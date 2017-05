School 2017 ဒရာမာဇာတ္လမ္းတြဲ၌ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးေနရာမွ ပါ၀င္ရန္စဥ္းစားေနသည့္ ကင္မ္ယူးဂ်န္း

မင္းသမီးကင္မ္ယူးဂ်န္းသည္ မၾကာခင္ထြက္ရွိရန္ စီစဥ္ထားေသာ School 2017 ဒရာမာ ဇာတ္လမ္းတြဲ၌ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးေနရာမွ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနျပီျဖစ္သည္။

ေမလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ကင္မ္ယူးဂ်န္း၏ ေအဂ်င္စီ Sidus HQ က သူမသည္ School 2017 ဒရာမာဇာတ္လမ္း တြဲတြင္ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ရန္ စဥ္စားေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေအဂ်င္စီက ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက “ က်ေနာ္တို႔ဟာ သူမပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အခန္းက႑နဲ႔ ပက္သက္လုိ႔ အေကာင္းျမင္လ်က္ ရွိေနျပီး ေလာေလာဆယ္ေတာ့ ေသခ်ာေလ့လာေနတုန္းပဲ ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာခဲ့သည္။

School ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား၏ ျဖစ္ပ်က္ၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးထားျခင္းျဖစ္ျပီး လူအမ်ားက အထူးတလည္အားေပးၾကသည္။ School 1 ကို လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ပထမဦးဆံုး ထုတ္လႊင့္ခဲ့ျပီး မၾကာေသးခင္ကလည္း Who Are You: School 2015 ကို ထုတ္လႊင့္ခဲ့ဖူးသည္။

School ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ နာမည္ေက်ာ္ သရုပ္ေဆာင္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဟာဂ်ီ၀မ္၊ လီေဂ်ာင္ဆုခ္၊ ကင္မ္၀ူးဘင္၊ ရြတ္ခ္ဆန္းေဂ်းႏွင့္ အျခားအႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ခဲ့ဖူးၾကသည္။

School 2017 ဒရာမာ ဇာတ္လမ္းတြဲတြင္လည္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား လက္ရွိၾကံဳေတြ႔ေနရေသာ ဘ၀ေနမႈထုိင္မႈပံုစံမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ မတူကြဲျပားေသာ သူတုိ႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို ပံုေဖာ္ရိုက္ကူးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

Ref: Soompi