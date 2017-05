Belt and Road ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးဖုိရမ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕ရွိ တရုတ္အမ်ိဳးသားကြန္ဗင္း ရွင္းစင္တာ (CNCC)၌ က်င္းပသည့္ Belt and Road ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရးဖုိရမ္သုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ ဖုိရမ္ကို ေမလ ၁၄ရက္ ႏွင့္ ၁၅ရက္တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေမလ ၁၄ရက္ နံနက္ပုိင္းက ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ မစၥတာ ရွီက်င့္ဖ်င္က အဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ရုရွားသမၼတ Vladimir Putin ၊ တူရကီသမၼတ Recep Tayyip Erdogan ႏွင့္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Antonio Guterres တို႔က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ကုန္းလမ္းႏွင့္ ေရလမ္းကုန္ သြယ္ေရးလမ္းကုိ တဆက္တစပ္တည္း ေပါင္းစည္းရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးပုိးလမ္းမႀကီးကို အေျခခံခ်ဲ႕ထြင္ကာ “One Belt and One Road” စီမံခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ “One Belt and One Road” မဟာစီမံခ်က္သည္ ပိုးလမ္းမႀကီး စီးပြားေရး လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ၂၁ ရာစု ေရေၾကာင္းပုိးလမ္းမႀကီးကုိ ရည္ညြန္းေခၚဆိုထားျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း၊ “One Belt and One Road” မဟာစီမံခ်က္သည္ စီမံခ်က္ျဖတ္သန္းရာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးစည္ပင္၀ေျပာမႈႏွင့္ ေဒသတြင္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္၊ မတူညီေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ ဖလွယ္ရင္းကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးကာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ျပည္သူမ်ားကုို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစရန္ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတက ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳကာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ မဟာစီမံခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ညီလာခံဖြင့္ပဲြ အခမ္းအနားသို႔ ရုရွားသမၼတ Vladimir Putin ၊ တူရကီသမၼတ Recep Tayyip Erdogan၊ အီတလီ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ Paolo Gentiloni ၊ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr.Antonio Guterres ၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရံပံုေငြအဖဲြ႕ (IMF)အႀကီးအကဲ Christine Lagardeႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအိုႏိုင္ငံတို႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အေရွ႕ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ဂရိ၊ ဘယ္လာရုစ္၊ ပါကစၥ တန္၊ သီရိလကၤာ၊ ေတာင္ကိုရီးယား၊ အီသီယိုပီးယား စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခါင္ေဆာင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။