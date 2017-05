ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသားႀကီး ဆာေရာ္ဂ်ာမိုး ကြယ္လြန္

ဆာဘြဲ႔ရ ဂ်ိမ္းစ္ဘြန္းမင္းသားႀကီး ေရာ္ဂ်ာမိုးဟာ ဒီေန႔ ေမ ၂၃ ရက္၊ အသက္ ၈၉ ႏွစ္မွာ ေသဆံုးသြားခဲ႔ၿပီလို႔ သူ႔မိသားစုေတြက အတည္ျပဳပါတယ္။

"ကင္ဆာကို သတၱိရွိရွိ ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္သြားခဲ႔တယ္လို႔ " သူ႔ရဲ႕ ဆိုရွယ္မီဒီယာအေကာင့္မွာ တင္ထားခဲ႔တာျဖစ္ၿပီး ဆြစ္ဇာလန္မွာ ဆံုးပါးခဲ႔တာပါ။

ၿဗိတိသွ်လွ်ိဳ႕ဝွက္ေထာက္လွမ္းေရးေအးဂ်င့္ ဘြန္းအျဖစ္ ၇ ကား႐ိုက္ကူးခဲ့သလို သူက ယူနီဆက္ဖ္ရဲ႕ သံတမန္တစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရာ္ဂ်ာမိုးကို ၁၉၂၇ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၄ ရက္၊ လန္ဒန္ၿမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ႔တာပါ။ ေတာ္ဝင္အႏုပညာအကယ္ဒမီမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ႔ၿပီး ၀၀၇ အတြက္ ေခၚယူခ်ိန္မွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ႔ပါတယ္။

၁၉၇၃ ခုႏွစ္က စတင္ၿပီး Moonranker ၊ A view to Kill ၊ Live and Let Die ၊ The man with the Golden Gun ၊ Octopussy ၊ For Your Eyes Only ၊ The Spy Who love Me ၊ Bonds are Forever ဇာတ္ကားေတြကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္အထိ ႐ိုက္ကူးခဲ႔ပါတယ္။