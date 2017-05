ဟက္ကာမ်ား၏ ျခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဒစ္စေနးစတူဒီယို

ဟက္ကာမ်ားက သူတို႔အလုိရွိေသာ ေငြေၾကးကို မေပးေခ်လွ်င္ ၄င္းတို႔စတူဒီယုိမွ မၾကာခင္ ထြက္ရွိေတာ့မည္ ျဖစ္ေသာ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို အြန္လုိင္းေပၚသို႔ ျဖန္႔ေ၀ပစ္မည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း ဒစ္စေနးရုပ္ရွင္စတူဒီယို က ေျပာခဲ့သည္။

ဒစ္စေနး၏ စီအီးအိုျဖစ္သူ ေဘာ့ဘ္အိုင္ဂါက ဟက္ကာမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ABC ၀န္ထမ္းမ်ားအား ျပီးခဲ့ ေသာ တနလၤာေန႔ကေျပာခဲ့သည္။ မည္သည့္ ရုပ္ရွင္ကို အြန္လုိင္းေပၚသို႔ ဟက္ကာမ်ားက ျဖန္႔ေ၀မည္ဟု သူက ဖြင့္မေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေဟာလိ၀ုဒ္ေန႔စဥ္ သတင္းမ်ားကုိ ေဖာ္ျပေနေသာ Deadline သတင္း ဘေလာ့ဂ္က အဆိုပါ ရုပ္ရွင္သည္ Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

မစၥတာအိုင္ဂါက ဒစ္စေနးသည္ ဟက္ကာမ်ား အလုိရွိေသာေငြေၾကးကို ေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ေလာေလာဆယ္တြင္ စတူဒီယိုသည္ ဗဟိုအစိုးရမွ စံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစံုစမ္းေနေၾကာင္း ေျပာခဲ့ သည္။

ဟက္ကာမ်ားသည္ အလုိရွိေသာေငြေၾကးကို Bitcoin (ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္) ျဖင့္ ေပးေခ်ရန္ေတာင္း ဆိုထားျပီး အကယ္၍ ေတာင္းဆိုတာကို မလုပ္ေပးပါက အြန္လုိင္းေပၚသို႔ ရုပ္ရွင္ကားမ်ားကို မိနစ္ ၂၀စီ အပိုင္း တိုေလးမ်ားျဖင့္ ျဖန္႔ေ၀သြားမည္ဟု ျခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေၾကာင္း အိုင္ဂါက ဆက္ေျပာခဲ့သည္။

ဒစ္စေနးသည္ ဟက္ကာတို႔၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈကို ပထမဦးဆံုး ခံရေသာ စတူဒီယိုမဟုတ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ျပီးခဲ့ေသာ လကလည္း ဟက္ကာတစ္စုသည္ သူတို႔ေတာင္းဆိုထားတာကို မရရွိေသာေၾကာင့္ Orange is the New Black ဇာတ္လမ္းတြဲ၏ အပိုင္းမ်ားကို အြန္လိုင္းေပၚသို႔ ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ဖူးသည္။

Dead Men Tell No Tales ရုပ္ရွင္တြင္ ဂၽြန္နီဒက္ပ္၊ ေအာ္လန္ဒိုဘလြန္း၊ ေဂါ့ဖေရးရက္ရွ္တို႔ ပါ၀င္သရုပ္ေဆာင္ ထားျပီး ထိုရုပ္ရွင္ကို လာမည့္ေမလ ၂၆ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္ရွိ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ား၌ ျပသသြားမည္ စီစဥ္ ထားသည္။

Ref: BBC