ၿဗိတိန္၌ ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး သီခ်င္းေခြျဖစ္လာသည့္ အက္ဒ္ရွီရန္း၏ အယ္လ္ဘမ္အသစ္

နာမည္ေက်ာ္ အဆိုေတာ္ႏွင့္ ေတးေရးဆရာျဖစ္သူ အက္ဒ္ရွီရန္း၏ အယ္လ္ဘမ္အသစ္သည္ ျဗိတိန္တြင္ ထြက္ထြက္ျပီးခ်င္း အျမန္ဆံုးေရာင္းရသည့္ အယ္လ္ဘမ္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး စတင္ျဖန္႔ခ်ီသည့္ သံုးရက္အတြင္း အခ်ပ္ေရ ၄၃၂၀၀၀ ခန္႔ေရာင္းခ်ထားရသည္။

အက္ဒ္ရွီရန္း၏ တတိယေျမာက္အယ္လ္ဘမ္ျဖစ္သည့္ ÷ (Divide) သည္ ျပီးခဲ့ေသာ ေသာၾကာေန႔ကထြက္ရွိခဲ့ ျပီး ပရိသတ္မ်ားၾကား အၾကီးအက်ယ္ေပါက္ေသာ သီခ်င္းေခြတစ္ခုျဖစ္လာသည္။

စတင္ျဖန္႔ခ်ီသည့္ ပထမအပတ္အတြင္း အခ်ပ္ေရအမ်ားဆံုး ေရာင္းခ်ထားႏိုင္သည့္ အယ္လ္ဘမ္မ်ားမွာ အဒဲလ္ ၏ ၂၅ အယ္လ္ဘမ္ႏွင့္ အိုေအစစ္၏ Be Here Now အယ္လ္ဘမ္တို႔ ျဖစ္ၾကျပီး အခ်ပ္ေရ ၈၀၀၀၀၀ စီ ေရာင္းခ်ထားရသည္။

အကယ္၍ အက္ဒ္ရွီရန္းသည္ အဒဲလ္၏စံခ်ိန္ကို မမွီႏုိင္ရင္ေတာင္မွ သူသည္ အခ်ပ္ေရ ၅၁၈၆၀၁ ခ်ပ္ကို တစ္ပတ္အတြင္း ေရာင္းခ်ထားႏိုင္သည့္ Take That’s Progress ကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ တတိယေနရာသို႔ ေရာက္ရွိလာႏုိင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အက္ဒ္ရွီရန္းက သူသည္ တစ္ပတ္အတြင္း အမ်ားဆံုးအယ္လ္ဘမ္ေရာင္းခ်မႈ စံခ်ိန္အတြက္ အဒဲလ္ႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္လုိေၾကာင္း ေျပာခဲ့သည္။

“အဒဲလ္ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀ႏွစ္အတြင္း က်ေနာ့္ထက္ သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ ပိုမိုေရာင္းခ်ထားႏိုင္တဲ့ အဆိုေတာ္ တစ္ယာက္ပါ။ သူမရဲ႕ ေနာက္ဆံုးထြက္ရွိထားတဲ့ အယ္လ္ဘမ္ဟာ အခ်ပ္ေရ သန္း၂၀ေတာင္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ခဲ့ ပါတယ္။ သူမရဲ႕စံခ်ိန္ကို က်ေနာ္မမွီႏုိင္ရင္ေတာင္မွ က်ေနာ္မွီႏုိင္တဲ့စံခ်ိန္နဲ႔ျပိဳင္ခ်င္ပါတယ္။ လာမည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ က်ေနာ္တို႔အယ္လ္ဘမ္ အခ်ပ္ေရ မည္မွ်ေရာင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပိဳင္ဖုိ႔ က်ေနာ္ေတြးေနပါတယ္ ” ဟု သူက ဂ်ီၾကဴမဂၢဇင္းသို႔ ေျပာခဲ့သည္။

လာမည့္ေသာၾကာေန႔တြင္ ပထမအပတ္အတြင္း သီခ်င္းအယ္လ္ဘမ္ ေရာင္းခ်ရမႈစာရင္းကို ေၾကညာမည္ျဖစ္ သည္။