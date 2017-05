Sony World Photography Award (Myanmar National Award) ဆုရွင္ ကိုေက်ာ္ဝင္းလိႈင္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုျခင္း အပိုင္း ၂

မဇၥ်ိမ TV ကိုၾကည့္ရႈေနၾကတဲ့ ပရိသတ္မ်ားအားလံုးအားလံုး မဂၤလာပါခင္ဗ်ာ။ အခုဆိုရင္ေတာ့ Sony World Photography Winner ဆုရွင္ ကိုေက်ာ္ဝင္းလိႈင္နဲ႔ ေတြ႔ဆံုခဲ့တာေတြကို ဒုတိယပိုင္းအေနနဲ႔ တင္ဆက္ေပးေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။

အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဒီဓာတ္ပံုပညာေလာကထဲကို စတင္ဝင္ေရာက္ျဖစ္ပံုေလးကိုသိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ဒီဓာတ္ပံုေလာကကို စတင္ဝင္ေရာက္တာေတာ့ ၁၉၉၆-၉၇ ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ ကိုးတန္းေက်ာင္းသားဘဝမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လက္ဦးဆရာျဖစ္တဲ့ ဆရာမန္းတကၠသိုလ္ေနမ်ိဳးဝင္း ရႈတိုင္းယဥ္ ပံုရိပ္ပန္းရွိပါတယ္။ ဆရာ့ရဲ႕ သြန္သင္ဆံုးမမႈေအာက္မွာ ကၽြန္ေတာ္အေျခခံ ဓာတ္ပံုံုပညာေတြကို စၿပီးေလ့လာခဲ့တယ္ေပါ့။ ဆရာရဲ႕ အေျခခံနည္းေတြကို စနစ္တက် သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းကေန ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္တဲ့ အေျခခံဓာတ္ပံုံုသင္တန္း အမွတ္စဥ္ ၂၉ မွာ ဓာတ္ပံုပညာေတြကို ဆက္လက္ေလ့လာတယ္။ သင္တန္းေတြလည္းတက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ ဒီၾကားထဲမွာလည္း ျပည္တြင္းျပည္ပက ဖြင့္လွစ္တဲ့ ဓါတ္ပံုနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ Workshop ေတြကို တက္ေရာက္ၿပီးေတာ့ ပညာဆည္းပူးမႈေတြလည္း လုပ္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အကိုက ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္ေက်ာင္းဆင္းဆိုေတာ့ ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွာ ဘယ္ဘာသာရပ္ကို အဓိကထားၿပီး ေလ့လာခဲ့လဲ။

ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ ယဥ္ေက်းမႈတကၠသိုလ္မွာ ပန္းခ်ီေမဂ်ာကိုပဲ အဓိကထား သင္ၾကားခဲ့တာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ဒီပန္းခ်ီပညာကို သင္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ ဒီဓာတ္ပံုပိုင္းမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲဒီလိုျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ့္ဆရာကပဲ ဒီလမ္းေၾကာင္းေတြကို ဂိုက္လိုင္းခ်ေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ခုလိုမ်ိဳး ပံ့ပိုးမႈေတြ အမ်ားႀကီးရခဲ့တာပါဗ်။

ဟုတ္ကဲ့။ ဒါဆိုရင္ ပန္းခ်ီနဲ႔ဓါတ္ပံုနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ိဳးဆက္စပ္မႈရွိလဲဆိုတာလည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕အေတြ႔အႀကံဳအရကေတာ့ ပန္းခ်ီနယ္ပယ္မွာ ေလ့လာခဲ့ရတဲ့ ပန္းခ်ီပညာရပ္ဆိုင္ရာေတြကို ဓာတ္ပံုမွာ အမ်ားဆံုးသံုးျဖစ္တဲ့ အခန္းက႑ျဖစ္တဲ့ ဓာတ္ပံုရဲ႕ဖြဲ႔စည္းမႈ အေရာင္အယူအဆေတြ ဒါေတြကို ပန္းခ်ီပညာရပ္ပိုင္းကေန အမ်ားဆံုးျပန္ၿပီးအသံုးခ်ပါတယ္။

ဓာတ္ပံုံုတစ္ပံုကိုဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာ ဘယ္အပိုင္းေတြကမ်ား အဓိက အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္မလဲဗ်။

ဟုတ္ကဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆရာေတြ သင္ၾကားေပးခဲ့တဲ့ ပံုစံအရဆိုရင္ ဒီ Photography ဆိုတာ ဓာတ္ပံုအႏုပညာေပါ့။ အႏုပညာျဖစ္တဲ့အတြက္ Art & Science ေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္တို႔အသံုးျပဳေနတဲ့ ကင္မရာေတြ Lens ေတြ စသည္ျဖင့္ေပါ့။ ဒီအေထာက္အကူျပဳပစၥည္းေတြက Science ေပါ့။ သိပၸံပညာသေဘာတရားအရ Physics သေဘာတရားေတြက ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားတဲ့ နည္းစနစ္ပိုင္းေတြေပါ့။ Art ကက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဓာတ္ပံုံုတစ္ပံုေပၚမွာ စိတ္ခံစားမႈ ဒီဟာေတြက အမ်ားႀကီးအေျခခံက်တယ္။ ကိုယ္ဒီေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ထိခံစားလဲ။ ဒီေပၚမွာ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ အေျခအေနတစ္ခုအေပၚမွာ ကိုယ္ဘယ္လိုသံုးသပ္လဲ။ ဒါေတြကအေတြ႔အႀကံဳေတြနဲ႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ေပါင္းစပ္ရတယ္။ နည္းပညာနဲ႔ အႏုပညာ ငါးဆယ္ငါးဆယ္ေပါ့။ အဲဒီလိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ဆိုခ်င္ပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုက က်ေတာ့ ဒီကင္မရာပိုင္းေပါ့။ အရင္ကဆိုရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ကင္မရာေတြအရမ္းမဝင္ေသးဘူး။ အခုဆိုရင္ ဒီဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကင္မရာေတြကအမ်ားႀကီးပဲ အဲဒီအတြက္ ဓာတ္ပံုံုပညာအေပၚမွာ လြယ္သြားတဲ့အပိုင္းရွိလား။ ခက္သြားတဲ့ အပိုင္းရွိလား။ အဲဒါေလးလည္းသိခ်င္ပါတယ္။

ဒီဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးလာတာ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ အရင္တုန္းကေတာ့ဓာတ္ပံုပညာကို ဝါသနာပါတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီေလာကထဲကိုဝင္ေရာက္ဖို႔ဆိုတာ အခက္အခဲေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ပစၥည္းဝယ္ယူမႈအပိုင္းကအစေပါ့့။ ေဈးကြက္မွာ လြယ္လင့္တကူ ဝယ္လို႔မရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေတြရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္မွာဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔လက္ရွိ ကင္မရာေတြရဲ႕ေကာင္းလာတဲ့နည္းပညာေတြပါသလို လူတိုင္းရဲ႕လက္ထဲမွာ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြ ရွိလာတဲ့အခါ ဓာတ္ပံုံုပညာကို လူေတြပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားလာတယ္။ ဒါဒစ္ဂ်စ္တယ္ရဲ႕ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ ေနာက္ဆက္တြဲ ေကာင္းက်ိဳးေတြပဲ။ ဒီဓါတ္ပံုပညာကို ဝါသနာပါၿပီးေတာ့ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားလာတဲ့ အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လို ဓာတ္ပံုနဲ႔ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳရတဲ့သူေတြက ဓာတ္ပံုဆရာေတြ အတြက္ေပါ့ ။ ဓာတ္ပံုပညာကို ျဖန္႔ေဝေရးပိုင္းေရာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ခံစားၿပီး တင္ျပမႈအပိုင္းေတြပါ လူေတြရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ပိုရလာတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ႀကီးကေတာ့ လူေတြအားလံုးအတြက္ ေကာင္းက်ိဳးျပဳပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဓာတ္ပံုပညာကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္ကတည္းက စိတ္ဝင္စားခဲ့တာလဲ။

တိတိက်က်ဆိုရင္ေတာ့ ကိုးတန္းေက်ာင္းသားဘဝေပါ့။ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ဒီလက္ဦးဆရာက ဓာတ္ပံုရဲ႕ Landscape Photography မွာေတာ့ Famous Photographer တစ္ဦးေပါ့။ ဆရာ့ရဲ႕အရိပ္အာဝါသေအာက္မွာ အတန္းပညာေတြသင္ယူရင္းနဲ႔ လုပ္တာကိုင္တာေတြ ကိုယ့္မ်က္စိေအာက္မွာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ႀကံဳေတြ႔ေနရေတာ့ ဒီေပၚမွာ တစ္စတစ္စနဲ႔ စိတ္ဝင္စားလာတယ္။ အဲဒီကေနစၿပီးေတာ့ ဆရာက မင္းဝါသနာပါတယ္ဆိုရင္ဆိုၿပီး စနစ္တက်ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကိုလည္း ဆရာ့ရဲ႕ လမ္းညႊန္မႈေအာက္မွာပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေတာက္ေလ်ာက္ရပ္တည္ခဲ့တာေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုက အဲဒီအခ်ိန္ေလာက္ကဆိုရင္ ဒီမွာ ဓာတ္ပံုံုပညာက အရမ္းမထြန္းကားေသးဘူး။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ မိဘေတြရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ့မႈေတြဆိုရင္ေရာ ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

အဓိကကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ ေမြးရပ္ဇာတိက နယ္မွာ။ မႏၲေလးတိုင္း အမရပူရၿမိဳ႕နယ္ မံုေတာေက်းရြာေပါ့။ နယ္ကေန ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကိုတက္လာတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔မိဘေတြက ေတာင္သူလယ္သမားေတြဆိုေတာ့ ေထြေထြထူးထူးေတာ့ ေထာက္ပံ့မႈေတြ မေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရန္ကုန္ကိုသြားဖို႔အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးကိုေရာက္ဖို႔အတြက္ မိဘႏွစ္ပါးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ကေတာ့ အဓိကက်ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကို စိတ္ဓာတ္ခြန္အားေတြ အမ်ားႀကီး ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီပညာရပ္ေတြကို ခုလိုအေနအထားမ်ိဳးထိေရာက္ေအာင္ အမ်ားႀကီး ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕လက္ဦးဆရာ ဆရာမန္းတကၠသိုလ္ေနမ်ိဳးဝင္းေပါ့။ ဒီ အတန္းပညာေတြကိုလည္း ေလ့လာခြင့္ေပးခဲ့တယ္။ ဘြဲ႔ ဒီဂရီ တစ္ခုခုရေအာင္လည္း အမ်ားႀကီးေထာက္ပံ့ေပးခဲ့တယ္။ ဒီဓာတ္ပံုံုပညာရပ္ပိုင္းမွာဆိုလည္း ဆရာသိသမွ် တက္သမွ် မခၽြင္းမခ်န္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ပညာအေမြေတြေပးခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္ထိ ဒီေနရာေလးမွာ စကားေျပာခြင့္ရတာေပါ့။

ဒီ အစ္ကို အခုအခ်ိန္အထိ ျဖတ္သန္းလာခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုံုေလာကထဲမွာ ေတြ႔ႀကံဳရတဲ့ အခက္အခဲေတြဆို ဘာေတြျဖစ္မလဲ။

အခက္အခဲဆိုတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဖလင္ေခတ္ေပါ့ ဒီဓာတ္ပံုံုေလာကကိုစေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဓာတ္ပံုပညာရပ္က အခု ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္လိုေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈသိပ္မရွိေသးဘူး။ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမရွိေသးတဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ရလာတဲ့ ဒီလုပ္အားခကို ဓာတ္ပံုေပၚမွာပဲ ျပန္ၿပီး သံုးစြဲရတဲ့ အပိုင္းေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကိုယ့္လုပ္အားနဲ႔ ရလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္က တစ္ခါတစ္ရံမွာ မညီမွ်တာေတြရွိတယ္။ အဲဒီေတာ့ အခက္အခဲမ်ိဳးစံုနဲ႔ ဒီဓာတ္ပံုံုေလာကကိုေတာ့ ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အကိုအခု လက္ရွိျဖတ္သန္းေနတဲ့ ဓာတ္ပံုေလာကထဲမွာ ဟိုးအရင္ကေန အခုအခ်ိန္ထိ ရရွိခဲ့တဲ့ ဆုေတြကိုလည္း သိခ်င္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ျပည္တြင္းျပည္ပ ဆုေပါင္း အခုဆိုရင္ ဆုေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္ ရရွိထားပါတယ္။ ဆုေပါင္း ၂ဝဝေက်ာ္ထဲမွာမွ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၂ေလာက္က ဆိုရင္ေတာ့ ဒီလို International Photo Contest ထူးထူးျခားျခားေပါ့ Asian Geographic မဂၢဇင္းကလုပ္တဲ့ ဒီ International Photo Contest မွာလည္း ကၽြန္ေတာ္ Grand Prize ဆုရရွိခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္တဲ့ ဓာတ္ပံုသင္တန္းကို ကၽြန္္ေတာ္စတင္တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ သင္တန္းကေနက်င္းပတဲ့ ဓာတ္ပံုံုၿပိဳင္ပြဲေတြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာဆိုရင္လည္း The Best Photographer of the Year ကၽြန္ေတာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ရခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလးမွာရွိတဲ့ မႏၲေလးဓာတ္ပံုအသင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဓါတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲမွာလည္း The Best Photographer of the Year ေနာက္တစ္ႀကိမ္ရခဲ့ပါတယ္။ The Best Photographer of the Year ကိုပဲ ကၽြန္ေတာ္ ေလးႀကိမ္ရရွိထားပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အထင္ကရဆုတံဆိပ္ေတြေပါ့။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ဓာတ္ပံုပညာေလာကထဲမွာ ေရွ႕ဆက္ၿပီး ဘယ္ေလာက္ထိသြားဖို႔ ရည္မွန္းထားလဲဗ်။

အခုလက္ရွိကၽြန္ေတာ္ရဲ႕လႈပ္ရွားမႈေတြကေတာ့ ဒီ ဓာတ္ပံုပညာျဖန္႔ေဝေရးအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ဓာတ္ပံုံုပညာ သင္တန္းေက်ာင္းေလး KWH Photography Workshop ဆိုၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုံုပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျဖန္႔ေဝမႈေတြ လုပ္ပါတယ္။ သင္တန္းေတြေပးပါတယ္။ အခါအားေလ်ာ္စြာ ဒီ ျမန္မာႏိုင္ငံဓာတ္ပံုအသင္းတို႔ ၊ မႏၲေလးဓာတ္ပံုအသင္းတို႔ အထက္ျမန္မာျပည္ဓာတ္ပံုအသင္းတို႔ အသင္းအဖြဲ႔ေတြကေနလုပ္တဲ့ ဒီဓာတ္ပံုံုနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ Workshop ေတြမွာလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ Knowledge Sharing ေတြလုပ္ေပးပါတယ္။ ၿပီးရင္ ဓာတ္ပံုံုၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ပဲျဖစ္ျဖစ္ သိခ်င္တဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကို Facebook ကေနပဲျဖစ္ျဖစ္ ေမးျမန္းတဲ့ အခါေတြဆိုရင္လည္း သူငယ္ခ်င္းေတြကို မွ်ေဝေပးပါတယ္။

ေနာက္တစ္ခုသိခ်င္တာကေတာ့ အစ္ကိုက Sony ရဲ႕ Brand Ambassador တစ္ေယာက္ဆိုေတာ့ Brand Ambassador တစ္ေယာက္ျဖစ္လာပံုေလးကို သိခ်င္ပါတယ္ဗ်။

ကၽြန္ေတာ္ Sony Alpha ရဲ႕ Brand Ambassador တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ စၿပီးေတာ့ Sony နဲ႔ Join ခဲ့ပါတယ္။ ဒီ ၂၀၁၇ခုႏွစ္မွာလည္း Sony ရဲ႕ Brand Ambassador အေနနဲ႔ပဲ ဆက္လက္တာဝန္ယူၿပီး Sony ရဲ႕ လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ပါဝင္ပူးေပါင္းေနပါတယ္ခင္ဗ်။

ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ အစ္ကိုခုထိရိုက္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုံုေတြထဲမွာ အမွတ္တရျဖစ္ခဲ့တဲ့ ဓာတ္ပံုံုေတြ ရွိရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ္ဒီလိုအလားသ႑န္တူဆု ပံုစံတူဆုကို လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္က ဒီ Asian Geographic မဂၢဇင္းလို႔ေခၚတဲ့ စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ ဒီမဂၢဇင္းက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ Photo Contest မွာ ကၽြန္ေတာ္ Grand Prize ဆုကိုရရွိခဲ့ပါတယ္။

အစ္ကို႔ဆီမွာဆိုရင္လည္း ခုဆိုရင္ တပည့္ေတြအမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဓာတ္ပံုပညာကို စိတ္ဝင္စားတဲ့ လူငယ္ေတြအတြက္ ေျပာခ်င္တာရွိရင္ ေျပာျပေပးပါဦး။

ဟုတ္ကဲ့။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့ ဒီဓာတ္ပံုံုအႏုပညာေပၚမွာ ခလုတ္ႏွိပ္တိုင္းမွာ ရိုးသားဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခလုတ္ႏွိပ္လိုက္တဲ့ပံုတစ္ပံုေပၚမွာ ထြက္လာတဲ့ ရလဒ္တစ္ခုဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရိုးသားမႈေတြက ဒီေပၚမွာ အမ်ားႀကီးအေျခခံပါတယ္။ ရိုးသားမႈဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တဲ့ အဓိပၸာယ္ကေတာ့ ဘာပဲလုပ္လုပ္ေပါ့ ကိုယ္လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခုေပၚမွာ ေစတနာပါရမယ္။ ဝါသနာပါရမယ္။ ရိုးသားရမယ္။ ဒီအေၾကာင္းအခ်က္ေတြကို လက္ကိုင္ထားၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ေပါ့ ။ ခုမွစရိုက္မယ့္ ဓာတ္ပံုံုဝါသနာပါတဲ့သူေတြအတြက္က်ေတာ့ သူမ်ားရိုက္ထားတဲ့ ပံုေတြမ်ားမ်ားၾကည့္ပါ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္မ်ားမ်ားရိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ဖန္တီးမႈေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ပါ။ အဲဒါဆိုရင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီဝါသနာပါတဲ့ ဓာတ္ပံုပညာအေပၚမွာ ပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားၿပီးေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ထိုက္တန္တဲ့ ရလဒ္ေတြလည္း ရလာမယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။

အစ္ကို႔အေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဇၥ်ိမ TV ပရိသတ္ေတြကို ေျပာခ်င္တဲ့ အေၾကာင္းေလးေတြရွိရင္လည္း ေျပာျပေပးပါဦး။

ဟုတ္ကဲ့ခင္ဗ်။ အခုလိုမ်ိဳးေပါ့ေနာ္ ရုပ္သံခ်န္နယ္ေတြကေနၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဓာတ္ပံုဆရာေတြရဲ႕ ဘဝကို တစ္ဖက္တစ္လမ္းကေန လူေတြစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ ၊ ဒီဓာတ္ပံုပညာရပ္ေတြကို ပိုၿပီးလူေတြျမတ္ႏိုးလာေအာင္ တိုက္ရိုက္ထိေတြ႔ခြင့္ရလာေအာင္ ဓာတ္ပံုံုပညာရပ္ေတြကို ျမတ္ႏိုးခြင့္ရလာေအာင္ စီစဥ္တင္ဆက္ေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးအမ်ားႀကီးတင္ပါတယ္။ ဒီဓာတ္ပံုံုအႏုပညာဟာဆိုရင္ျဖင့္ ကိုယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္း ခံစားမႈတစ္ရပ္အေနနဲ႔ မဟုတ္ပဲနဲ႔ အမ်ားျပည္သူေတြနဲ႔အတူ ဓာတ္ပံုံုကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့သူေတြနဲ႔အတူ အတူတူခံစားခြင့္ရႏိုင္တဲ့ ဓာတ္ပံုပညာရပ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ဒီဓာတ္ပံုံုပညာကို စဥ္ဆက္မျပတ္ ဓာတ္ပံုအႏုပညာနဲ႔ပဲ ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုံုပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေလ့လာမႈေတြ Sharing လုပ္မႈေတြကို စဥ္ဆက္မျပတ္ လုပ္သြားဖို႔အစီအစဥ္ေတြရွိပါတယ္။

ဟုတ္ကဲ့ပါ။ အခုလိုေျဖၾကားေပးလို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဇၥ်ိမ TV အဖြဲ႔သားေတြက ေက်းဇူးအထူးပဲတင္ရွိပါတယ္ဗ်။

ဟုတ္ကဲ့။ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႕ကလည္း တစ္ကူးတစ္က အခ်ိန္ေပးၿပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာေတြ ၊ ဓာတ္ပံုေလာကအေၾကာင္းေတြကို ျပည္သူေတြသိေအာင္ ျပည္သူေတြ ပိုစိတ္ဝင္စားလာေအာင္ အခုလိုအခ်ိန္ေပးၿပီး စီစဥ္တင္ဆက္ေပးတဲ့ မဇၥ်ိမ TV အဖြဲ႔သားေတြအားလံုးကို ေက်းဇူးအထူးတင္ရွိပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

