ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္(၁ဂ)ပြဲမွာ အသင္းႀကီးအခ်င္းခ်င္းထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈ (၁၄)ပြဲေတာင္ ပါ၀င္ေနတဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္

၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါၿပီ။ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ေတြအရ ပထမအေက်ာ့ ပြဲစဥ္ ၁၈ ပြဲမွာ ပြဲစဥ္(၁၊ ၆၊ ၁၄၊ ၁၇)ေလးပတ္သာ အသင္းႀကီးအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈမရွိဘဲ က်န္ရက္သတၱပတ္ ၁၄ ပတ္မွာ ထိပ္သီးအသင္းႀကီးေတြအခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆုံမႈေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

လီဗာပူးလ္နဲ႔အဲဗာတန္တုိ႔ရဲ႕ မာေဆးဆိုက္ဒ္ ဒါဘီ၊ မန္ယူနဲ႔မန္စီးတီးတို႔ရဲ႕ မန္ခ်က္စတာဒါဘီပြဲစဥ္ေတြကေတာ့ ပြဲစဥ္ ၁၆ မွာ အတူတကြ က်ေရာက္ေနပါတယ္။ မဇၥ်ိမ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ ပထမအေက်ာ့ ဘယ္အပတ္မွာ ဘယ္လိုပြဲႀကီး၊ ပြဲေကာင္းေတြရွိတယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္(၁)

ခ်ယ္လ္ဆီး - ဘန္ေလ

အာဆင္နယ္ - လက္စတာ

ဘရိုက္တန္ - မန္စီးတီး

ပဲေလ့စ္ - ဟက္ဒါဖီးလ္

အဲဗာတန္ - စတုခ္စီးတီး

မန္ယူ - ၀က္စ္ဟမ္း

နယူးကာဆယ္ - စပါး

ေဆာက္သမ္တန္ - ဆြမ္ဆီး

၀က္ဖို႔ဒ္ - လီဗာပူးလ္

၀က္စ္ဘရြန္း - ဘုန္းေမာက္

စပါး - ခ်ယ္လ္ဆီး (ပြဲစဥ္ ၂)

လီဗာပူးလ္ - အာဆင္နယ္ (ပြဲစဥ္ ၃)

မန္စီးတီး - လီဗာပူးလ္ (ပြဲစဥ္ ၄)

ခ်ယ္လ္ဆီး - အာဆင္နယ္ (ပြဲစဥ္ ၅)

NO Big Match (ပဲြစဥ္ ၆)

ခ်ယ္လ္ဆီး - မန္စီးတီး (ပြဲစဥ္ ၇)

လီဗာပူးလ္ - မန္ယူ (ပြဲစဥ္ ၈)

စပါး - လီဗာပူးလ္ (ပြဲစဥ္ ၉)

မန္ယူ - စပါး (ပြဲစဥ္ ၁၀)

ခ်ယ္လ္ဆီး - မန္ယူ (ပြဲစဥ္ ၁၁)

အာဆင္နယ္ - စပါး (ပြဲစဥ္ ၁၂)

လီဗာပူးလ္ - ခ်ယ္လ္ဆီး (ပြဲစဥ္ ၁၃)

NO Big Match (ပြဲစဥ္ ၁၄)

အာဆင္နယ္ - မန္ယူ (ပြဲစဥ္ ၁၅)

လီဗာပူးလ္ - အဲဗာတန္၊ မန္ယူ - မန္စီးတီး (ပြဲစဥ္ ၁၆)

NO Big Match (ပဲြစဥ္ ၁၇)

မန္စီးတီး - စပါး (ပြဲစဥ္ ၁၈)