ေသနတ္ပစ္၊ ျမင္းစီးခ်င္သည့္ ငယ္ဘ၀အိပ္မက္ကို ကလင့္အိစ္၀ုဒ္ သတိတရႏွင့္ေျပာၾကား

တစ္ခ်ိန္က နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ မင္းသားၾကီး ကလင့္အိစ္၀ုဒ္သည္ အျခားအေမရိကန္ကေလးငယ္မ်ား ကဲ့သို႔ ၁၉၃၀ ႏွင့္ ၁၉၄၀ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေကာင္းဘြိဳင္ဇာတ္ကားမ်ားျဖင့္ ၾကီးျပင္းလာခဲ့သူျဖစ္ျပီး ကိန္းရုပ္ရွင္ပြဲ ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ သူမည္ကဲ့သို႔ ရုပ္ရွင္ၾကယ္ပြင့္ ျဖစ္လာသလဲဆိုတာကို အေသးစိတ္ ေျပာျပခဲ့သည္။

“ကေလးငယ္တိုင္းရဲ႕ အိပ္မက္ဟာ ေကာင္းဘိြဳင္ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာ ပါ၀င္ခ်င္ၾကတာျဖစ္ျပီး ကေလးတိုင္းဟာ ေသနတ္ပစ္၊ ျမင္းစီးခ်င္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေကာင္းဘြိဳင္ဇာတ္ကားေတြကို က်ေနာ္အရမ္း ၾကိဳက္ႏွစ္သက္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ေကာင္းဘြိဳင္ရုပ္ရွင္မ်ားျဖင့္ နာမည္ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ အသက္ ၈၆ႏွစ္အရြယ္ရွိ ကလင့္အိစ္၀ုဒ္က ေျပာခဲ့သည္။

ဒါရိုက္တာဆာဂ်ီယိုလီယြန္ေနး၏ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က ရိုက္ကူးခဲ့ေသာ The Good, The Bad and The Ugly ေကာင္းဘြိဳင္ရုပ္ရွင္ထဲတြင္ ကလင့္အိစ္၀ုဒ္သည္ အမည္မဲ့ေသနတ္သမား ဇာတ္ေကာင္ေနရာမွ ပါ၀င္သရုပ္ ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္တြင္သူသည္ Dirty Harry ရုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းတြင္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ေသာ ရဲတစ္ဦး၏ ေနရာမွ သရုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ “လူအမ်ားအျပားက ဒီဇာတ္ကားဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ မွားယြင္းတယ္လို႔ ထင္ျမင္ ခဲ့ၾကပါတယ္” ဟု ၁၉၇၁ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ ထိုဇာတ္လမ္းအေပၚ လူအမ်ား၏ မွတ္ခ်က္ကို ျပန္လည္ ေျပာျပခဲ့သည္။

“ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ။ က်ေနာ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ စိတ္၀င္စားဖို႔လည္းေကာင္းပါတယ္။ မိုက္မုိက္ကန္းကန္းနဲ႔ ရဲ၀ံ့စြန္႔စား ရတာမ်ိဳးကို ႏွစ္သက္တာေၾကာင့္ အဲ့လုိသရုပ္ေဆာင္ခဲ့တာပါ။ ေသနတ္ပစ္ခန္းေတြဟာ ကေလးဘ၀ တုန္းက အဆံုးစြန္ေသာ စိတ္ကူးအိပ္မက္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ကလင့္အိစ္၀ုဒ္က ေျပာခဲ့သည္။