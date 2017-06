ေအာင္လအန္ဆန္ ႏွင့္ ထိုးသတ္ရမည့္ ဘစ္ဒက္ရွ္က ၿပိဳင္ဘက္ေျမတြင္ ထုိးသတ္ရမည္ကို မမႈဟုေျပာ

ဇြန္လ ၃၀ရက္တြင္ ရန္ကုန္၌က်င္းပမည့္ ONE: LIGHT OF A NATION ပြဲတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္ႏွင့္ ထုိးသတ္ရမည့္ ဘစ္ဒက္ရွ္က ၿပိဳင္ဖက္၏ ဇာတိေျမေပၚတြင္ ထိုးသတ္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းမရွိေႀကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

“ေအာင္လအန္ဆန္ကို သူ႔ႏိုင္ငံကလူေတြ အားေပးၾကမွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ကြ်န္ေတာ္က တကယ့္ခ်န္ပီယံအစစ္ဆိုတာကို သူတို႔သိေအာင္ ျပပါမယ္။” ဟု ဘစ္ဒက္ရွ္က ဆိုသည္။

ရႈံးပြဲမရွိစံခ်ိန္တင္ထားသည့္ ဗစ္တာလီဘစ္ဒက္ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာ့စပါးႀကီးေႁမြ ေအာင္လအန္ဆန္တို႔၏ ဒုတိယအၾကိမ္ မေက်ပြဲႀကီးကို ONE: LIGHT OF A NATION ပြဲ အဓိကတြဲဆိုင္းအျဖစ္ ဇြန္ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ သုဝဏၰမိုးလံုေလလံုအားကစားကြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။



“အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံဘက္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြေၾကာင့္ စိုးရိမ္စိတ္မျဖစ္ပါဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဒုတိယအၾကိမ္ ကမာၻ႔ခ်န္ပီယံလုပြဲက မွ်တတဲ့ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ေနပါတယ္” ဟု ဘစ္ဒက္ရွ္က ဆိုသည္။



၎တို႔ ႏွစ္ဦးမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလက က်င္းပေသာ ONE Middleweight World Championship ျပိဳင္ပဲြတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ စိန္ေခၚထိုးသတ္ခဲ့ႀကျပီး ၎ပဲြတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္ ရႈံးနိမ့္ခဲ့သည္။



ၿပိဳင္ပြဲညတြင္ ေအာင္လကို အားေပးေနၾကမည့္ ျမန္မာ့လက္ေဝွ႕ပရိတ္သတ္မ်ားေၾကာင့္လည္း စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘစ္ဒက္ရွ္က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ ပြဲကိုပဲ အျပည့္အဝ အာရံုစိုက္သြားမွာပါ။ သူတို႔ ကြ်န္ေတာ့္ကို အားေပးသည္ျဖစ္ေစ၊ ေလွာင္ေျပာင္သည္ျဖစ္ေစ၊ ဒါေတြဟာ ကြ်န္ေတာ့္အတြက္ ခြန္အားေတြခ်ည္းပါပဲ။ သူတို႔ၿပိဳင္ပြဲအေပၚ ပိုၿပီး စိတ္ပါဝင္စားေလေလ ကြ်န္ေတာ့္က ပိုၿပီး အားတက္ေလေလပါပဲ”ဟု ေျပာသည္။



ဘစ္ဒက္ရွ္သည္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည့္ ရွစ္ပြဲအနက္ ေလးၾကိမ္ကိုအလဲထိုးၿပီး က်န္ေလးၾကိမ္ကုိ ဒိုင္အဆံုးအျဖတ္ျဖင့္ အႏိုင္ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ယခုတစ္ၾကိမ္ ေအာင္လႏွင့္ ONE Championship ၾကိဳးဝိုင္းထဲတြင္ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ျပတ္သားသည့္ အႏိုင္ရလဒ္ရရွိရန္ လိုလားလွ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။