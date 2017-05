Freedom of the City of London ဆုတက္ယူသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား အုပ္စုငယ္တစ္ရပ္က ဆႏၵျပ

လန္ဒန္၊ ေမ ၉ ။ ။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းၾကည္သည့္ ေမ ၈ ရက္က ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုတံဆိပ္ျဖစ္ေသာ Freedom of the City of London ဆု တက္ေရာက္ယူစဥ္ အျပင္ပန္း၌ အုပ္စုငယ္တစ္ရပ္က လူနည္းစုမြတ္စလင္မ်ားကို ဆက္ဆံျပဳမႈတာႏွင့္ ပတ္သက္ကာ ဆႏၵျပသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနျဖင့္ ေမ ၅ ရက္က ၿဗိတိန္ဘုရင္မႀကီး အဲလိဇဘတ္ႏွင့္ ထီးေမြနန္းခံ မင္းသား ခ်ားလ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံၿပီးေနာက္ လန္ဒန္ရွိ Guildhall ခန္းမ၌ အဆုိပါ ဆုအား လက္ခံရယူျခင္းျဖစ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ “ဒီမိိုကေရစီအတြက္ အၾကမ္းမဖက္ဘဲ ႐ုန္းကန္ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ ျပည္သူမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေနထိုင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ”တုိ႔ကို အသိအမွတ္ျပဳကာ ဆုခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း City of London က ထုတ္ျပန္သည္။

ဥေရာပခရီးစဥ္ လွည့္လည္ေနသည့္ ႏုိဘယ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ဘယ္ဂ်ီယမ္၊ အီတလီႏွင့္ ဗာတီကန္စီးတီးသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ေမ ၈ ရက္က Guildhall ခန္းမေဆာင္ျပင္ပတြင္ အင္အား ၄၀ နီးပါးရွိ ဆႏၵျပသူမ်ားက စု႐ုံးကာ “ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအားလုံး လႊတ္ေပး။” ႏွင့္ “ဘဂၤလီ(႐ုိဟင္ဂ်ာဟု ဆိုထား)ေက်းရြာမ်ား စစ္တပ္က မီး႐ႈိ႕ေနျခင္းမ်ား ရပ္တန္႔ေပး။”ဟူေသာ စာတမ္းမ်ားကို ကိုင္ေဆာင္ ဆႏၵျပၾကသည္။