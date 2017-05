Myint & Associates Offshore ရဲ႕ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္း(င႐ုတ္ေကာင္း) တည္ေဆာက္ရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳ

Myint & Associates Offshore Supply Base Ltd. (M&AOSB)၏ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္း (ငရုတ္ေကာင္း) တည္ေဆာက္ရန္ အဆုိျပဳခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ေမ ၂၀ရက္က ခြင့္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ကမ္းလြန္ေရနံလုပ္ကြက္မ်ားအတြက္ ကမ္းလြန္ေထာက္ပံ့ေရးအေျခစိုက္စခန္းအား ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပုသိမ္ခ႐ိုင္၊ ငပုေတာၿမိဳ႕နယ္၊ င႐ုတ္ေကာင္းျမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ နံ႔သာပုေက်းရြာအုပ္စုရွိ ကုမၸဏီပိုင္ေျမဧက (၃) တြင္တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါတည္ေဆာက္ေရးကို M&AOSB သည္ MPRL E&P Group of Companies ၏ ဦးေဆာင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ MPRL E&P Pte Ltd. ႏွင့္ အျခးအဖြဲ႕ဝင္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ Myint & Association Co., Ltd. (M&A) ၊ Myanmar Petroleum Exploration & Production Co., Ltd. (MPEP) တို႔မွပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ လုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၄၂) မ်ိဳးတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သည္။

ယခုအခါ M&AOSB မွရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခြင့္ ကာလႏွစ္(၃၀) ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ ၎စီမံကိန္းတစ္ခုလံုးအတြက္လည္း က်ပ္(၅၀) ဘီလီယံခန္႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ လ်ာထားျပီးျဖစ္သည္။

စီမံကိန္း၏ အခ်ိန္းဇယားအရပထမဦးဆံုးအေနႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း တြင္ အဆိုျပဳလုပ္ငန္းေျမေနရာကို ျပဳျပင္ျခင္းႏွင့္ ESIA အပါအဝင္ Front End Engineering လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ အေသးစိတ္အေျခအေနမ်ားကို ဆန္းစစ္ေလ့လာမႈျပဳလုက္သြားမည္ဟု သိရသည္။

ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ သတ္မွတ္ကာလအပိုင္းမ်ားအလိုက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္မွ M&AOSB ၏ လက္ရွိလုပ္ငန္းစီမံကိန္း၏ ပထမ (၁၀) ႏွစ္ အတြင္းတြင္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးအျဖစ္ က်ပ္ (၂၅) ဘီလီယံေက်ာ္ရရွိႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

ထို႔အျပင္ ေဒသတြင္းအလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေပးႏိုင္ျခင္း၊ ေဒသေနျပည္သူမ်ား အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ နည္းပညာႏွင့္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရရွိျခင္း၊ အစိုးရအပါအဝင္ ကမ္းလြန္ေရနံ ရွာေဖြတူးေဖာ္ေရး Operator ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကီးမားစြာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားလည္း ရွိေစမည္ ျဖစ္သည္။