Mamma Mia ဇာတ္ကား၏ ေနာက္ဆက္တြဲရုပ္ရွင္ကို မူလသရုပ္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံရိုက္ကူးမည္ဟု ေၾကညာ

Mamma Mia ဇာတ္ကားထြက္ရွိျပီး ဆယ္ႏွစ္အၾကာတြင္ စတူဒီယိုမွ အမႈေဆာင္မ်ားက တခဲနက္ေအာင္ျမင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ အဆိုပါ ဂီတေနာက္ခံဇာတ္ကား၏ ေနာက္ဆက္တြဲရုပ္ရွင္ကို ရိုက္ကူးရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္။

ထိုဇာတ္ကား၏ မူလသရုပ္ေဆာင္ ၀ိုင္းေတာ္သားမ်ားျဖစ္ၾကေသာ မာရယ္လ္စတရိပ္၊ အမန္ဒါဆိုက္ဖရိုက္၊ ပီရာ့စ္ဘေရာ့စ္နန္ ႏွင့္ ေကာလင္းဖာ့သ္တုိ႔သည္ သူတို႔၏ မူလဇာတ္ေကာင္မ်ားေနရာမွ ျပန္လည္ပါ၀င္မည္ျဖစ္ သည္။

ရုပ္ရွင္ဇာတ္၀င္ေတးမ်ားကို Abba အဖြဲ႔၏ သီခ်င္းမ်ား အသံုးျပဳသြားမည္ျဖစ္ျပီး Mamma Mia: Here We Go Again ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲရုပ္ရွင္ကို လာမည့္ ၂၀၁၈ခုနွစ္ ဂ်ဴလိုင္လတြင္ ထြက္ရွိသြားႏုိင္ ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

Mamma Mia ၏ ဇာတ္အိမ္ကို London’s West End ျပဇာတ္ရံု၌ ကျပေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ေသာ ဂီတျပဇာတ္ကို အေျခခံ ထားျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ထြက္လာမည့္ဇာတ္ကားကို ျဗိတိန္ဒါရိုက္တာ အိုလ္ပါကာက ေရးသားရိုက္ကူးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

Abba အဖြဲ႔၀င္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘန္နီအန္ဒါဆန္ႏွင့္ ေယာန္အူလ္ဗားရပ္စ္တို႔ကလည္း ထုတ္လုပ္သူမ်ားအျဖစ္ ပါ၀င္သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထြက္ရွိခဲ့ေသာ Mamma Mia ဇာတ္ကားသည္ ဖခင္ရင္းမည္သူျဖစ္သည္ဆိုတာကို ရွာေဖြေနျပီး သူမ၏ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲသို႔ ဖခင္ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အမ်ိဳးသား ၃ဦးကို ဖိတ္ၾကားခဲ့ေသာ သတို႔သမီးေလာင္းေလး အေၾကာင္း ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေ၀ဖန္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးရရွိခဲ့ေသာ အဆိုပါရုပ္ရွင္သည္ အလြန္လူၾကိဳက္မ်ားျပားကာ ကမၻာတစ္၀ွမ္းမွ ရံု၀င္ေငြ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ခန္႔ ရရွိခဲ့ျပီး ရုပ္ရွင္ကုန္က်ေငြ၏ ၁၂ ဆ ေက်ာ္ခန္႔ အျမတ္ရရွိခဲ့သည္။

