္အခဲ တစ္ခုပါ။ ဒီဟာက ၀န္ေဆာင္မႈသီးသန္႔ရိွတယ္။ ဒါမ်ိဳး ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြကို အပ္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ဘာကိုယ္ လုပ္တာထက္ အမ်ားႀကီး ပိုၿပီး ထိေရာက္တယ္။ အမွတ္တံဆိပ္ အတြက္ ပိုအက်ိဳးရိွတယ္ဆိုတာ သူတို႔နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရတယ္။ ဒါက အခက္အခဲတစ္ခု။

ေနာက္တစ္ခုကက်ေတာ့ ဒီနယ္ပယ္က အသစ္ျဖစ္တယ္။ ဒီ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ေလာက္မွာေပါ့။ၿပီးေတာ့ ဒါကို ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသား ၀န္ထမ္းမရိွဘူး။ ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လာတဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ေပါ့။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ဒါမ်ိဳးအလုပ္လုပ္ၿပီး ျပန္လာတဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆိုရင္ ျပည္တြင္းမွာ ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားသူ မရိွဘူး။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမရိွတဲ့သူေတြကို ေခၚၿပီးေတာ့ ဟိုးအစကေန သင္ေပး၊ ကိုယ္နဲ႔ အတူတူ လက္တြဲလုပ္ေပါ့ေနာ္ဆိုေတာ့ အဲ့ဒီဟာက ကၽြမ္းက်င္ၿပီးသားသူ ေခၚလိုက္ရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ျမန္တာေပါ့၊ အလုပ္တိုးတက္တာက။ ဒါမ်ိဳးမရိွေသးေတာ့ ကိုယ္က အစကေန ေခၚၿပီး သင္ေပးရတယ္၊ အတူတူ လက္တြဲၿပီး သြားရတယ္ဆိုေတာ့့ အလုပ္က သြားတာက ျဖစ္သင့္တာထက္ပိုၿပီး နည္းနည္းၾကာတယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီႏွစ္ခုပါပဲ အဓိကကေတာ့။

ေမး-အခု Amara Digital Marketing Agency ကို တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ သက္တမ္းရယ္၊ ေနာက္ အစ္မတို႔ ကုမၸဏီမွာ အခုဆို ၀န္ထမ္းအင္အား ဘယ္ေလာက္ရိွၿပီလဲဆိုတာ သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ခ်မ္း-တကယ္တမ္းစတာကေတာ့ အမွန္အတိုင္းေျပာရင္ ၂၀၁၃ အကုန္ေလာက္မွာ စတာေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ျဖစ္တာကေတာ့ ၂၀၁၅ ႏွစ္စမွာ အလုပ္က ပိုၿပီး လည္လည္ပတ္ပတ္ရိွလာတယ္။၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄ မွာေတာ့ စထားတာပဲ ရိွေသးတာေပါ့ေနာ္။အဲ့ဒါက အဲ့ေလာက္ႀကီး ျမန္မာျပည္မွာ ေခတ္မစားေသးဘူး။ အမွတ္တံဆိပ္ေတြကလည္း အမ်ားႀကီး ၀င္မလာေသးဘူးဆိုေတာ့ အလုပ္သိပ္မျဖစ္ေသးဘူး။ ၂၀၁၅၊၂၀၁၆မွာ ပိုၿပီးေတာ့ တိုးတက္လာတယ္။ ၀န္ထမ္းအင္အားက အခု စုစုေပါင္း ၁၄ေယာက္ရိွပါတယ္။

ေမး-ျပည္ပမွာဆိုရင္ေရာ Digital Marketing အေျခအေနက ဘယ္အေျခအေနေလာက္ထိ ရိွလဲရွင့္။

ေျဖ-သူတို႔မွာၾကေတာ့ အမ်ားႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္တယ္၊ အဓိကက အင္တာနက္ေၾကာင့္ေပါ့ေနာ္၊ ျမန္မာျပည္မွာက အခု အင္တာနက္ေတြက ေစ်းေပါလာတယ္ဆိုတာေတာင္ တျခားႏိုင္ငံနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ေစ်းႀကီးေနေသးတယ္။ အဲ့ေတာ့ ေတာေရာ ၿမိဳ႕ပါ သံုးႏုိင္ဖို႔ဆိုတာကေတာ့ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ခုျပသာနာက ျမန္မာျပည္မွာက မိုဘိုင္းအင္တာနက္ သံုးၾကတယ္။ အကုန္လံုးက ေဖ့ဘြတ္မွာပဲ ေနၾကတယ္။အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဒီမွာ Digital Marketing လို႔ ေျပာရင္ ေဖ့ဘြတ္ခ္လို႔ပဲ ျမင္ၾကတယ္။ တကယ္တမ္း ႏိုင္ငံတကာမွာက်ေတာ့ အင္တာနက္က အိမ္တိုင္းမွာ ရိွတယ္။ စင္ကာပူလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးမွာ သြားၾကည့္ရင္ အင္တာနက္မတပ္ထားတဲ့ အိမ္ဆိုတာ မရိွဘူး။ အဲ့ေတာ့ သူတို႔ဆီမွာ အင္တာနက္က အရမ္းကို ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီးသား ျဖစ္တာမို႔ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မားကက္တင္း ဆိုရင္ ဆိုရွယ္မီဒီယာကို ေက်ာ္ၿပီးေတာ့ သြားႏုိင္တာေပါ့။ အခု အျပင္မွာ ပြဲတစ္ခုခု လုပ္တယ္ဆိုရင္ အဲဒီပြဲနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီးေတာ့ အြန္လိုင္းမွာ ဘာလုပ္လို႔ရမလဲ၊ အဲ့ဒီလိုမ်ိဳး ပိုၿပီးေတာ့ ေဖ့ဘြတ္ခ္ေပၚမွာ ပို႔စ္တင္တယ္၊ ေၾကာ္ျငာထည့္တယ္ဆိုတဲ့ အဆင့္မ်ိဳးမဟုတ္ေတာ့ပဲ ပိုၿပီးေတာ့ တီထြင္ဆန္းသစ္တဲ့ဟာမ်ိဳးေတြ သူတို႔က စိတ္ကူးၿပီးေတာ့ သြားတာေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ေပါ့၊ ဒီသမရိုးက် Marketing နဲ႔ Digital Marketing သံုးတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ဆို ဟိုးတုန္းက လူေတြက သမရိုးက်ဘက္မွာပဲ ပံုသံုးၾကတယ္။ Digital Marketing က ေငြကုန္ေၾကးက် ပိုသက္သာတာလည္း ပါတာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ ေငြေၾကးအမ်ားႀကီးမသံုးဘူး။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ အဲ့ဒါက အမ်ားႀကီးတုိးတက္လာေတာ့ ၆၀/၄၀ ေလာက္အထိ ျဖစ္သြားတယ္။

ေမး- အခုလိုဆိုရင္ Digital Marketing ကို ဘယ္လိုမ်ိဳး လုပ္ငန္းေတြက အသံုးျပဳသင့္တယ္လို႔ အစ္မအေနနဲ႔ ျမင္လဲရွင့္။

ေျဖ-ပံုမွန္ဆိုရင္ေတာ့ ျမန္မာျပည္အေျခအေနအရ B to B ေတြက သိပ္အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ B to B ဆိုတာက Business To Business ေပါ့။ အဲ့ဒါမ်ိဳးက်ေတာ့ ဘယ္လိုေျပာမလဲ၊ ေဖ့ဘြတ္ခ္ မွာ သိန္းေလးငါးဆယ္ေပးရတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကို ျမင္ၿပီးေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုက ၀ယ္သြားဖို႔ဆိုတာ နည္းနည္းခက္ခဲတယ္ေပ့ါေနာ္။ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ေတြ၊ Linkedin တို႔ ဘာတို႔မွာ နည္းနည္း ႀကိဳးစားရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာေပါ့ေနာ္။ ျမန္မာျပည္မွာ အဲ့ေလာက္ႀကီး မတြင္က်ယ္ေသးဘူး။ ပိုဆိုးတာက Email Marketing တို႔ ဘာတို႔က ဒီမွာ အဲ့ေလာက္မတြင္က်ယ္ေသးဘူး။ အဲ့ေတာ့ B To B အမွတ္တံဆိပ္/ လုပ္ငန္းေတြအတြက္ ဆိုရင္ေတာ့ လံုးလံုးလုပ္လို႔မရဘူးေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လုပ္လို႔ေတာ့ရတယ္၊ ဒါေပမဲ့ နည္းနည္းပိုၿပီး ခက္ခဲတယ္ေပါ့။ ပိုၿပီးလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ ထိေရာက္တာက်ေတာ့ လူတိုင္းသံုးတဲ့ FMCG product ေတြလိုမ်ိဳး ၊ FMCG ဆိုတာ ဒီေခါင္းေလွ်ာ္ရည္တို႔၊ သြားတိုက္ေဆး၊ ေနာက္ စားေသာက္ကုန္ေတြ၊ အေအးဘူးတို႔၊ ေကာ္ဖီတို႔ အဲ့ဒါမ်ိဳးေတြ၊ ေနာက္ Consumer Electronics လို႔ေခၚတဲ့ ဒီလူတိုင္းသံုးႏိုင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြ၊ အိမ္သံုးလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ဖုန္းတို႕၊ ေနာက္ တျခားဟာေတြ အဲ့ဒီလိုပစၥည္းေတြမွာ သံုးရင္ ပိုထိေရာက္တာေပါ့။ေျပာရရင္ လူဦးေရ ရိွတဲ့အထဲမွာ လူဦးေရ အမ်ားစု ကိုယ့္မွာ အျမဲလိုေနတဲ့ ပစၥည္းမ်ိဳး၊ အဲ့လို ကုန္ပစၥည္းမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ ပိုၿပီးေတာ့ ထိေရာက္တယ္။

ေမး-ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ Digital Marketing ကုမၸဏီေတြ ရိွလာၿပီ။ ဒါျပင္ အင္တာနက္လိုင္းေတြ ကလည္း အရင္ကထက္စာရင္ ပိုၿပီး လြယ္ကူလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ အဲ့အေပၚမွာ Digital Marketing က႑က ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေရာ ပိုၿပီး တြင္က်ယ္လာႏိုင္ေခ် ရိွလားဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အစ္မရဲ႕ အျမင္ေလး သိခ်င္ပါတယ္ရွင့္။

ေျဖ-ပိုၿပီးေတာ့ တြင္က်ယ္လာမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ ေနာက္ပိုင္း အင္တာနက္ေတြက ပိုၿပီး ျမန္လာဖို႔၊ ေစ်းေပါလာဖို႔ပဲ ရိွတယ္။ ဒီထက္ေတာ့ ေႏွးသြားမယ့္၊ ေစ်းထပ္တက္လာမယ္။ ဆုတ္တဲ့ဘက္ကို ျပန္မသြားေတာ့ဘူးဆိုတာ ၉၀ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ ေမွ်ာ္လင့္ရတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အင္တာနက္ေတြ ပိုျမန္လာမယ္၊ ပိုေစ်းေပါလာမယ္ ဆိုတာကေတာ့ လူေတြကလည္း ပိုသံုးလာမယ္ဆိုရင္ အမွတ္တံဆိပ္ေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ ဒီေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္မႈပိုင္းမွာ သံုးမယ့္ေငြေၾကးကို Digital Marketing ဘက္မွာ ပိုၿပီး သံုးလို႔ရတာေပါ့။ ေနာက္ပိုင္း တခ်ိဳ႕ကုန္ပစၥည္းေတြဆိုရင္လည္း ပံုမွန္ Marketing ကို အဲ့ေလာက္ႀကီး မလုပ္ေတာ့ဘဲ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မွာပဲ ပိုၿပီးေတာ့ အခ်ိန္ကုန္ခံ၊ ပိုၿပီးေတာ့ အားထုတ္ၿပီးေတာ့ သူတို႔ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္ ကို ေဖာက္လာတာမ်ိဳးလည္း ရိွတာေပါ့ေနာ္။ အခုၾကေတာ့ ေအဂ်င္စီ ေတြ အထိုက္အေလ်ာက္ ရိွလာတယ္ဆိုေတာ့ ဒီဟာက အလုပ္ျဖစ္ေနၿပီး ရိွသင့္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုတာမ်ိဳးကို ကိုယ္က အဲ့ဒါမ်ိဳး လိုက္ေျပာစရာမလိုေတာ့ဘူး။ၿပီးေတာ့ ဒါမ်ိဳးလုပ္ခ်င္တယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာမ်ိဳးေတြပဲ မ်ားလာတယ္။ အဲ့ေတာ့ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတာင္ ဒါမ်ိဳးသိလာၾကၿပီဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက အမွတ္တံဆိပ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီး ၀င္လာဖို႔ ရိွတယ္၊ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြကလည္း ဒါမ်ိဳး၀န္ေဆာင္မႈေတြက ယူသင့္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးပါ ရိွလာၾကေတာ့ ေနာက္ႏွစ္ႏွစ္၊သံုးႏွစ္ေနရင္ေတာ့ ပိုၿပီးတြင္က်ယ္လာဖို႔ပဲ ရိွပါတယ္။

ေမး-အခု ဒါဆိုရင္ နည္းပညာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရတဲ့ နယ္ပယ္ေပါ့ေနာ္။ ဒီလို နယ္ပယ္မွာေရာ၊ နည္းပညာ နယ္ပယ္ဘက္မွာဆိုရင္ အရင္ကဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးကို ေတြ႕ရနည္းတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြ မ်ားလာတဲ့အေပၚမွာေရာ အစ္မအေနနဲ႔ အျမင္ေလး သိခ်င္တယ္ရွင့္။

ေျဖ-ျမန္မာျပည္မွာေပါ့ေနာ္၊ ကၽြန္မတို႔ထင္ၾကတာက ခုနကေျပာသလို နည္းပညာမွာဆို မိန္းကေလးေတြ နည္းတယ္လို႔ ထင္ၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ အမွန္တကယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ထူးခၽြန္ၿပီး ခၽြန္ထြက္လာတဲ့ မိန္းကေလးက နည္းတာပါ။ ျမန္မာျပည္မွာ အႀကီးဆံုး အိုင္တီကုမၸဏီမ်ိဳးမွာ သြားၾကည့္မယ္ဆိုရင္ တကယ္တမ္းလုပ္ေနတဲ့ လူဦးေရက မိန္းကေလးက ပိုမ်ားတယ္။ ပရိုဂရမ္မာ ထဲမွာေတာင္ေပါ့ေနာ္။ဒါေပမဲ့ အဲ့ဒါကို မသိၾကဘူး။ ဘာလို႔လဲ ဆိုေတာ့ ခၽြန္ၿပီး ထြက္လာတဲ့ ဥပမာ ျမန္မာျပည္မွာ အေတာ္ဆံုး ပရိုဂရမ္မာ ၊ လူသိအမ်ားဆံုး ပရိုဂရမ္မာ ဆယ္ေယာက္မွာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေယာက်ာ္းေလးပဲ ထြက္လာမွာေပါ့ေနာ္။ဒါေပမဲ့ ျပသာနာက ခၽြန္ၿပီး ထြက္လာတဲ့သူ(မိန္းကေလး) မရိွတာ။ လုပ္ေနတဲ့ လူေတြထဲမွာေတာ့ မိန္းကေလး အခ်ိဳးအေရအတြက္က အမ်ားႀကီးပဲ။ ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ မိန္းကေလးေတြက ပိုၿပီးေတာ့ ဒီဟာကို လူေတြကလည္း နည္းနည္းေတာ့ အာရံုစိုက္လာၾကတယ္ေပါ့ေနာ္။အဲ့ေတာ့ မိန္းကေလးဦးေဆာင္သူေတြ နည္းနည္းပိုမ်ားလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရပါတယ္။ဒါေပမဲ့ တစ္ခုျပသာနာရိွေနေသးတာက ျပသာနာရယ္လို႔ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မျမင္တာက တကယ္လို႔ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက်ာ္းေလးတြဲၿပီးေတာ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ အခ်ိန္မ်ိဳးမွာဆိုရင္ ဘာျဖစ္လို႔လဲေတာ့ မသိဘူး။ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးတဲ့ ရာထူးကို ေယာက်ာ္းေလးေတြက ယူတာမ်ားတယ္။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ လူမႈေရးအရ၊ ယဥ္ေက်းမႈအရ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းအရလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာပဲ။ဒါေပမဲ့ သူတို႕ႏွစ္ေယာက္ သေဘာတူလို႔။ ဒါေပမဲ႔ သတိထားမိတာက တစ္ေယာက္၊ႏွစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူး။ မိန္းကေလးနဲ႔ ေယာက်ာ္းေလး သူငယ္ခ်င္းျဖစ္ျဖစ္၊ အဲ့လို ခ်စ္သူေတြပဲ ျဖစ္ျဖစ္ တြဲလုပ္ၾကတဲ့ အခါမွာ ေယာက်ာ္းေလးက ပိုၿပီးေတာ့ ျမင့္တဲ့ရာထူးကို ယူတာမ်ားတယ္။ ပိုၿပီးေတာ့ ႀကီးတဲ့အလုပ္ကို လုပ္တာ မ်ားတယ္ေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီဟာ တစ္ခုေတာ့ ေတြ႔ေနေသးတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ မိန္းကေလးေတြ ဦးေဆာင္တာ မ်ားလာတယ္ဆိုေပမယ့္လည္း လူဦးေရအခ်ိဳးနဲ႔ယွဥ္ၾကည့္ရင္ေတာ့ အဲ့ေလာက္ထိ မမ်ားေသးဘူး။ တကယ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္အားမွာေတာ့ မိန္းကေလးအခ်ိဳးက ပိုမ်ားေနတယ္။

ေမး- ဟုတ္ကဲ့။ အခု အစ္မတုိ႔ Amara Digital Marketing Agency အေနနဲ႔ လက္ရိွမွာ ဘယ္လို၀န္ေဆာင္မႈမ်ိဳးေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသလဲရွင့္။

ေျဖ-ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ဒီ အြန္လိုင္းေပၚမွာ လုပ္လို႔ရတာ အကုန္ဆိုေတာ့ လူမႈကြန္ယက္ကေန ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေနတာလို႔ ေခၚတဲ့ ဆိုရွယ္မီဒီယာမားကက္တင္း ရိွတယ္။ ၿပီးေတာ့ အခုေနာက္ပိုင္း ေခတ္စားလာတဲ့ Influencer marketing ေပါ့ေနာ္၊ Influencer ဆိုတာက မင္းသား၊မင္းသမီး၊ အဆိုေတာ္ မဟုတ္ဘူး၊ဒီတိုင္းပဲ လူထဲကလူ၊ သာမန္လူေတြပဲ။ သူတို႔က အေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာ သူတို႔ေျပာတာကို လူေတြကနားေထာင္တယ္၊ ေဖ့ဘြတ္ခ္မွာဆို Follower ေတြလည္း ရိွတယ္ေပါ့။ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုနဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး အစားအေသာက္ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္ ၊အလွအပ ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္၊ ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ရင္ ျဖစ္မယ္ေပါ့။ အဲ့ဒီလို လူေတြကေန တဆင့္ ေၾကာ္ျငာတာေပါ့။ အဲ့ဒါကို Influencer marketing လို႔ေခၚတယ္။ အဲ့ဒီဟာမ်ိဳးလည္း ၀န္ေဆာင္မႈေပးတယ္။

ေမး-ဟုတ္ကဲ့ပါ။ေနာက္ဆံုးေမးခြန္းအေနနဲ႕ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ နည္းပညာနယ္ပယ္မွာေရာ နည္းပညာနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ေရးနယ္ပယ္မွာပါ လူငယ္ေတြ ပုိၿပီးေတာ့ စြန္႔ဦးတီထြင္ပိုင္းကို ပိုၿပီး ဦးစားေပးလာေအာင္ အစ္မအေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳး အားေပးစကားမ်ိဳး ေျပာခ်င္လဲရွင့္။

ခ်မ္း-ကိုယ္ကလည္း အရမ္းေအာင္ျမင္ေနတဲ့သူ မဟုတ္ေတာ့ အားေပးစကားရယ္ေတာ့ မဟုတ္ဘူး၊ အေတြ႕အႀကံဳပိုင္းနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ အလုပ္စလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဘယ္ေလာက္ထိ ကိုယ္က အရႈံးခံၿပီးေတာ့ ဆက္လုပ္ႏိုင္လဲဆိုတာ အရင္ဆံုးတြက္ေစခ်င္တယ္။ဥပမာ ကိုယ္က အိမ္ကထုတ္ေပးတဲ့ေငြရိွတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ အလုပ္လုပ္ၿပီး စုထားတဲ့ ေငြရိွတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ တနည္းနည္းနဲ႔ ရလာတဲ့ အရင္းအႏွီးကို သံုးေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီအရင္းအႏွီးကို သံုးၿပီး လုပ္တဲ့အခါ တကယ္လို႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္းက ျမန္ျမန္ အလုပ္ မျဖစ္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ တစ္ႏွစ္ အရႈံးခံႏိုင္မွာလား၊ ႏွစ္ႏွစ္ အရႈံးခံႏိုင္မွာလား၊ ၿပီးေတာ့ ဘာဆက္လုပ္မွာလဲဆိုတာကို အရင္ဆံုးေတြးေစခ်င္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမင္တာေပါ့ေနာ္၊ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ခု စလုပ္လိုက္တယ္၊ ေျခာက္လ၊ ခုႏွစ္လ ေလာက္လုပ္တယ္၊ အလုပ္မျဖစ္လာဘူးဆို ေနာက္တစ္မ်ိဳးေျပာင္းတယ္၊ ေနာက္ ရွစ္လေလာက္လုပ္တယ္၊ မျဖစ္လာဘူးဆို ေနာက္တစ္ခုေျပာင္းတယ္၊ တစ္ႏွစ္ေလာက္လုပ္တယ္ ဆိုေတာ့ ဘယ္ဟာကမွ သူ႕ဘ၀အတြက္လည္း အဆင္မေျပဘူး။ သူလုပ္လိုက္တဲ့၊ စိတ္၀င္စားတဲ့ စိတ္ကူးကလည္း အေကာင္အထည္မေပၚလာဘူးဆိုေတာ့ ဘယ္သူ႔မွ အက်ိဳးမရိွဘူးျဖစ္တာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ကိုယ္က ေရရွည္လုပ္ဖို႔ကို ဘယ္ေလာက္ထိ ဒီဟာကို အရႈံးခံႏိုင္သလဲ၊ ဒီဘက္က ၀င္ေငြမရေသးတဲ့အခ်ိန္မွာေကာ ကိုယ္က စားဖို႔ေသာက္ဖို႔၊ေနဖို႕ထိုင္ဖို႔ကို တျခား ဘယ္၀င္ေငြအရင္းအျမစ္ကို ကိုယ္သံုးမလဲေပါ့ေနာ္။ အဲ့ဒါကို အရင္စဥ္းစားၿပီးမွ တစ္ခုခုကို စေစခ်င္တယ္။ တစ္ႏွစ္၊ႏွစ္ႏွစ္ေလာက္ လံုး၀ ၀င္ေငြမရဘူး၊ ရႈံးေနတယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကိုယ္က ဒါကို ဆက္လုပ္ႏုိင္တယ္ဆိုရင္ အခ်ိန္တန္ရင္ ကိုယ္ကလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္လုပ္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ တစ္နည္းနည္းနဲ႔ကေတာ့ ေအာင္ျမင္မွာေပါ့ေနာ္။ အဲ့ေတာ့ လံုး၀စမလုပ္ခင္ ေရရွည္ေတြးၿပီးေတာ့မွ လုပ္ဖို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။