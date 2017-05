ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပညာရွင္ဖိုရမ္ တ႐ုတ္တြင္ က်င္းပ

ပထမအႀကိမ္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပညာရွင္ဖိုရမ္ကို ၂၀၁၇ ေမ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ တ႐ုတ္ Dohong Dai ႏွင့္ Jingpo ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရွိ Mangshi အရပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

Institute of Myanmar Studies၊ Yunnan Academy of Social Sciences YASS၊ Chinese Academey of South and Southeast Asian Studies (Kunming)ႏွင့္ Myanmar Institute for Strategic and International Studies MISIS တို႔႔က Dehong Dai ႏွင့္ Jingpo ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္၏ CPC ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရတို႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဖိုရမ္သို႔ ျမန္မာဖက္က ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား အိႏိၵယဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး ဦး၀မ္းလြင္ႏွင့္ MISIS အဖြဲ႔၀င္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သုေတသီမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သကဲ့သို႔ တ႐ုတ္ဖက္က CPC ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ He Zukun က ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ပညာရွင္မ်ား၊ သုေတသီမ်ား၊ မီဒီယာကိုယ္စားျပဳသူမ်ား၊ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ဖက္က NGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ၾကား သမိုင္းေၾကာင္းမိတ္ဖက္ျပဳမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္မႈမ်ားကို တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ကိစၥရပ္အေပၚလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖုိရမ္က်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နယ္စပ္ေနရာ ၆၁ ေနရာသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၅၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဦးဘေဆြႏွင့္ တ႐ုတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ခ်ဴအင္လိုင္းတို႔ ပ်ဳိးထားခဲ့သည့္ မိတ္ဖက္သစ္ပင္သို႔လည္း သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။