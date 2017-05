အမ်ိဳးသမီးဒါရိုက္တာမ်ားကို အားေပးကူညီရန္ နစ္ကိုးကစ္ဒ္မန္း တိုက္တြန္း

အမ်ိဳးသမီးဒါရိုက္တာမ်ား ရွားပါးျခင္းက အဓိကျပသနာတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေၾတးလ်မင္းသမီး နစ္ကိုး ကစ္ဒ္မန္းက ကိန္းရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

သူမက အမ်ိဳးသမီးသရုပ္ေဆာင္မ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးဒါရိုက္တာမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ အားေပးကူညီရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကိန္းရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၌ ျပသရန္စီစဥ္ထားေသာ ဆိုဖီယာေကာ့ပိုလာ၏ The Beguiled ဇာတ္ကားကို ေထာက္ခံအားေပးရင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုဇာတ္ကားထဲတြင္ မင္းသား ေကာလင္းဖာရဲလ္က အေမရိကန္ျပည္တြင္းစစ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိသြားေသာ ဒဏ္ရာရစစ္သားတစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားသည္။

ထိုဇာတ္ကားသည္ ၁၉၇၁ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ မင္းသားကလင့္အိစ္၀ုဒ္၏ ရုပ္ရွင္ကို ျပန္လည္ဆန္းသစ္ကာ ယခုရုပ္ရွင္တြင္ အမ်ိဳးသမီးဇာတ္ေကာင္က ဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည့္ပံုစံျဖင့္ ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ကစ္ဒ္မန္းက “ ၂၀၁၆ခုႏွစ္မွာ အဓိကရုပ္ရွင္ဇာတ္ကားၾကီးေတြကို ရိုက္ကူးတဲ့အမ်ိဳးသမီး အေရအတြက္ဟာ ၄.၂% ေလာက္ပဲရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ရုပ္ရွင္ေလာကထဲက အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ေပၚ မူတည္ျပီး ကိန္းဂဏန္း ထုတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ တီဗီရုပ္သံဇာတ္လမ္း အပိုင္းေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ထြက္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုအပိုင္း ေတြကို ရိုက္ကူးခဲ့တဲ့ စုစုေပါင္း အမ်ိဳးသမီးအေရအတြက္ဟာ ၁၈၃ ေယာက္ပဲရွိပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

“ အခ်ိန္ၾကာျမင့္လာတာနဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ လူေတြကေတာ့ ဆက္ေျပာေနဦး မွာပါပဲ။ အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္လာတယ္လုိ႔ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ တကယ္လည္း မေျပာင္းလဲပါဘူး” ဟု နစ္ကိုးကစ္ဒ္ မန္းက ေျပာခဲ့သည္။

သူမပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ထားသည့္ The Killing of a Sacred Deer ၊ Top of the Lake ႏွင့္ How to Talk to Girls at Parties အစရွိသည့္ ဇာတ္ကား ၃ကားစလံုးကို ကိန္းရုပ္ရွင္ပြဲေတာ္၌ ျပသမည္ျဖစ္သည္။